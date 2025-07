OR มอบถุงยังชีพให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน

พลเอก นพดล ปิ่นทอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุง จาก หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในเบื้องต้นจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในขณะนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีภารกิจดูแลพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศ จะดำเนินการกระจายถุงยังชีพที่ได้รับจาก OR ไปยังผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไปทั้งนี้ OR ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน