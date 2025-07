4 องค์กรรัฐ-เอกชนดันโครงการ ‘แยก แลก เทิร์น x ไม่เทรวม’ หนุนแยกขยะต้นทาง ตั้งเป้าลดขยะ สร้างเมืองสะอาดยั่งยืน

พีทีที สเตชั่น จำนวน 10 สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร สอดรับวิถีชีวิตคนเมือง และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม โดยประชาชนสามารถนำขยะที่แยกแล้วมาฝากได้ง่ายๆ ผ่านระบบ BKK WASTE PAY ที่เชื่อมโยงกับแอปของกรุงเทพมหานคร เพื่อสะสมแต้มแลกรางวัลนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนเมือง ที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการความสะดวก โดยสามารถนำวัสดุรีไซเคิลมาส่งได้ ไม่จำกัดจำนวน ไม่ต้องนัดรับถึงบ้าน และมีสื่อความรู้เรื่องการแยกขยะ สำหรับทุกเพศทุกวัย ช่วยสร้างวินัยในการแยกขยะได้อย่างเป็นระบบโดยหากแยกขยะอย่างถูกต้องและลงทะเบียนในแอป BKK WASTE PAY จะลดค่าธรรมเนียมขยะจาก 60 บาท เหลือ 20 บาท/เดือน สำหรับบ้านเรือนทั่วไปรวมมากกว่า 12,000 กิโลกรัมจาก 10 สาขา ช่วยลดขยะฝังกลบอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 12,378 กิโลกรัม CO2e ต่อปีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบการจูงใจประชาชน โดยบูรณาการแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY ที่เปิดให้ประชาชนสะสมแต้มจากการนำวัสดุรีไซเคิลมาฝากที่จุดรับ และแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมสนับสนุนการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการแยกขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ กล่าวว่า “การแยกขยะไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการวางระบบร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกขยะได้ง่ายขึ้น มีแรงจูงใจ และเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นก้าวสำคัญในการสร้างกรุงเทพฯ ที่สะอาดและยั่งยืน”นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ขยายบทบาทของพีทีที สเตชั่น จากสถานีบริการน้ำมัน สู่การเป็น “ศูนย์กลางของชุมชน” โดยสนับสนุนพื้นที่ให้เป็นจุดรับวัสดุรีไซเคิลในโครงการ กล่าวถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการแยกขยะผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน “พีทีที สเตชั่น มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสะอาด พร้อมผลักดันองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมาย Net Zero ของ OR ภายในปี 2030 จึงร่วมส่งเสริมการจัดการขยะและการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ผ่านโครงการ ‘แยก แลก เทิร์น x ไม่เทรวม’ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้คนกรุงเทพฯ โดยมี พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางชุมชนเพื่อแยกขยะอย่างเป็นระบบ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ลดการฝังกลบ และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารแพลตฟอร์ม WasteBuy Recycle Station โดยนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การแยกและส่งคืนวัสดุรีไซเคิลกลายเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสะสมแต้ม และสนับสนุนระบบขนส่งขยะรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ กล่าวว่า “MOU ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างสรรค์เมืองที่ยั่งยืน ด้วยพลังของความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร มูลนิธิมือวิเศษ OR GC และ WasteBuy Delivery ที่ร่วมกันผลักดันนวัตกรรมใหม่สู่สังคมผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ‘WasteBuy Recycle Station’ ซึ่งไม่ใช่แค่จุดรับขยะรีไซเคิลธรรมดา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการแยกขยะให้กลายเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัว และใช้ได้จริง ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ร่วมเป็นฟันเฟืองสำคัญในภารกิจนี้”นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้รับคืนและจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านแพลตฟอร์ม GC YOUเทิร์น กล่าวว่า “GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว รับผิดชอบการนำพลาสติกใช้แล้วทั้งประเภทขวดใส PET และขวดขุ่น HDPE เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและอัปไซเคิลที่ถูกต้องและได้มาตรฐานสูง สู่การเป็นเม็ดพลาสติก PCR และผลิตภัณฑ์อัปไซเคิล ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดเส้นทางขยะสู่หลุมฝังกลบอย่างเป็นรูปธรรม”โครงการ “แยก แลก เทิร์น x ไม่เทรวม” คือภาพสะท้อนของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) อย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายระดับชาติ Net Zero Emissions และแนวคิด Design for Recycling (D4R) ในทุกมิติ เชิญชวนคนกรุงเทพฯ มาร่วม “แยก แลก เทิร์น x ไม่เทรวม” ที่ Recycle Station ณ พีทีที สเตชั่น ทั้ง 10 สาขา เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ได้แก่ 1.) สาขา อเวนิว แจ้งวัฒนะ 2.) สาขาบางบอน 3.) สาขาบรมราชชนนี ขาเข้า 4.) สาขา บจ.ปิโตรเลียม (ทวีวัฒนา) 5.) สาขาปิโตรเลียมน้ำมัน (รามอินทรา กม.3 ขาเข้า) 6.) สาขาอุดมสุข 7.) สาขาพระราม 2 (ขาออก) 8.) สาขามีนบุรี 9.) สาขาสรรพาวุธ-บางนา 10.) สาขาหนองแขมทุกการแยก คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง และขยะไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่- เฟซบุ๊ก GC YOUเทิร์น https://www.facebook.com/YOUTURNPLATFORM - เฟซบุ๊ก PTT Station https://www.facebook.com/pttstationofficial - เฟซบุ๊ก Wastebuy Delivery https://www.facebook.com/share/16XNVvhkTh/?mibextid=wwXIfr