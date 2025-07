บิทิชิโน เปิดตัว “Nexy” สวิตช์ปลั๊กสัญชาติอิตาเลียน-ไทย ดีไซน์ล้ำ ฟังก์ชันครบ ตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้

บริษัท บิทิชิโน (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ Legrand Group ผู้นำด้านโซลูชันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Nexy” สวิตช์ปลั๊กสัญชาติอิตาเลียน-ไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Time to Switch” ชูจุดเด่นด้านดีไซน์เรียบหรู ฟังก์ชันการทำงานครบครัน พร้อมแนวคิดรักษ์โลก ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับบ้านสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้ นำโดย คุณคารีน อัลคิเยร์-กาโร รองประธานประจำประเทศในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัทเลอแกรนด์ พร้อมด้วย คุณนพมาศ ปิยะธำรงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทิชีโน (ไทยแลนด์) จำกัด และ คุณเอมานูเอลา ฟิลโยซซี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าระดับนานาชาติประจำบิทิชีโน ร่วมงานเปิดตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “A Night at the Movies: Product Launch Premiere” ณ โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens One Bangkok โดยเนรมิตบรรยากาศภายในงานให้กลายเป็นค่ำคืนสุดพิเศษด้วยธีมแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ พร้อมซุ้มถ่ายภาพ แกลเลอรีนำเสนอแรงบันดาลใจการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Nexy และกิจกรรมหลากหลาย อาทิ แฟชั่นโชว์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงบูธอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ทั้งให้ความรู้และความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน ภายใต้แนวคิด “Time to Switch”คุณคารีน อัลคิเยร์-กาโร รองประธานประจำประเทศในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัทเลอแกรนด์ กล่าวว่า “การเปิดตัว Nexy คือก้าวใหม่ของ BTicino ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยโซลูชันที่ผสานความสวยงาม คุณภาพ และนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Nexy ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานจริง แต่ยังสอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนสำหรับโลกในอนาคตNexy ดีไซน์มินิมอลเหนือระดับ การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความงาม นวัตกรรม และความยั่งยืน ที่พลิกโฉมจากสิ่งที่คุณคุ้นเคย สู่ความโดดเด่นที่สัมผัสได้ ด้วยดีไซน์ไร้กรอบ ผิวหน้าเรียบ บางเฉียบเพียง 9.5 มิลลิเมตร พร้อมขอบโค้งมนเล็กน้อย สื่อถึงความเรียบหรูและทันสมัยอย่างแท้จริง มีระบบติดตั้งแบบโมดูลาร์ รองรับการจัดวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยมีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีขาว สีกราไฟต์ และสีไทเทเนียม พร้อมเลนส์เรืองแสงที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในยามค่ำคืน ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงการใช้งานจริงด้วยคุณสมบัติพิเศษ เช่น เต้ารับ Earth-Up เสียบปลั๊กได้สองอันพร้อมกัน, ช่องเสียบ USB (Type A + C), ตัวควบคุมพัดลม และสวิตช์หรี่ไฟ ทำให้สะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานอย่าฃแท้จริง”ด้าน คุณนพมาศ ปิยะธำรงชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทิชีโน (ไทยแลนด์) จำกัด สรุปจุดเด่นของ Nexy เพิ่มเติมอีกว่า “Nexy คือบทพิสูจน์ของ BTicino ที่เราเชื่อว่า นวัตกรรมที่แท้จริง ต้องผสานดีไซน์ ฟังก์ชัน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ พร้อมยกระดับมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิต ให้ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และยั่งยืนกว่า ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง 30% และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติก 100% อีกทั้งยังมาพร้อมขั้วต่อแบบติดตั้งเร็วเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ และฝาครอบกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP55 รองรับการใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งที่มีหลังคา นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้ คือ● ดีไซน์มินิมอลโดดเด่น: รูปทรงไร้กรอบ ผิวหน้าเรียบ บางเพียง 9.5 มม. และขอบโค้งมนเล็กน้อย เพิ่มเสน่ห์ร่วมสมัย● ควบคุมง่ายดาย: ปุ่มกดแบบเต็มแผง มอบความสะดวกสบายและดูดีมีระดับ● ใส่ใจทุกรายละเอียด: เลนส์เรืองแสงในที่มืดโดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม สะท้อนแนวคิด “รายละเอียดเล็กน้อยก็สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าได้”● การันตีด้วยรางวัลระดับโลก: ได้รับ IF Design Award 2025 จากความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ความงาม และความยั่งยืน● ออกแบบจากอิตาลี ผลิตในประเทศไทย: พัฒนาโดยคำนึงถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานในไทย ด้วยนวัตกรรม "เต้ารับขั้วดินอยู่ด้านบน" เพื่อความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงความภูมิใจในมาตรฐาน "Made in Thailand"● ติดตั้งง่าย ประทับใจช่างไฟ: ระบบเข้าสายแบบไม่ต้องขันสกรู รองรับการติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อมสัญลักษณ์ทิศทางช่วยลดความผิดพลาด● วัสดุและเฉดสีพรีเมียม: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีให้เลือก 3 เฉดสี คือ ขาวเงา (Glossy White), กราไฟต์ด้าน (Matt Graphite), และ ไทเทเนียมซาติน (Satin Titanium) เข้าได้กับทุกสไตล์การตกแต่ง● ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน: ใช้วัสดุรีไซเคิล และลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ BTicino ในการผสานแนวคิดความยั่งยืนเข้ากับการใช้ชีวิต“ด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน Nexy จึงไม่ใช่แค่สวิตช์หรือเต้ารับทั่วไป แต่คือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนแนวคิด “Time to Switch” – ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเพื่อโลกของเรา”สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.bticino.co.th เฟซบุ้ก: Bticino Thailand, Line OA: @bticino_thailand, E-mail: info.thailand@bticino.com และโทรศัพท์: 02 096 4965เกี่ยวกับ BTicinoBTicino คือแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกโซลูชันระบบไฟฟ้าและการออกแบบที่ล้ำสมัย ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพ ความยั่งยืน และการออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง BTicino มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตในทุกมิติ และด้วย Nexy เราสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการหลอมรวมดีไซน์ระดับพรีเมียมเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างกลมกลืนเกี่ยวกับ LegrandLegrand คือผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและดิจิทัลสำหรับอาคาร ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ทำให้ Legrand กลายเป็นแบรนด์มาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลกLegrand ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการผสานเทคโนโลยีและแนวโน้มของสังคมที่มีอิมแพคในระยะยาวต่ออาคาร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “ยกระดับคุณภาพชีวิต” ผ่านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำงาน และพื้นที่พบปะ ให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อด้วยระบบไฟฟ้าและดิจิทัลที่เรียบง่าย ล้ำสมัย และยั่งยืน ด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วมจากทีมงานทุกคนรวมถึงนักลงทุน Legrand จึงสามารถเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงและมีความรับผิดชอบ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าซื้อกิจการและนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันด้านพลังงาน การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนในปี 2023 Legrand มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8.4 พันล้านยูโร และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris โดยเป็นหุ้นในดัชนีสำคัญอย่าง CAC 40, CAC 40 ESG และ CAC SBT 1.5 (รหัสหลักทรัพย์ ISIN: FR0010307819)ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.legrandgroup.com