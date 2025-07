Bravo BKK เผยกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม-แคมเปญสร้างสรรค์ มุ่งมั่นเดินหน้าสู่ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเต็มรูปแบบ พร้อมเร่งเครื่อง เพิ่มพันธมิตรคู่ค้าใหม่

Bravo BKK: Fit and Fun Mall แหล่งรวมความบันเทิงใจกลางพระราม 9 ใกล้ RCA กรุงเทพมหานคร เผยความสำเสร็จ สร้างชื่อเป็นที่รู้จักในฐานะ “ศูนย์รวมประสบการณ์ใหม่” ที่แตกต่างจากศูนย์การค้าทั่วไป พร้อมเปิดกลยุทธ์ครึ่งหลังปี 2568 เน้นเพิ่มผู้เช่า สร้างพันธมิตรคู่ค้า ด้วยแคมเปญใหญ่ “One Year Zero Rent” ให้เช่าพื้นที่ฟรีนาน 12 เดือน เสริมด้วยกิจกรรมและแคมเปญสร้างสรรค์ ตั้งเป้าเติมเต็มพื้นที่ว่างอย่างน้อย 60-80% เพิ่ม Traffic ไม่ต่ำกว่า 30% ภายใน 6 เดือนคุณโกห์ ซู ซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บราโว บีเคเค จำกัด เปิดเผยว่า จากการเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผ่านมาซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้แบรนด์ในฐานะศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ทำให้ Bravo BKK ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ว่าเป็นศูนย์การค้าที่มอบประสบการณ์ใหม่ แตกต่างจากศูนย์การค้าทั่วไป สามารถมาทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ได้หลากหลาย บนพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกเพศ ทุกวัย อย่างแท้จริง“ด้วยความที่เรามีพื้นที่จัดกิจกรรมหลายรูปแบบ และผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ Bravo BKK จึงเป็นที่รู้จักในแง่มุมของสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ ศูนย์กลางของแฟนมีทติ้ง เวทีประกวดสาวงามอย่าง Miss Grand Thailand และ Miss Universe Thailand (MUT) รวมถึงพื้นที่ในการจัดไลฟ์สไตล์อีเวนต์อย่าง Siam Songkran, Night Market นอกจากนี้ยังเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักกีฬาและการออกกำลังกายที่มีกิจกรรมให้เลือกมากมาย ซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ในการเป็น Lifestyle Creative Hub ของ Bravo BKK ให้ชัดเจนขึ้น นอกเหนือกจากนั้น Bravo BKK ถือเป็นไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์แห่งแรกในประเทศไทยที่มี Indoor Sport Active Zone ไม่ว่าจะเป็น สนามพิกเกิลบอล (Pickle Ball)ในร่ม ลาน balance bike ลานสเกต รวมถึง คลาสสอนเต้น และ โยคะฟรีในช่วงเย็น ที่เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ กิจกรรมเหล่านี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบแอคทีฟของคนเมือง และตอกย้ำวิศัยทัศน์ของเราที่ต้องการให้ศูนย์การค้าให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีชีวิตชีวา เป็นมิตร และเปิดรับทุกคน”“แต่ในภาพรวมของผู้บริโภควงกว้าง ยังถือว่าอยู่ในช่วงของการขยายการรับรู้สู่กลุ่มใหม่ ๆ เราจึงวางแผนที่จะเพิ่มพันธมิตรคู่ค้าด้วยแคมเปญ ‘One Year Zero Rent’ เพื่อดึงแบรนด์และผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้ามาเปิดร้าน โดยเฉพาะสาย อาหารและเครื่องดื่ม ความงาม เวลเนส ฟิตเนส การศึกษา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รีเทล ออฟฟิศ สตูดิโอ และ โรงแรม ควบคู่กับกลยุทธ์ Event Lead Awareness สร้างความเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้า แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสและศูนย์รวมประสบการณ์ใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายขึ้น และตอกย้ำภาพจำให้ Bravo BKK เป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับคำว่า ศูนย์รวมประสบการณ์ใหม่ของคนเมือง” คุณโกห์ ซู ซิง กล่าวเพื่อตอกย้ำถึงแผนครึ่งปีหลังที่ต้องการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ แคมเปญ “One Year Zero Rent” จึงเป็นการมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้แบรนด์และผู้ประกอบการที่มองหาพื้นที่ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือขยายธุรกิจเช่าพื้นที่ฟรีนาน 12 เดือน เมื่อเซ็นต์สัญญาเช่าพื้นที่กับ Bravo BKK ตามเงื่อนไขที่กำหนด (สัญญาเช่า 3 ปี: ปีที่ 1 ฟรีค่าเช่า 100% ปีที่ 2 รับส่วนลดค่าเช่า 50% และปีที่ 3 ชำระค่าเช่าในอัตราปกติ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568 โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งโปรไฟล์ธุรกิจ ร้านค้า เพื่อพิจารณาเข้าร่วมแคมเปญได้ที่ อีเมล : leasingandevent-team@bravobkk.co.th หรือ Line Official @Bravo BKK“เราตั้งเป้าว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มผู้เช่าที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์คนทุกกลุ่มวัย ซึ่งจะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยคาดว่าในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากเปิดตัวแคมเปญ จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มผู้เช่ารายใหม่ได้อย่างน้อย 50% รวมถึงเติมเต็มพื้นที่ว่างอย่างน้อย 60-80% ภายใน 6 เดือน ทั้งยังดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่และเพิ่ม Traffic ได้ไม่ต่ำกว่า 30% นอกจากนี้ยังจะเกิดการสร้างกระแส (Buzz) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขายและสร้างความคึกคักโดยรวมให้กับศูนย์การค้า Bravo BKK ด้วย” คุณโกห์ ซู ซิง ย้ำถึงความเชื่อมั่นไม่เพียงเท่านั้น ในครึ่งหลังของปี 2568 นี้ Bravo BKK ยังเดินหน้ากลยุทธ์ Event Lead Awareness เพื่อตอกย้ำการเป็น Lifestyle Creative Hub และเพิ่ม Traffic ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น นิทรรศการศิลปะรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเดินเข้าไปในโลกของศิลปิน 3 สาขา จิตรกรรม, ดิจิทัลอาร์ต และแฟชั่น ที่ทั้งสร้างสรรค์และสนุก อีกทั้งยังจะมีกิจกรรมจากผู้เช่า อาทิ Rooftop Opening Party, ตลาด Night Market, Pet Community Weekend Event, Sport Activities รวมถึงการ Collaboration ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมกับแบรนด์ต่าง ๆ ควบคู่กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาด 3 แกนสำคัญคือ “Flexible Space, Curated Use” ออกแบบพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เช่า “Culture-Driven Programming” สร้างคอนเทนต์ใหม่ ๆ ในพื้นที่ และ “Smart Partnerships” เลือกทำงานกับพันธมิตรที่มีแนวคิดร่วมกันและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้ Bravo BKK เป็นคอมมูนิตี้ที่มีความหลากหลายและยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น “Urban Creative Playground” หรือ “ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์ของคนเมือง” อย่างแท้จริง