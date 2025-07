“ชาบูชิ” เผยโฉมร้านดีไซน์ใหม่ นำร่องซีคอนสแควร์เจาะยังเจน

ภายหลังประกาศรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบกว่า 20 ปี โดยเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “สกาย” วงศ์รวี นทีธร และ “นานิ” หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ ผ่านแคมเปญ “ALL YOU CAN กรี๊ด” เพื่อขยายการรับรู้และสร้างการเชื่อมโยงกับกลุ่มยังเจนฯล่าสุด “ชาบูชิ” (Shabushi) สานต่อกลยุทธ์การยกระดับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวร้านดีไซน์ใหม่อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชั้น G) ซึ่งเป็นสาขานำร่อง พร้อมมอบประสบการณ์รสชาติความสุขไม่สิ้นสุดในมิติที่เหนือกว่า ครอบคลุมทั้งรสชาติ บริการ และบรรยากาศ ตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันยอดนิยมของคนรักชาบู – ชาบู และซูชิอย่างแท้จริงนางสาวศสัย ตังเดชะหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “การปรับโฉมและเปิดตัวร้านดีไซน์ใหม่ ‘ชาบูชิ – ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G’ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับแบรนด์ให้ทันสมัยและเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาประสบการณ์ที่มากกว่าแค่ความอร่อย เราต้องการให้ทุกองค์ประกอบของร้านใหม่นี้ ตั้งแต่ดีไซน์ เมนู/อาหาร ทั้งชาบู - ชาบู และซูชิ ไปจนถึงบรรยากาศ เป็นการถ่ายทอดแนวคิด ‘รสชาติความสุขไม่สิ้นสุด’ อย่างแท้จริง เพื่อให้ ‘ชาบูชิ’ เป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้บริโภครู้สึกดีและอยากกลับมาอีก”ภายใต้แนวคิด “GOOD TASTE GREAT TIME NEVER END” หรือ “รสชาติความสุขไม่สิ้นสุด” ซึ่งเป็นคีย์คอนเซ็ปต์ของแบรนด์ “ชาบูชิ – ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชั้น G)” ถูกออกแบบขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า ผ่านการผสมผสานระหว่างรสชาติ ความสดใหม่ของวัตถุดิบ และความรู้สึกดี ๆ ระหว่างมื้ออาหารที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ ความสัมพันธ์ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มยังเจนฯ ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ร่วมมากกว่าการรับประทานเพื่อความอิ่มเพียงอย่างเดียวพร้อมนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผ่านบริการแบบบุฟเฟต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการยิ่งขึ้น ได้แก่ “Regular Buffet” (สุขอิ่ม) 399 บาท+/ท่าน, “Premium Buffet” (สุขคุ้ม) 499 บาท+/ท่าน, และ “Platinum Buffet” (สุขล้น) 599 บาท+/ท่าน โดยแต่ละแพ็กเกจนำเสนอความคุ้มค่าและความหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละเซ็กเมนต์ ทั้งยังเสริมด้วยเมนูพิเศษที่สื่อถึงความตั้งใจของแบรนด์ในการยกระดับวัตถุดิบจากตลาดแมสสู่ตลาดพรีเมียมแมสโดยหนึ่งในไฮไลต์ที่สร้างความแตกต่าง คือ การนำเสนอ “Sushi-Master Station” ซึ่งมาในรูปแบบครัวเปิด ให้ลูกค้าได้ใกล้ชิดกับทุกขั้นตอนการปรุงแต่งซูชิอย่างเต็มตา ตั้งแต่การตระเตรียมวัตถุดิบคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนการปรุงแต่งอย่างประณีต...