BONCAFE THAILAND คัมแบ็ก! ร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2025 ยกทัพนวัตกรรมกาแฟออร์แกนิก–Rainforest Certified พร้อมเปิดตัวนมทางเลือกสำหรับบาริสต้า ตอบโจทย์สายบด ปั่น ชง ครบจบในที่เดียว

พบกับการกลับมาของ บอนกาแฟ (ประเทศไทย) อีกครั้งในงาน Thailand Coffee Fest 2025 เชิญร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ในโลกของกาแฟ คัดสรรกาแฟออร์แกนิกคุณภาพเยี่ยม และกาแฟที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Rainforest Alliance Certifiedพร้อมเปิดตัวนมทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อบาริสต้าโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการทั้ง บด ปั่น ชง ระหว่างวันที่ 10–13 กรกฎาคม 2568 ที่บูธ J01 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 7 เมืองทองธานีเทรนด์กาแฟในปี 2025 ที่คำนิยามกาแฟไม่ได้กำจัดอยู่แค่เครื่องดื่มปลุกความสดชื่น และคอกาแฟก็ไม่ได้มองหาแค่ความอร่อย แต่ยังมองหาสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว และเพื่อความยั่งยืนด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด (BONCAFE THAILAND) ที่คัดสรรและให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของกาแฟ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นธรรมต่อภาคการเกษตร ซึ่งบอนกาแฟ ประเทศไทย (BONCAFE THAILAND) จึงถือโอกาสนี้พาไปสัมผัส นวัตกรรมใหม่จากบอนกาแฟ พบกับกาแฟออร์แกนิก และกาแฟที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Rainforest Alliance Certified และนมทางเลือกใหม่ สำหรับบาริสต้าโดยเฉพาะ ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Coffee Fest 2025 : Drink Better Coffee เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2568 ที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 7เมืองทองธานีคุณอุษาพรรณ อินทีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2025 นี้ ถือเป็นการกลับมาร่วมงาน Thailand Coffee Fest อีกครั้งอย่างน่าภาคภูมิใจของบอนกาแฟ พร้อมต้อนรับทุกท่านกลับสู่โลกของบอนกาแฟอย่างอบอุ่น ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้แนวคิด “Drink Better Coffee” ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟที่ดีกว่า เพื่อผู้บริโภคและโลกที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์กาแฟของบอนกาแฟในครั้งนี้ โดดเด่นด้วยกลุ่มกาแฟออร์แกนิก และกาแฟ Rainforest ซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟคั่วระดับพรีเมียม ที่มาจากฟาร์มซึ่งได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance แหล่งเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่รุกล้ำพื้นที่ป่า ส่งผลดีต่อการลดการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมมอบรสชาติที่กลมกล่อม และสื่อถึงพันธกิจของบริษัทในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก Rainforest Alliance นั้น จะมีสัญลักษณ์ “กบต้นไม้ตาแดง” (Red-Eyed Tree Frog) ซึ่งใช้เป็นโลโก้ในการรับรองมากว่า 30 ปี เนื่องจากกบเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของระบบนิเวศ หากในพื้นที่ใดยังคงพบกบจำนวนมาก แสดงว่าสภาพแวดล้อมยังคงสมบูรณ์ แต่หากกบเริ่มลดจำนวนลง ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบอนกาแฟในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ทางบอนกาแฟยังนำเสนอนมทางเลือกใหม่ The Alternative Dairy Co. จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีให้เลือกถึง 3 รสชาติ ได้แก่ นมโอ๊ต, นมอัลมอนด์ และนมถั่วเหลือง พัฒนาสูตรโดยบาริสต้าผู้เข้าใจในรายละเอียดของงานชงกาแฟ เพื่อให้เหมาะกับการใช้ในร้านกาแฟโดยเฉพาะนมทางเลือกทั้งสามชนิดนี้สามารถสตรีมฟองนมได้เนียนละเอียดไม่แพ้นมวัว ใช้ผสมได้ทั้งเมนูร้อนและเย็นโดยไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่ม แต่กลับช่วยเสริมรสชาติให้ดียิ่งขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรังสรรค์ลาเต้อาร์ต เพราะฟองนมจะคงตัวได้นาน ทำให้เพิ่มมิติของรสชาติและความอร่อยได้มากยิ่งขึ้น แม้แต่การบริโภคเปล่าๆ ก็ยังให้รสชาติที่นุ่มละมุนและอร่อยกลมกล่อมภายในงาน ยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ และผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ อาทิ คุณเบียร์ เจ้าของร้าน Pob Coffee & Living Space, คุณนุ่น - ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ La Marzocco In-country Representative, คุณโบซ - วุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์, คุณเบนซ์ เจ้าของร้าน Velo, คุณผึ้ง – สุกาญจน์มณี คนกล้า แชมป์ตำแหน่ง Winner CP-Meji Barista 2016 และคุณดรรชนี คุณาวิชยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท มีวนา จำกัด พาร์ตเนอร์ด้านกาแฟออร์แกนิก จาก Mivana Organic Forest Coffeeขณะที่ กิจกรรมเสริมความรู้ และเล่นเกมสนุกสนาน มีการนำวงล้อมาหมุนเพื่อทดสอบความสามารถของบาริสต้า และโชว์ศักยภาพการสตรีมฟองนมให้เนียนและวาดลวดลาย พร้อมทั้งเปิดมุมมองของบาริสต้า และ คุณพูน - รัชนนท์ เทพบุตร เจ้าของร้าน poonypoonycoffee ที่มาร่วมแชร์เรื่องราวการใช้ นมทางเลือกใหม่ The Alternative Dairy Co.นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปที่เกี่ยวกับกาแฟ อาทิ ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมกาแฟ และเครื่องหมายรับรอง Rainforest Alliance Certified และมีการสาธิตทำเครื่องดื่ม โดย คุณนุ – ดนุวัชร์ อินโต The Winner Andros Asia Fruit Master Challenge 2023 และ กิจกรรมเวิร์กชอปด้านนวัตกรรม อาทิ เครื่องชงกาแฟ เครื่องบด เครื่องปั่น และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ นั้น ที่น่าสนใจคือ แบรนด์ยูเรก้า (Eureka) เป็นการเปิดตัวเครื่องบดกาแฟรุ่น Mignon Pisa ครั้งแรกในไทย รวมถึงมีการสาธิตเครื่องรุ่นอื่น ๆ เช่น เครื่องบดกาแฟยูเรก้า Firenze 75, 85, 85 (Black Diamond), Atom W65, W75 โดย คุณอาร์ม – กิตตินันท์ บุญเปี่ยม บาริสต้าและอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงแบรด์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ Mahlkonig, La Marzocco, Blendtec, Latte Art Factory, Cafematic H-Series และ Carimali Glowโดยหลังจากเวิร์ชอปในทุก ๆ ครั้ง จะได้ทดลองสัมผัสเครื่องจริง และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคคอยให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Boncafe Showroom ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.boncafe.co.th เฟซบุ๊ก : BoncafeThailandอินสตาแกรม: boncafethailandLINE OA: @boncafethailandและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada: Boncafe Thailand และ Shopee: Boncafe Thailand