เริ่มต้นแล้ว “BEM New Horizons ปีที่ 2” ขยายโอกาสเยาวชน เปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน

นายอัลวิน จี กรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า โครงการ BEM New Horizons ที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการนั้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพเยาวชน และมอบโอกาสด้านการศึกษา โดยเน้นนักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้แนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ซึ่งจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานีรถไฟฟ้า MRT ได้เรียนรู้กระบวนการให้บริการผู้โดยสารอย่างมืออาชีพ ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร การจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า ตลอดจนเรียนรู้ระบบความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ โดยมีพนักงานประจำสถานีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาโครงการ“สิ่งสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดพื้นที่ฝึกงาน แต่คือการเปิด ‘พื้นที่แห่งโอกาส’ ที่จะช่วยให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ฝึกฝนวินัย การสื่อสาร การให้บริการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์จริง ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดอาชีพในอนาคต ทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาในโครงการเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ได้รับการเพาะเมล็ดพันธุ์ หากมีพื้นที่ดี ดินดี น้ำดี และแสงแห่งโอกาสที่เพียงพอ ต้นกล้านั้นย่อมเติบโตได้เสมอ ในปีนี้ต้นกล้าเหล่านั้นได้แตกยอด ขยายกิ่งก้านเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้สร้างมนุษย์คุณภาพกลุ่มเล็กๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม”ด้านนักเรียนในรุ่นที่ 1 ที่จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ นายชุติพนธ์ เชษฐ์สกุลวิจิตร, นายสมศักดิ์ สิงห์ซอม, นายธภัทร ทวีชัย, นายชยพล วิกรานตพันธุ์ และ นายชนะชล กตคุณวิสิทธิ์ เล่าว่า “หลังจากที่ปีที่แล้วพวกเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พบว่าเราได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเวลา ความรับผิดชอบทั้งเรื่องการเรียนและงานไปพร้อมกัน หรือเรื่องการสื่อสารกับผู้อื่น ซึ่งในปีนี้ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเราได้มีส่วนไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนใหม่ จึงตั้งใจว่าจะนำประสบการณ์จากปีที่แล้วมาถ่ายทอดประสบการณ์หน้างาน และพัฒนาไปพร้อมกับเพื่อนๆ โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายตลอดเวลา”นายปรมะ สิงห์สำราญ และนายพชรพล รุ่งเรืองเวท ตัวแทนจากโรงเรียนวัดราชบพิธ ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการในปีที่ 2 บอกว่า “มีรุ่นพี่มาแนะนำ จึงเกิดความสนใจอยากหาประสบการณ์ ลองชีวิตการทำงาน และสามารถเก็บเป็น Portfolio ได้ ซึ่งคิดว่าการเริ่มต้นทำงานครั้งนี้จะไม่มีความกดดันมากนัก เพราะพี่ๆ ทุกคนช่วยเหลือ ตอบคำถามคลายข้อสงสัยตั้งแต่วันแรก ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย กล้าเข้าหา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องกล้าพูด กล้าแสดงออก ที่พวกผมอยากพัฒนาในส่วนนี้มากๆ ครับ”ส่วนนางสาวรุ่งทิวา ไชยรัตน์, นางสาวธัญพิชชา นนนุศาสตร์, นางสาวสรชา กังวะโล และ นายกวินท์ กลยาณีย์ ตัวแทนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที เปิดเผยว่า “ที่ตัดสินใจสมัครเข้าโครงการ เพราะอยากเริ่มค้นหา เรียนรู้การทำงาน นำความรู้ไปต่อยอดอาชีพในอนาคต ซึ่งจะทำให้เราฝึกทักษะทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งยังได้ฝึกฝนภาษาเมื่อได้เจอนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการเรียนเรียนรู้เรื่องของคน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ขอขอบคุณ BEM ที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิต”และอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของโครงการนี้ที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือ เจ้าหน้าที่สถานี นางสาวศิริกาญจน์ โรจนอนันต์กุล เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า MRT เล่าถึงความรู้สึกที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปีที่ 2 นี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการทำงาน ในตอนนี้เจ้าหน้าที่สถานีทุกคนพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ชีวิตอย่างสุดความสามารถ คาดหวังว่าทุกคนจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้และนำไปต่อยอดในอนาคตให้มากที่สุด”สำหรับเยาวชนของโครงการ BEM New Horizons ทั้ง 30 คน จะได้เข้ารับการอบรมก่อนปฏิบัติหน้าที่ และลงพื้นที่สถานี 11 แห่ง ได้แก่ สถานีบางหว้า, วัดมังกร, สามย่าน, สีลม, ลุมพินี, พระราม 9, เพชรบุรี, สุขุมวิท, สวนจตุจักร, บางซื่อ และเตาปูน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป สามารถติดตามเรื่องราวดีๆ ของโครงการได้ทาง Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metro