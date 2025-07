tnt แบรนด์อาร์ตทอยระดับโลกน้องใหม่ สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร – tnt (ทีเอ็นที) แบรนด์อาร์ตทอยหน้าใหม่จากประเทศจีน สร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการของเล่นไทยอย่างยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวครั้งแรกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับ TOPTOY (ท็อปทอย) ร้านมัลติแบรนด์ของเล่นชื่อดัง จัดกิจกรรมแฟลชอีเวนต์ "Rayan Born to Explore" ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักสะสมและผู้บริโภคหลายพันคนให้มาต่อคิวรอซื้อสินค้าอย่างล้นหลาม แต่ยังได้เชิญสองนักแสดงหนุ่มชื่อดังของไทยอย่าง ฟอส และ บุ๊ค มาร่วมงานอย่างใกล้ชิด นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับฐานแฟนคลับในท้องถิ่นวิสัยทัศน์ของแบรนด์: Play New – เล่นให้เป็นเรื่องใหม่tnt ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในแวดวงอาร์ตทอยระดับโลก ด้วยการออกแบบที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยม จนสามารถส่งออกไปแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลกแบรนด์เล็งเห็นถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสดงออกซึ่งตัวตนและค้นหาพื้นที่ปลอดภัยทางใจ tnt จึงได้นำเสนอแนวคิดหลักของแบรนด์ "Play New" ซึ่งไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ "การเล่นสิ่งใหม่ๆ" แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ลองมองโลกในมุมมองใหม่ เรียนรู้ที่จะ "สวมบทบาท" และ "สำรวจ" ตัวตนและโลกกว้างได้อย่างไร้ขีดจำกัดปรากฏการณ์แฟลชอีเวนต์: สัมผัสประสบการณ์ “การสำรวจ” ณ Mega Bangnaการเปิดตัวในประเทศไทยของ tnt เริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ได้รับการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยแฟลชอีเวนต์แรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเป็นการทดลองตลาดและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ต่อเนื่องด้วยการจับมือกับ TOPTOY จัดแฟลชอีเวนต์ครั้งที่สอง ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2568กิจกรรมทั้งสองครั้งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นเกินความคาดหมาย สินค้าลิขสิทธิ์แท้ (IP) ที่แบรนด์ออกแบบเองถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก สร้างปรากฏการณ์คนต่อคิวยาวนับพัน และกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลและในกลุ่มคอมมูนิตี้คนรักของเล่น และไฮไลต์สำคัญของงานในวันที่ 26 กรกฎาคม คือการปรากฏตัวของสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง และ บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล ที่มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษภายใต้ธีม "Rayan – Born to Explore" ซึ่งเป็น IP หลักของแบรนด์Rayan: จิตวิญญาณที่อ่อนโยนในโลกที่โดดเดี่ยวRayan คือตัวละครเอกของกิจกรรมในครั้งนี้ และเป็นหนึ่งใน IP ที่โดดเด่นที่สุดของ tnt ออกแบบโดยศิลปิน D.va คาแรกเตอร์ของ Rayan คือเด็กหนุ่มที่ดูภายนอกเย็นชาและลึกลับ แต่ซ่อนความรู้สึกอันลึกซึ้งไว้ภายใน โดยเฉพาะความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดที่มีต่อน้องสาวของเขาดีไซน์ของตัวละครโดดเด่นด้วยเสื้อผ้าสไตล์สตรีท แว่นตาที่มาพร้อมหูฟังในตัวอันเป็นเอกลักษณ์ และสีหน้าที่สื่อถึงแนวคิด "Born to Explore" ได้อย่างชัดเจน สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นอิสระและความลุ่มลึกของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสำรวจทั้งโลกภายในและภายนอก ท่ามกลางความรู้สึกเปลี่ยวเหงาที่เกิดจากการไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างได้ในบางครั้งแผนในอนาคต: จากไทยสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"ประเทศไทยคือหนึ่งในตลาดวัฒนธรรมป๊อปที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง เราจึงเลือกที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก" คุณ Jojo ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศของ tnt กล่าว "เราไม่ได้ต้องการเพียงนำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในจีนมาจำหน่ายในไทยเท่านั้น แต่เราต้องการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ของเล่นสุดชิคให้กับคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคนี้"สำหรับอนาคต tnt พร้อมเปิดรับความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่าย ศิลปิน หรือนักสร้างสรรค์คอนเทนต์tnt ตั้งเป้าที่จะสำรวจอนาคตของอุตสาหกรรมของเล่นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างคอมมูนิตี้ที่เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เล่นและนักสะสมทั่วโลก พร้อมสร้างระบบนิเวศของวงการอาร์ตทอยที่เปิดกว้างและยั่งยืนต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ tnt และช่องทางการซื้อ สามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์ www.tntspace.com หรือทาง Instagram: @tntspace_official