VITURE ประกาศเปิดตัวแว่น XR รุ่นใหม่ล่าสุด Luma Pro แว่น XR อัจฉริยะ ชัดที่สุดในตลาด

คุณเคยฝันไหมว่าถ้าเรามี "จอขนาดยักษ์พร้อมเสียงเหมือนในโรงภาพยนต์" พกพาไปไหนก็ได้? จะดูหนัง เล่นเกม หรือทำงานแบบ Multi-screen ก็ทำได้แบบไม่มีข้อจำกัด — ตอนนี้ฝันนั้นเป็นจริงแล้วกับ VITURE Luma Pro แว่น XR อัจฉริยะที่ผสมผสานความคมชัดระดับสูง ดีไซน์ระดับพรีเมียม และเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันในน้ำหนักเพียง 79 กรัมVITURE Luma Pro แว่น XR อัจฉริยะ ชัดที่สุดในตลาด พร้อมเทคโนโลยีล้ำยุคเต็มพิกัดVITURE เปิดตัว LUMA PRO แว่น XR รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมคุณสมบัติล้ำหน้าเหนือใคร ด้วยความชัดระดับ 1200p และ FOV 52 ให้มุมมองจอกว้างเทียบเท่าหน้าจอขนาดกว่า 152 นิ้ว บนใบหน้า พร้อมอัปเกรดเฟรมเรต 120Hz และเทคโนโลยี 6DoF ที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษะจากการใช้งาน และรองรับการติดตามศีรษะแบบ 3 มิติได้อย่างแม่นยำจุดเด่นของ VITURE LUMA PRO• คมชัดที่สุดในตลาด: ความละเอียดสูงสุด 1200p คมชัดกว่า VITURE PRO ถึง 50%• ดีไซน์ใหม่ เบาสบาย ใส่ง่าย: น้ำหนักเบาเพียง 79 กรัม พร้อมปรับค่าสายตาได้ในตัวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์• ปรับทึบและโปร่งใส: ใช้ Electrochromic Film เปลี่ยนระดับแสงได้ 2 ระดับ อัตโนมัติ• ระบบเสียงใหม่จาก HARMAN: ระบบ EFX ให้เสียงคมชัด มีมิติเพิ่มขึ้น ปรับระดับเสียงได้มากกว่าเดิม• กล้องในตัว + รองรับการถ่ายภาพ/วิดีโอ: รองรับ Android / iOS• รองรับการเชื่อมต่อกับ Nintendo, Handheld Gaming PC และอุปกรณ์อื่น ๆ ได้โดยตรงผ่านระบบ Magnetic Connectorใช้งานคู่กับแอป SpaceWalker – สร้างโลกจอเสมือน 3 จอพร้อมกันสามารถสร้าง Virtual Display แบบ Multi-Screen ได้สูงสุด 3 จอ (แนวตั้ง, แนวนอน, หรือพาโนรามา) ทั้งบน Mac และ Windows ผ่านแอป SpaceWalker ที่มาพร้อมฟีเจอร์• ปักจอหรือตามหัว• เปลี่ยนความทึบ-โปร่งใสแบบเรียลไทม์• ปรับระยะหน้าจอใกล้-ไกลได้ตามต้องการ• เข้ากับการใช้งานเชิง Productivity และ Entertainmentโหมดใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์• รองรับการใช้งานกับ หนัง 3D ทุกรูปแบบ ที่มีระบบพิเศษจาก VITURE สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการ XR ด้วย ฟีเจอร์แปลงภาพ 2D เป็น 3D แบบเรียลไทม์ ผ่านแว่น Luma Pro ไม่ต้องพึ่งซอฟต์แวร์ภายนอกหรือไฟล์ 3D โดยเฉพาะอีกต่อไป — ทุกคอนเทนต์ 2D ของคุณจะ “ลึก” และ “สมจริง” ขึ้นทันทีที่สวมแว่นเทคโนโลยี AI Conversion อัจฉริยะ• เพียงเชื่อมต่อกับ Mac, Windows หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงระบบจะใช้ GPU และ AI ในการวิเคราะห์ภาพแบบเฟรมต่อเฟรม พร้อมแปลงเป็น 3D