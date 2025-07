ศาลฯสั่งเพิกถอนคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราวมหากิจศิริ

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2568 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ตระกูลมหากิจศิริขอแก้ไขข้อบังคับการลงมติในที่ประชุมกรรมการบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด(QCP) ดังนั้น คำสั่งเพิกถอนนี้จึงทำให้บริษัท QCP กลับมาใช้ข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัท เป็นผลให้กรรมการกลุ่มตระกูลมหากิจศิริจะสามารถผ่านมติคณะกรรมการบอร์ด QCP ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฝ่ายเนสท์เล่ด้วยเท่านั้นทั้งนี้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ยังคงดำเนินการพิจารณาคดีที่เนสท์เล่ขอให้เลิกกิจการบริษัท QCP ต่อไป และผู้ถือหุ้นตระกูลมหากิจศิริต้องจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท QCP เป็นรายเดือน เพื่อจัดส่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท QCP และผู้ถือหุ้นฝั่งเนสท์เล่เนสท์เล่ ขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทุกภาคส่วนเนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 185 ประเทศทั่วโลก พนักงานเนสท์เล่กว่า 277,000 คนต่างมีพันธสัญญาต่อเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับทุกคนในวันนี้และในอนาคต (Unlocking the power of food to enhance quality of life for everyone, today and for generations to come)เนสท์เล่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้คนและสัตว์เลี้ยงครอบคลุมในทุกช่วงวัย มากกว่า 2,000 แบรนด์ ทั้งที่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น เนสกาแฟ เนสเปรสโซ ไมโล แม็กกี้ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถิ่นอย่าง ตราหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค (Good for You) และสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) ปัจจุบัน เนสท์เล่ก่อตั้งมานานกว่า 150 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์