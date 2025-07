ซีพี-เมจิ พาบาริสต้าไทยคว้ารางวัลลาเต้อาร์ตโลก 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จ แบรนด์สร้างคน คนสร้างชื่อ

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันการเทกาแฟลาเต้อาร์ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกาแฟระดับโลก ที่จัดขึ้นโดย สมาพันธ์กาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association-SCA) ผู้แทนจากประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบาริสต้าของ ซีพี-เมจิ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4 มาครอง โดย ซีพี-เมจิ ส่งตัวแทนบาริสต้า เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา“เป็นปีที่ 3 แล้วที่ ซีพี-เมจิ ได้มุ่งมั่นที่จะสร้าง บาริสต้ามืออาชีพ ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน เพื่อพิสูจน์ฝีมือ ในเวทีระดับโลก ซึ่งปีนี้ถือว่า เรายังสามารถยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งที่มีรางวัลเป็นการการันตีความสำเร็จ ศราวุธ เป็นหนึ่งในทีมบาริสต้า ของซีพี-เมจิ ที่เราภูมิใจ เขาเริ่มต้นจากการแข่งขันเวทีภายในประเทศ และผ่านการฝึกฝีมือ จากโครงการ CP-Meiji Barista Camp ที่เราจัดขึ้น จนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจ มีดีกรีจากการแข่งขันในอีกหลายเวที และเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับบาริสต้ารุ่นใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่แวดวงกาแฟ” รองผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน ซีพี-เมจิ กล่าวทางด้านศราวุธ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย กล่าวว่า ในการแข่งขันปีนี้ ได้นำคอนเซ็ปต์ “Sacred Beast” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อเรื่องตำนานสัตว์เทพ 4 ทิศ ของประเทศญี่ปุ่น อันประกอบด้วย เต่านิล (Black Turtle), หงส์แดง (Red Phenix), มังกรฟ้า (Sky Dragon) และ เสือขาว (White Tiger) มาเป็นลายในการเทลาเต้อาร์ต ซึ่งเขาใช้เวลาฝึกฝนมาหนึ่งเดือนครึ่งก่อนงานแข่งจะเริ่ม“จริงๆ แล้วโจทย์ของแต่ละปีก็มักจะท้าทายเสมอครับ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเทรนด์ของโลกในปีนั้นจะเป็นแบบไหน สิ่งที่พอทำได้คือศึกษาการให้คะแนนตามทักษะต่างๆ และพยายามวิเคราะห์แนวโน้มจากปีที่ผ่านมาที่เราเคยได้รางวัลมาแล้ว และนำมาวางแผนและออกแบบลายสำหรับปีนี้ "ศราวุธ กล่าวถึง ความต่างระหว่างเวทีไทยกับเวทีโลกคือเรื่องของความกดดันและความท้าทาย เวทีโลกมีแรงกดดันมากกว่า เพราะเราต้องแข่งกับแชมป์จากแต่ละประเทศ ทุกคนล้วนเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประเทศตัวเอง ตัวเราเองก็อยากทำให้ดีที่สุดเช่นกัน มันทั้งกดดันและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันปัจจุบันศราวุธ เป็นเจ้าของ Sukhumvit Street Coffee ในคอนเซ็ปต์ร้านกาแฟข้างถนนแนวลาเต้อาร์ต ที่เป็นที่รู้จัก และนิยมในแวดวงคนรักกาแฟ ซึ่งการแข่งขันแต่ละครั้งช่วยให้แบงค์พัฒนาทั้งทักษะด้านลาเต้อาร์ต รวมถึงเรื่องการทำงานเป็นทีม การวางแผน และ mindset ในการคิดงานด้วย ทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ต่อยอดได้จริงอนึ่ง การแข่งขันกาแฟระดับโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงาน World of Coffee โดยสมาพันธ์กาแฟพิเศษ (Specialty Coffee Association-SCA) มีทั้งหมด 6 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ Barista, Latte Art, Cup Tasters, Roasting, Brewers Cup, และ Coffee in Good Spirit โดยในปี 2025 การแข่งขัน Coffee Roasting จัดที่ เมืองฮูสตัน สหรัฐอเมริกา วันที่ 25-27 เม.ย. Brewers Cup จัดที่กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย วันที่ 15-17 พ.ค. Coffee in Good Spirit, Latte Art, Cup Tasters จัดที่ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ วันที่ 26-28 มิ.ย. และ Barista จัดที่ เมืองมิลาน อิตาลี วันที่ 17-21 ต.ค.ที่จะถึงนี้