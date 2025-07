“ท็อปส์” ผนึก “พาณิชย์-AFC” หนุนเกษตรกรช่วงควบคุมเวลา เปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา

ผู้จัดการรายวัน 360 - ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร (ศูนย์ AFC) หอการค้าไทย รับซื้อกระท้อนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรี จ.สระแก้ว รวม 2 ตัน ผ่านการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐ นำโดยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน ในส่วนที่ไม่สามารถจำหน่ายให้แก่กัมพูชาได้จากมาตรการควบคุมเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา อีกทั้งยังวางแผนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรไทยอีกกว่า 8,000 ตัน ตลอดปี 2568 พร้อมเดินหน้าจัดแคมเปญ “Thai Fruit Festival 2025 By DIT” เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคผลไม้คุณภาพในประเทศ ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดลี่ กว่า 690 สาขา ทั่วประเทศ รวมถึง “ตลาดจริงใจ Farmers’ Market” จำนวน 32 สาขา ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568นายสเตฟานคูม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฟู้ด เซ็นทรัล รีเทลกล่าวว่า “ท็อปส์ผู้นำค้าปลีกที่เคียงข้างสังคมไทยในทุกช่วงเวลามีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรไทยมาโดยตลอดและจากมาตรการควบคุมเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชากระทรวงพาณิชย์และศูนย์AFCหอการค้าไทยได้ประสานห้างค้าส่ง-ค้าปลีกเพื่อช่วยรองรับผลผลิตทางการเกษตรกรณีเหลือตกค้างและไม่สามารถส่งออกได้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาได้ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวท็อปส์จึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายในและศูนย์AFCหอการค้าไทยรับซื้อกระท้อนกว่า2ตันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรีจ.สระแก้วและวางแผนกระจายกระท้อนไปจำหน่ายยังสาขาต่างๆของท็อปส์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาให้การสนับสนุนเกษตรกรอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไทยได้สามารถเข้าถึงกระท้อนคุณภาพดีไปพร้อมกันอีกด้วยขณะเดียวกันภาพรวมผลไม้ฤดูกาลไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายด้านการจำหน่ายผลไม้เช่นกันโดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่ากลุ่มผลไม้เศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียน มังคุด และลำไยที่คาดว่าผลผลิตรวมจะสูงถึง3.66ล้านตันเพิ่มขึ้นกว่า21.8%จากปีก่อนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต(ปี2563-2566)ถึง1.2เท่าในขณะที่ยอดขายผลไม้เศรษฐกิจหลักของไทยในปี2568คาดว่าจะลดลง4.8%ด้วยปัจจัยหลักทางด้านราคาผลผลิตผลไม้เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ความต้องการบริโภคที่มีจำกัดส่งผลให้ราคาผลไม้ปรับลดลงท็อปส์จึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และศูนย์AFCหอการค้าไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและผลักดันการกระจายผลไม้ไทยคุณภาพสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านแคมเปญ ‘ThaiFruit Festival 2025 By DIT’เพื่อช่วยพยุงราคาผลไม้ส่งเสริมการบริโภค และสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องโดยโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพเพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”สำหรับกระท้อนที่ท็อปส์ได้นำร่องรับซื้อจากเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดีปลอดภัย บ้านวังรี (ไร่ดีต่อใจ) อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นกระท้อนสายพันธุ์อีล่า ปลูกในจังหวัดสระแก้วมีจุดเด่นที่ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อหนาและฟู รสชาติหวานอมเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละปีจะมีผลผลิตประมาณ 600 ตัน และส่งออกไปยังกัมพูชาประมาณ 100 ตัน และจากมาตรการควบคุมเวลาเปิด-ปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้มีกระท้อนเหลือคงค้าง ท็อปส์จึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายในและศูนย์ AFC หอการค้าไทย รับซื้อกระท้อนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรี (ไร่ดีต่อใจ) จำนวน 2 ตัน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวนี้ให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ ท็อปส์ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยตามฤดูกาล โดยร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์ AFC หอการค้าไทย จัดแคมเปญ ‘Thai Fruit Festival 2025 By DIT’ คัดสรรผลไม้ไทยคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย แตงโม สับปะรด อะโวคาโด ลองกอง พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการขาย ตั้งแต่วันนี้ –31 สิงหาคม 2568 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดลี่ กว่า690 สาขาทั่วประเทศ รวมถึง “ตลาดจริงใจFarmers’ Market”จำนวน 32 สาขาโดยในปี 2568 ท็อปส์มีแผนรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรกว่า 8,000 ตัน เพิ่มขึ้น15% จากปีก่อน พร้อมส่งเสริมช่องทางการขายด้วยการกระจายสินค้าผ่านร้านท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดลี่ รวมถึง “ตลาดจริงใจFarmers’ Market” เพื่อให้เกษตรกรท้องถิ่นนำผลไม้มาจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภค ลดขั้นตอนคนกลาง เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน“ท็อปส์ ยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการกระจายผลผลิตและส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’และแนวคิด ‘Small Acts Together’ที่เชื่อว่าพลังเล็ก ๆ ของทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้” นายสเตฟาน กล่าวปิดท้ายร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยและลิ้มรสผลไม้ไทยคุณภาพเยี่ยม โดยสามารถสนับสนุนการซื้อและ บริโภคผลไม้จากเกษตรกรไทยได้ตลอดปี ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ เดลี่ รวมถึง “ตลาดจริงใจFarmers’ Market”