แบบเรียลไทม์ทันทีรองรับการติดตามการเคลื่อนไหวทั้งแบบ 3DoF และ 6DoF• 3DoF (3 Degrees of Freedom) – ติดตามการหมุนศีรษะ (Pitch, Yaw, Roll) เพื่อการมองรอบทิศทางแบบเสถียร• 6DoF (6 Degrees of Freedom) – เปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อกับ Pro Neckband เพื่อเพิ่มการติดตามตำแหน่ง (การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า-ถอยหลัง, ซ้าย-ขวา, ขึ้น-ลง) ทำให้ภาพคงที่แม้ผู้ใช้ขยับตัว เพิ่มความสมจริง ลดอาการเวียนศีรษะVITURE Pro Neckband – ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของแว่น XRที่สุดของอุปกรณ์เสริมที่ผู้ใช้ VITURE Luma Pro ทุกคนต้องมีการขยายขีดจำกัดของประสบการณ์เสมือนจริงให้เหนือกว่าเดิมด้วย VITURE Pro Neckband อุปกรณ์คู่หูตัวจริงที่ยกระดับการใช้งานแว่น XR ให้ก้าวไปอีกขั้น ไม่ว่าจะด้านความนิ่ง ความสมจริง หรือการควบคุมที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นเราจึงขอยก 5 เหตุผลที่ควรใช้ PRO Neckband ควบคู่ไปกับ VITURE Luma Pro1. ปลดล็อกระบบ 6DoF เต็มรูปแบบPro Neckband ช่วยเปิดใช้งาน 6 Degrees of Freedom (6DoF) ทำให้แว่นสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะและร่างกายได้อย่างแม่นยำในทุกทิศทาง เช่น:• เดินหน้า ถอยหลัง• เคลื่อนซ้าย ขวา• ก้ม เงย หันศีรษะภาพบนจอเสมือนจะ “อยู่กับที่” เหมือนวัตถุจริงในโลกจริง ไม่ลอยตามหัวตลอดเวลา — ช่วยลดอาการเวียนศีรษะและเพิ่มความสมจริงแบบสุดขีด2. โหมดการใช้งานภาพเคลื่อนไหวขั้นสูงPro Neckband มาพร้อม 2 โหมดอัจฉริยะ• Smooth Follow – ภาพลอยตามการเคลื่อนไหวของศีรษะอย่างนุ่มนวล ไม่กระตุก• Pin Mode – ปักหน้าจอให้ “ลอยนิ่ง” อยู่กับตำแหน่งในโลกจริง แม้คุณจะหันศีรษะไปทางอื่นเหมาะกับ คนดูหนัง, พรีเซนต์งาน, เล่นเกมที่ต้องการจอใหญ่ลอยอยู่ในมุมเดียวแบบนิ่ง ๆ3. เพิ่มเสถียรภาพภาพขณะเล่นเกมLuma Pro เมื่อทำงานร่วมกับ Pro Neckband จะได้ระบบควบคุมที่เสถียรกว่า ข้อดีคือ• จอไม่สั่นหรือเบลอขณะเคลื่อนไหว• ตอบสนองเร็วขึ้น• ใช้งานได้ต่อเนื่องนานขึ้น โดยไม่รบกวนอายุการใช้งานของตัวแว่น4. ช่วยลดภาระของตัวแว่นโดยถ่ายพลังงานและการประมวลผลออกจากแว่นNeckband มีชิปประมวลผลและระบบจัดการพลังงานในตัว ทำให้• แว่นเบาขึ้น ไม่ร้อน• ประหยัดพลังงาน• เหมาะกับการใช้งานนาน ๆ เช่น ดูหนังยาว เล่นเกมหลายชั่วโมง5. รองรับฟีเจอร์ขั้นสูงของ SpaceWalker และ Multi-Screen ได้ลื่นกว่า• ย้าย/ล็อกหน้าจอเสมือนได้เสถียรกว่า• เพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งจอบน-กลาง-ล่าง• เหมาะสำหรับการใช้งานในงานจริง เช่น การประชุม, งานออกแบบ หรือเทรดหุ้นแบบหลายจอเข้าร่วมกลุ่ม VITURE Thailand Community เพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานและอัปเดทข่าวสารล่าสุดทันที