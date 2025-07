BEM ชวนเช็คอินประติมากรรม “กระทิงแห่งปูการา”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ นางสาวเซซิเลีย ซูนิลดา กาลาร์เรตา บาซัน (H.E. Ms. Cecilia Zunilda Galarreta Bazán) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย ในการเยี่ยมชม 1 ใน 6 ผลงานประติมากรรมของนิทรรศการ “กระทิงแห่งปูการา” Torito de Pucará: Peru and Thailand United by Art ซึ่งถูกจัดแสดงขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรู โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นฝีมือของ ศาสตราจารย์สุขุมาล สาระเกษตริน จัดแสดงจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตเปรูฯ ยังได้ให้เกียรติชมการสอนวาดภาพสีน้ำ Face of Peru ภาพใบหน้าของเด็กชาวเปรู โดย อาจารย์บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับโลก ที่ Art Learning Centre ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะในสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธินด้วย