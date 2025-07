ระเบิดความมันส์ Pet Expo Championship 2025 รวมไฮไลท์ 4 วันเต็มบนดินแดนเวทมนตร์สัตว์เลี้ยง

เตรียมเปิดประตูสู่ดินแดนแห่งเวทมนตร์ของเหล่าสัตว์เลี้ยงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม ในงาน Pet Expo Championship 2025 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในธีม "The Magical Land of Friendship ดินแดนเวทมนตร์แห่งมิตรภาพ" งานนี้ไม่ใช่แค่การรวมตัวของคนรักสัตว์ธรรมดา แต่เป็นการเฉลิมฉลองความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับสหายสี่ขา ซึ่งจะพาทุกคนตกอยู่ในภวังค์แห่งความน่ารักไปกับเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงที่พร้อมยกขบวนมาอย่างเต็มอิ่ม พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย การประกวดแข่งขัน โปรโมชั่นสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากมายตลอดการจัดงาน 4 วันเต็มนายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า งาน Pet Expo Championship 2025 นับเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้เลี้ยงสัตว์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปรากฏการณ์กระแสการดูแลสัตว์เลี้ยงได้พัฒนารูปแบบการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงแค่ตลาดสินค้าพื้นฐาน แต่ได้พัฒนาไปสู่ตลาดบริการและประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น หลังผู้เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันมีความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ และการหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวดังนั้นงานนี้จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว ทั้งการรวบรวมสินค้า บริการ และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งมีการนำเสนอกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการแข่งขันและการประกวดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง การจัดแสดงสัตว์พิเศษ และการให้ข้อมูลความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันงานนี้มีการแข่งขันกีฬาสัตว์เลี้ยงที่หลากหลายและน่าติดตาม โดยเริ่มจากการแข่งขันกีฬาวิ่งข้ามรั้ว การแข่งขัน "My Dog Anywhere" การแข่งขัน Dog High Jump ที่จะเห็นความสามารถในการกระโดดข้ามอุปสรรคอย่างน่าทึ่ง รวมถึงการแข่งขัน Zig Zag Running ที่ต้องใช้ทั้งความเร็วและความแม่นยำสำหรับคนรักแมวมีการแข่งขัน Cat Agility, "เหมียวหม่ำ ๆ by Pet Expo" และ เหมียวนักตบ ที่จะทำให้คุณได้เห็นความน่ารักและความฉลาดของเหมียวในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และห้ามพลาดการแข่งขันโชว์ฝีมือตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง The Star Search Groomer 2025 ที่จะเป็นการประลองฝีมือของนักตัดแต่งขนระดับมืออาชีพเช่นเดียวกับการประกวดแมวสายพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แมวสายพันธุ์แท้และแมวบ้านพันธุ์ผสม จำนวน 80 ตัว โดยแบ่งตามช่วงอายุ รุ่นลูกแมวสายพันธุ์แท้ 4-8 เดือน รุ่นแมวโตสายพันธุ์แท้ 8 เดือนขึ้นไป รุ่นแมวกำนัลสายพันธุ์แท้ 8 เดือนขึ้นไป และรุ่นแมวบ้านพันธุ์ผสม 4 เดือนขึ้นไปส่วนการประกวด Other Python & Boa 2025 ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม (ไม่รับสมัครหน้างาน) ค่าสมัครตัวละ 200 บาท แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น Boa และรุ่น Other Python (ไม่รวมงูหลาม งูเหลือม งูบอลไพธอน) การประกวดจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 10:30-12:00 น. เริ่มประกวดโดยกรรมการลงคะแนนตัดสินเวลา 12:30 น. และประกาศผลการตัดสินเวลา 15:00 น.นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY หมวกพ่อมดน้อย และ DIY ดรีมแคชเชอร์ ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำงานฝีมือด้วยตนเอง กิจกรรม Dog Yoga ที่จะสอนการทำโยคะร่วมกับสุนัข และเกมสนุกมากมาย เช่น เกมฮาเฮ สายใยสายย่อง, นู้ดลากเลื่อนเพื่อนห้ามตก, ตาจ้องตา, คาถาเสกใจ, วิ่งผลัดส่งไข่มังกร และอื่น ๆ อีกมากมายงานนี้มีโซนจัดแสดงสัตว์หลากหลายชนิด โดยโซนกระต่าย สามารถไปชมความน่ารักของกระต่าย New Zealand White ที่มีสีขาวราวกับหิมะ ตาสีชมพูทับทิมสดใส ลำตัวบึกบึนหูตั้งตรง ซึ่งกระต่ายสายพันธุ์นี้กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจทั่วโลก เพราะเลี้ยงง่าย และเจริญเติบโตเร็ว โซนนี้ยังรวบรวมกระต่ายสายพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งหนูเกวี หนูแฮมเตอร์ ชินชิลลา ให้ชมความน่ารักกันจุใจนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสัตว์พิเศษหาชมได้ยากจากโซน Exotic Pet Land ที่จะทำให้คุณได้พบกับสัตว์เลี้ยงแปลกตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โซนนี้มีกิจกรรมสนุกๆ โดยเฉพาะแข่งกินบาร์ฟและฟรีซดรายสุดมันส์ของเหล่าเจ้านายนอกจากนี้หากใครเป็นสายช็อปไม่ควรพลาด เพราะงานครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยบูธจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูง ตั้งแต่อาหารและขนมขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยงจากผู้ผลิตแบรนด์ดังเกรดพรีเมียม อุปกรณ์ฝึกสัตว์ เวชภัณฑ์อาหารเสริม แชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงขน ของเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา เสื้อผ้าและเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง และบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ ที่นำอุปกรณ์และนวัตกรรมที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงมาให้บริการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Pet Expo Championship 2025 สามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลา 09.30 น.) ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเราได้เตรียมพื้นที่จอดรถในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รองรับได้กว่า 3,000 คัน และสถานที่ที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ลานจอดรถMRTคลองเตย, อาคาร FYI, อาคาร Thai Bev Quarter และอาคาร The Park พร้อมกันนี้ยังมีส่วนลดสำหรับการเดินทางร่วมกับ Line Man และบริการขนส่งของจาก KEX และ LALAMOVE เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.petexpothailand.net เฟซบุ๊ก Petexpoclub ช่องทาง X (ทวิตเตอร์) @PetexpoclubTH1 หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานและโปรโมชั่นเด็ด ๆ ก่อนใครได้ที่ @petexpoclub