คำต่อคำ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความมั่นใจในความสดใหม่และคุณภาพแล้ว ยังช่วยเพิ่มมิติของประสบการณ์ (visual experience) ที่สามารถถ่ายรูป แชร์ และบอกต่อได้อย่างน่าประทับใจ ตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคโซเชียลที่นิยมสร้างคอนเทนต์ระหว่างการรับประทานอาหาร อีกทั้งยังสะท้อนจุดแข็งเฉพาะตัว ในฐานะร้านชาบู – ชาบู ที่มีซูชิคุณภาพเยี่ยม ด้วยการยกระดับประสบการณ์ซูชิให้หลากหลายและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น รวมแล้วกว่า 30 รายการ ที่สร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบความอร่อยในอีกระดับ ตอบโจทย์ทั้งคอซูชิจริงจัง และนักกินสายแชร์อย่างลงตัวนอกจากนี้ ยังมีการอัปเกรดคุณภาพและความหลากหลายของสเตชั่นอาหาร ไม่ว่าจะเป็น “สเตชั่นซอส” มีพื้นที่ให้ลูกค้าได้เลือกผสมสูตรซอสในแบบเฉพาะตัว “สเตชั่นอาหารรับประทานเล่น” ที่วางอาหารไว้ในตู้อุ่นอาหาร” (warming cabinet) เพื่อคงความสดใหม่พร้อมเสิร์ฟ และ “สเตชั่นของหวาน” ที่มีการเพิ่มเมนูใหม่อย่าง คากิโกริ (น้ำแข็งไสสไตล์ญี่ปุ่น) พร้อมท็อปปิ้งหลากหลายให้เลือกเติมตามใจชอบ นอกจากนี้ ยังมีเมนูเครื่องดื่มแบบสลัชชี่รสผลไม้ที่หมุนเวียนไปตามฤดูกาล เพื่อเพิ่มสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในแต่ละช่วงเวลาด้านบรรยากาศและการตกแต่ง “ชาบูชิ – ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชั้น G)” เลือกใช้โทนสีขาว เสริมด้วยการจัดแสงสว่าง เพื่อสร้างความรู้สึกสะอาด โปร่งโล่ง และผ่อนคลาย ผนังร้านตกแต่งด้วยเส้นสายและลวดลายกราฟิกแบบญี่ปุ่นร่วมสมัยผสมกับไฟนีออนเฟล็กซ์ ให้อารมณ์สนุก สดใส และทันสมัย สอดคล้องกับบุคลิกใหม่ของแบรนด์ที่ต้องการสื่อถึงความสดใส มีชีวิตชีวา และพร้อมสร้างแรงบันดาลใจในทุกโมเมนต์ของการใช้เวลาในร้านต่อจากนี้ “ชาบูชิ” ยังมีแผนในการขยายการปรับปรุงร้านดีไซน์ใหม่ในสาขาหลักทั่วประเทศ โดยจะให้ความสำคัญกับสาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานลูกค้าหลากหลาย เพื่อสร้างภาพจำแบรนด์ใหม่ให้ชัดเจนในระดับประเทศ และตอกย้ำบทบาทของ “ชาบูชิ” ในฐานะแบรนด์/ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีความเคลื่อนไหว เข้าใจเทรนด์ และพร้อมเปลี่ยนแปลงไปกับผู้บริโภค“ในโลกที่ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบรนด์ที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนคือแบรนด์ที่กล้าก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ‘ชาบูชิ - ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น G’ จึงไม่ใช่แค่การปรับรูปลักษณ์ภายนอก แต่คือการออกแบบประสบการณ์ใหม่จากภายใน เพื่อให้ ‘ชาบูชิ’ เป็นจุดหมายปลายทางของความสุขในยุคใหม่ ที่ผู้บริโภครู้สึกถึงคุณค่า และอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า” นางสาวศสัยฯ กล่าวการเปิดตัวร้านดีไซน์ใหม่ “ชาบูชิ – ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ (ชั้น G)” ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงหมุดหมายของการรีเฟรชแบรนด์ แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของแบรนด์ ด้วยเป้าหมายที่จะเป็น “ท็อป ออฟ มายด์” แบรนด์อันดับแรกในใจผู้บริโภค เมื่อนึกถึงร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ชาบู - ชาบู และซูชิ ที่ให้มากกว่าความอร่อย แต่คือรสชาติแห่งความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด