โฮปฟูล ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ตัว อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของร่างกายทั้งหมด

บริษัท โฮปฟูล (Hopeful) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ตัว อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของร่างกายทั้งหมดบริษัท โฮปฟูล จำกัด (Hopeful) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การบริหารงานของ คุณอรรคพล หยกยิ่งยง ล่าสุดได้เปิดตัว 3 สุดยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 1.BETA CAL PRO PLUS (เบต้า แคล โปร พลัส) 2.BETA LIV PRO PLUS (เบต้า ลีฟ โปร พลัส) และ 3.BETA LIFE (เบต้า ไลฟ์) เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของร่างกาย ที่ครอบคลุมระบบกระดูก ตับ และไต ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการคุณอรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการ บริษัท โฮปฟูล จำกัด กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดตัว 3 สุดยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของร่างกาย ที่ครอบคลุมระบบกระดูก ตับ และไต ในยุคสมัยที่ผู้คนตกอยู่ในความตึงเครียดและกดดันมากขึ้น ซึ่งเกิดจากปัญหาความฝืดเคืองของสภาวะเศรษฐกิจที่มีมากขึ้น อีกทั้งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นพิษ เชื้อโรค รวมถึงการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ อดหลับอดนอน เพราะต้องทำงานแข่งขันกับเวลา จนทำให้หลายคนมองข้าม หรือละเลยที่จะหันมาดูแลสุขภาพที่ดีอย่างไรก็ดี การเปิดตัว 3 สุดยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ของบริษัทโฮปฟูลฯ ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ดังกล่าว ประกอบด้วย1. BETA CAL PRO PLUS : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พัฒนาต่อยอดมาจาก BETA CAL (สูตรเดิม) ซึ่งมีประสิทธิภาพช่วยเสริมแคลเซียมเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ, มีส่วนช่วยลดการเสื่อมของข้อต่อในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูก ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกบาง/กระดูกพรุน นอกจากนี้ BETA CAL PRO PLUS ยังได้มีการรวบรวมสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มีการศึกษาด้านช่วยลดอาการของข้อเข่าเสื่อม, ช่วยเพิ่มน้ำเลี้ยงไขข้อ และยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนผิวข้อ จึงมีส่วนช่วยลดอาการปวดข้อ ข้ออักเสบ และอาการข้อยึด ทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นขณะเดียวกัน BETA CAL PRO PLUS ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยนวัตกรรมต่างๆ มากมาย เช่น CALFUSION™ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ผสานพลังของ Calcium L-Threonate อันเป็น Calcium ชนิดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีที่สุด ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที่มีการศึกษาว่า มีฤทธิ์ด้านการช่วยลดอาการปวดอักเสบบริเวณข้อในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ทำให้นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถบำรุงกระดูก พร้อมกับมีส่วนช่วยลดอาการปวดอักเสบของข้อเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วย นอกจากนี้ใน BETA CAL PRO PLUS ยังมีนวัตกรรม VitaCherry Sport ที่มีการศึกษาว่ามีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ช่วยฟื้นฟูและลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย จึงมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อหนัก หรือมีอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อ2. BETA LIV PRO PLUS : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรุ่นใหม่ของ BETA LIV ที่ผ่านการปรับสูตรใหม่ให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยพลังจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมด 9 ชนิด ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BETA LIV PRO PLUS อาทิ สารสกัดโกลจิเบอร์รี่, เบต้าแคโรทีน, ผงส้มขม/ส้มเกลี้ยง (Bitter Orange Extract), ผงลูกพลับ (Persimmon Powder), ผงถั่วเขียว (Mung Bean Powder), Buckwheat Powder, Alpha Lipoic Acid (ALA)นอกจากนี้ ยังได้ผสาน 2 นวัตกรรมคือ (LIVOX™ & LIVOTOXⓇ) เข้าด้วยกัน จึงทำให้ BETA LIV PRO PLUS (เบต้าลีฟโปรพลัส) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างมากในการช่วยบำรุง ฟื้นฟูระบบการทำงานของตับอย่างปลอดภัย และมีส่วนช่วยส่งเสริมระบบการทำงาน ขจัดสารพิษออกจากตับ เสริมภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะตับอักเสบ, ไขมันพอกตับ และการเกิดผังผืดที่ตับ โดยเฉพาะนวัตกรรม LIVOTOXⓇ ที่มีจุดเด่นช่วยลดอาการเมาค้าง หรือ อาการแฮงค์หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ อย่างหนัก3. BETA LIFE: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องใหม่ล่าสุดของบริษัทโฮปฟูลฯ ที่มุ่งเน้นช่วยส่งเสริมสุขภาพการทำงานของไต มีส่วนช่วยปกป้องไตจากการอักเสบ หรือการถูกทําลายจากสาเหตุต่างๆ เช่น อนุมูลอิสระ ยา สารพิษ ช่วยลดความเสี่ยงการพัฒนาไปเป็นโรคไตขั้นรุนแรง และลดความเสี่ยงจากการขาดวิตามินต่างๆ ในผู้ป่วยไต ทำให้ร่างกายแข็งแรง รู้สึกสดชื่น และมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้น ด้วยนวัตกรรม RENERGYTM ซึ่งเป็นนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลและปกป้องไต จากการได้รับความเสียหาย และมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระ จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการอักเสบที่ไต อันเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ภาวะไตเสื่อมได้รวมถึงยังมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (Reishi Extract) สมุนไพรจีนที่มีการใช้มานานกว่า 2,000 ปี จากการศึกษาพบว่าเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ช่วยบํารุงร่างกายหลายอย่าง เช่น Antioxidant, ลดการอักเสบในร่างกาย, เสริมภูมิคุ้มกัน, ช่วยต้านมะเร็ง, ช่วยในด้านการควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิต, ช่วยปกป้อง และบํารุงไตทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BETA LIFE ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลเหรียญทอง ระดับสากลจากกรุงเจนิวา ในงาน “The 50th International Exhibition of Intervetion Geneva” จากการแสดงนวัตกรรม “สารออกฤทธิ์ทุติยภูมิจากเห็ดหลินจือแดงสําหรับบรรเทาอาการของโรคไตอย่างไรก็ดี คุณอรรคพล หยกยิ่งยง กล่าวเสริมถึง ภายในงานเปิดตัว 3 สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ BETA CAL PRO PLUS - BETA LIV PRO PLUS – BETA LIFE ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดัง อย่าง นุ้ย เชิญยิ้ม, คุณหน่อย เชิญยิ้ม ที่มาร่วมสร้างสีสัน รอยยิ้ม ความบันเทิงอย่างสนุกสนานเต็มที่ พร้อมกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้ใช้งานจริงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทานผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ตัว ว่าเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของแต่ละคนให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรบ้างรวมถึงภายในงานยังได้พบกับทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดจากธรรมชาติ ที่มาเปิดเผยถึงเบื้องหลังที่เป็นทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สำคัญต่างๆ มากมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละสูตร ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้เข้าใจถึงคุณประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ ในการช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การดูแล และป้องกันมากกว่าการปล่อยให้สุขภาพของตนเองเจ็บป่วยก่อนแล้วค่อยมาพบแพทย์รักษาทั้งนี้ ผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BETA CAL PRO PLUS, BETA LIV PRO PLUS, BETA LIFE สามารถสั่งซื้อผ่านผู้แทนจำหน่าย ทั่วประเทศของบริษัท บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Facebook, Line@, Tiktok, Shopee และ Lazada ได้ทุกวัน