PRIMA x OPAL: The Love That Lasts นิยามใหม่ของความงามที่สะท้อนพลังจากภายใน สู่เครื่องประดับล้ำค่าเหนือกาลเวลา

PRIMA ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่ไม่เพียงแค่ความงดงาม แต่ยังทรงคุณค่าในทุกชิ้นงาน โดยผสานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านหัตถศิลป์เข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยอย่างประณีต เพื่อสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นของผู้สวมใส่อย่างมีเอกลักษณ์ คอลเลกชันนี้เกิดจากการหลอมรวมจิตวิญญาณของแบรนด์ PRIMA เข้ากับตัวตนอันงดงามของโอปอล ถ่ายทอดความรัก ความหวัง และพลังใจ ผ่านแรงบันดาลใจจาก ‘ดอกรัก’ สัญลักษณ์แทนใจที่โอปอลใช้มอบกำลังใจให้กับผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต ซึ่งเปรียบดั่งหัวใจของคอลเลกชันนี้โอปอลได้กล่าวถึงแนวคิดของคอลเลกชันนี้ว่า “โอปอลเชื่อว่า ความงามที่แท้จริง คือพลังจากภายในที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงแต่ละคน และเครื่องประดับคือสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดพลังนั้นออกมาอย่างงดงาม”คอลเลคชั่นเครื่องประดับที่รังสรรค์อย่างประณีต ด้วยตัวเรือนทองคำ 9K คุณภาพสูงในรูปแบบ Rose Gold และ Yellow Gold ประดับเพชรน้ำงามและอัญมณีธรรมชาติที่คัดสรรพิเศษด้วยมาตรฐานสูงสุดของ PRIMA ถ่ายทอดผ่าน 4 คอลเลกชัน ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัยและเปี่ยมด้วยความหมาย ได้แก่:– สง่างาม อ่อนหวาน และเปล่งประกายด้วยความมั่นใจ– สีสันแห่งความงดงาม เติมเต็มความหมายและพลังบวก– เรียบหรู ทรงพลัง และงดงามจากภายใน– เทพีแห่งท้องทะเล ความสง่างามอันลึกซึ้งและเปล่งประกายเหนือกาลเวลาคอลเลกชัน “PRIMA x OPAL: The Love That Lasts” เปิดให้พรีออเดอร์ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2568 ที่ร้าน PRIMA ทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ www.primagold.co.th ลูกค้าที่สั่งจองภายในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ “Exclusive Moment with OPAL” อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere พร้อมรับของขวัญพิเศษ ผ้าพันคอ ลิมิเต็ด เอดิชัน ที่โอปอลร่วมออกแบบกับ Art for Cancer by Ireal (ของขวัญมีจำนวนจำกัดสำหรับลูกค้าคนพิเศษเท่านั้น)รายได้ส่วนหนึ่ง (หลังหักค่าใช้จ่าย) จากคอลเลกชันนี้ จะมอบให้กับ โครงการ Opal for Her เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณค่าของผู้หญิงทั้งด้านจิตใจและความงามที่แท้จริงผู้สนใจสามารถชมคอลเลกชันได้ที่ร้าน PRIMA ทั้ง 4 สาขาหลัก ได้แก่ สยามพารากอน เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลลาดพร้าว และเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตติดตามโปรเจกต์ “PRIMA Icon Series” ตลอดทั้งปี ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.primagold.co.th Facebook และ Instagram: @PrimaThailand และ LINE Official Account: @PrimaThailand เพื่อร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายแวดวง ผ่านงานออกแบบเครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยความหมาย สะท้อนบทบาทของ PRIMA ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมั่นในพลังของความงามจากภายในและคุณค่าที่ส่งต่อได้