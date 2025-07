TCEB เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไมซ์ไทย เปิดตัว 2 กิจกรรมไฮไลต์ ภายใต้โครงการ “IGNITE MICE Upskill to Scale จุดประกายธุรกิจไมซ์ เสริมแกร่ง สร้างจุดขาย ขยายโอกาส” มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ไทยทั่วประเทศ ด้วยการเปิดตัวโครงการ “IGNITE MICE Upskill to Scale” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายธุรกิจไมซ์ เสริมแกร่ง สร้างจุดขาย ขยายโอกาส” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ พร้อมสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยผลักดันธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลควบคู่กับการสนับสนุนด้านการตลาดแบบครบวงจร โดยใช้แพลตฟอร์ม Thai MICE Connect เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการซื้อขายจริงระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านสองกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย 2 แคมเปญ คือแคมเปญ “MICE Reward” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 10,000 บาทต่อดีล เมื่อเกิดการจองและจัดงานจริงผ่านแพลตฟอร์ม Thai MICE Connect และแคมเปญ “MICE Boost” ที่สนับสนุนงบประมาณการโฆษณาออนไลน์สูงสุด 5,000 บาทต่อสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรและนักเดินทางไมซ์ที่มีกำลังซื้อสูงผ่านช่องทางดิจิทัลยอดนิยมอย่าง Facebook, LINE และ TikTok ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธุรกิจใน Thai MICE Connect ลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2568นอกจากการสนับสนุนด้านการขายและการตลาด TCEB ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ได้เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยกิจกรรมอบรมจะจัดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มต้นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCEB และ LINE ประเทศไทย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ประกอบการไมซ์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถสมัครบัญชีธุรกิจและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaimiceconnect.comTCEB เชื่อมั่นว่า “IGNITE MICE Upskill to Scale” จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการไมซ์ไทยทั่วประเทศ และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaimiceconnect.com/mice-news/detail/88หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Thai MICE Connect (ไทย ไมซ์ คอนเน็ค)โทร: 02 694 6000อีเมล: supporttmc@tceb.or.thเฟซบุค: Thai MICE Connect