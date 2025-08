ให้การวาดรูปด้วย iPad ช่วยฮีลใจจากวันทำงานหนัก ที่ Art Learning Centre

ลองจินตนาการถึงภาพที่คุณได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระผ่านปลายพู่กันดิจิทัลบน iPad หลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สวาดภาพดิจิทัลบน iPad กับเจ้าของแฟนเพจ Melt the moment และอาจารย์พิเศษวิชา Digital Painting จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Art Activities ภายใต้โครงการ Art Learning Centre จัดโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEMอาจารย์พิมพ์ เชื่อมโยงภาพของการใช้ศิลปะเพื่อฮีลใจว่า “คนวัยทำงานมักมีความฝันอยากวาดรูป แต่เนื่องด้วยภาระงานและหน้าที่ ทำให้ไม่ได้สานต่อความฝัน คอร์สนี้จึงมาช่วยเติมเต็มความฝันเหล่านั้น ทั้งยังเป็นการปลดล็อคให้ได้ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้น ได้ผ่อนคลาย สร้างความสุขในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังเลิกงาน เพียงแวะมาเข้าคอร์ส ศิลปะในระหว่างการเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการวาดรูปโดยใช้ดินสอหรือสีเพียงอย่างเดียว แต่เราสามารถวาดรูปได้ในแบบดิจิทัล ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยอย่าง iPad ที่ผู้เรียนสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรูปภาพที่วาดได้ตลอด เพราะมีการแบ่งเลเยอร์ภาพอย่างชัดเจน ย้อนภาพกลับไปกลับมาเพื่อแก้ไขได้ และไม่ต้องผสมสี ซึ่งง่ายกว่าการวาดรูปโดยใช้ดินสอสีหรือสีน้ำประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการวาดรูปบน iPad จึงเหมาะกับการเริ่มต้นวาดภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะมาก่อน ซึ่งอาจารย์เชื่อมั่นว่าคนที่ได้ผ่านการเรียนจากคอร์สนี้จะได้รับโมเมนต์ดี ๆ ที่ช่วยฮีลใจในวันที่รู้สึกเหนื่อยจากการทำงานได้”ผู้ร่วมกิจกรรม เล่าถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอตัดสินใจลงเรียนคอร์สวาดรูปบน iPad“เรามีความตั้งใจที่จะเรียนศิลปะอยู่แล้ว พอได้เห็นกิจกรรม Art Activities ของโครงการ ART Learning Centre ก็รู้สึกสนใจทันที เพราะอยากหากิจกรรมที่จะมาช่วยเติมเต็มและเยียวยาจิตใจในช่วงเวลาหลังเลิกงาน ยิ่งเป็นคอร์สวาดรูปบน iPad ยิ่งดึงดูดใจมาก เพราะรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดหลังจากทำงานมาทั้งวัน และได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในช่วงเวลาหลังเลิกงานที่ต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟฟ้าอยู่แล้ว ถือเป็นการสร้างโมเมนต์ระหว่างทางกลับบ้านที่น่าจดจำมาก” เธอเล่าด้วยรอยยิ้มด้านผู้ร่วมกิจกรรมอีกท่าน เล่าถึงความรู้สึกหลังจากเรียนจบว่า “ปกติทำงานเกี่ยวกับด้านศิลปะอยู่แล้ว และใช้ iPad สำหรับการทำงานด้านอื่น ๆ แต่ยังไม่เคยศึกษาเพื่อใช้วาดรูป พอมีคอร์สเรียนหลังเลิกงานรู้สึกดีใจมากเพราะตัวเองทำงานประจำ คอร์สนี้ทำให้สามารถพัฒนาทักษะด้านศิลปะและนำเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในงานประจำได้ด้วยเช่นกัน เพราะทำให้รู้สึกมีสมาธิ จิตใจสงบ เหมือนเป็นการรีเฟรชตัวเองในช่วงหลังเลิกงานเลย ถ้ามีโอกาสอยากแนะนำคอร์สเรียนของโครงการ Art Learning Centre ให้กับทุกคนให้มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ถึงแม้คนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถมาเข้าเรียนคลาสนี้ได้”สำหรับกิจกรรม Art Activities ไม่ได้มีแค่คอร์สวาดรูปบน iPad เท่านั้นที่น่าสนใจ แต่ยังมีคอร์สศิลปะหลากหลายแขนงที่พร้อมเยียวยาจิตใจคุณไปจนถึงเดือนเมษายน 2569 ไม่ว่าจะเป็นคอร์สวาดภาพการ์ตูน กับ อาจารย์สมบุญ เกรียงอารีกุล (BOON) ผู้คร่ำหวอดในวงการอนิเมะและนักวาดภาพปกการ์ตูนชื่อดัง หรือจะมาปลุกความเป็นศิลปินในตัวคุณกับการวาดเซรามิกสุดน่ารัก กับอาจารย์รัชดา หนองบัว หรือ อ.ไข่ เจ้าของแบรนด์ Vilan by Familyclay และสตูดิโอแปลงร่าง หรือแม้แต่การปั้นพระพุทธรูปเพื่อความสงบทางใจกับ อาจารย์ตะวัน สิโยพุทธวงศ์ หรือ อ.ร็อค ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมให้เป็นพื้นที่ที่คุณได้หยุดพัก หายใจลึกๆ และเชื่อมโยงกับตัวเองอีกครั้ง อย่าปล่อยให้ความเหนื่อยล้าสะสม มาร่วมสร้างสรรค์และฮีลใจไปกับเรา เปลี่ยนทุกการเดินทางให้เป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย เริ่มต้นวันนี้ เพื่อใจที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยพลังงานกว่าเดิม แล้วคุณจะรู้ว่าศิลปะสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้จริงๆ! ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro