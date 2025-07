GULF คว้าสุดยอดรางวัล "Renewable Energy Deal of the Year - Thailand" จาก The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025

บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้รับรางวัล “Renewable Energy Deal of the Year – ประเทศไทย” จากงาน Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2025 จัดโดยนิตยสาร The Asset สื่อการเงินชั้นนำ สะท้อนถึงศักยภาพของ GULF ในการหาเงินทุนสำหรับกลุ่มโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 957.35 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท สอดรับกับแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก และเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing) ถือเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินทั่วโลกให้ความสนใจและพิจารณาให้การสนับสนุน ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2578 และมุ่งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593รางวัล Renewable Energy Deal of the Year - Thailand แสดงถึงความสำเร็จของ GULF ในการจัดหาเงินกู้ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12 โครงการในประเทศไทย รวมกำลังการผลิตตามสัญญา 649 เมกะวัตต์ ซึ่งทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ปีช่วง 2567-2568 ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) 8 โครงการ กำลังการผลิตรวม 393 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (โซลาร์แบตเตอรี่) 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 256 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ระบบกักเก็บพลังงานจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทรู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในประเทศ ต้องขอขอบคุณธนาคาร Asian Development Bank (ADB) ผู้นำในการปล่อยเงินกู้ครั้งนี้ รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Asian Infrastructure Investment Bank, Export Finance Australia, Export-Import Bank of China, Development Finance Institute Canada, Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), KEXIM Global (Singapore) และ Clean Technology Fund ที่ให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในบริษัท ที่สำคัญเรายังได้รับการตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศที่แสดงความจำนงในการปล่อยกู้เป็นจำนวนมากกว่าวงเงินที่ต้องการ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท รางวัลนี้นับเป็นแรงบันดาลใจให้เรายังเดินหน้าพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต่อไป ไม่เพียงเพื่อธุรกิจ แต่เป็นความรับผิดชอบของเราที่มีชุมชน ประเทศชาติ และโลกใบนี้”The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards เป็นหนึ่งในเวทีมอบรางวัลที่ทรงอิทธิพลและได้รับการยอมรับในภาคการเงินและโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย จัดโดย The Asset สื่อการเงินชั้นนำในภูมิภาค รางวัลนี้เชิดชูความสำเร็จของสถาบันทางการเงิน บริษัท และโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในเอเชีย ซึ่งมีการดำเนินงานที่สร้างความแตกต่างและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้รางวัลนี้ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)