ETDA เผยโฉม 10 สุดยอดทีม ร่วมชิงชัยประชันไอเดีย "Digital Space Connect" บนเวที EDC Pitching Season 3 รอบไฟนอล 19 ส.ค. นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมพลังพาร์ทเนอร์ เดินหน้าจัดเวทีสร้างสรรค์ไอเดีย “EDC Pitching Season 3” ประจำปี 2568 รอบไฟนอล ภายใต้แนวคิด “Digital Space Connect: เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล” พร้อมเผยโฉม10 ทีมสุดท้ายร่วมชิงชัยประชันแคมเปญที่ใช้ได้จริง สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม ร่วมลุ้นว่าใครจะคว้ารางวัลใหญ่ รวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร รู้ผลพร้อมกัน 19 สิงหาคมนี้ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: ETDA Thailandดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ETDA ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยผ่านการส่งต่อความรู้จากโครงการ ETDA Digital Citizen (EDC) ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่าย EDC Trainer เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปอย่างทั่วถึง และหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์ที่สนับสนุนให้เกิดการนำความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือเวที EDC Pitching ที่เปิดให้ผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตร EDC Trainer ได้มีพื้นที่แสดงความคิด สร้างแคมเปญ และเครื่องมือเพื่อส่งเสริมสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับปี 2568 นี้ การแข่งขัน EDC Pitching มาในแนวคิด “Digital Space Connect : เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล” ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการสร้าง พื้นที่การเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยมีการออกแบบโจทย์การแข่งขันให้มี 3 โจทย์ย่อยที่สอดคล้องกับความท้าทายระดับโลก ได้แก่ 1. Stronger Community Against Digital Abuse - สร้างสังคมที่เข้มแข็งเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 2. Digital Communication Booster - การเสริมทักษะการสื่อสารบนโลกดิจิทัล และ 3. Healthy Digital Life Balance - พักจอมาฮีลใจ ใช้แต่พอดี มีสมดุลชีวิต ทั้งสามโจทย์นี้ ไม่เพียงสะท้อนบริบทของสังคมยุคดิจิทัลยุคใหม่ แต่ยังเป็นดัชนีวัดทักษะพลเมืองดิจิทัลที่ต้องรู้เท่าทัน ปรับตัว และใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ โดยมุ่งดึงพลังคนรุ่นใหม่และ EDC Trainer มาสร้างแคมเปญหรือกิจกรรมนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ สามารถเชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และขยายผลเชิงบวกสู่สังคมได้จริง”หลังจากเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2568 มีทีมสมัครเข้าร่วมกว่า 50 ทีมทั่วประเทศ ก่อนคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคณะกรรมการจาก ETDA และหน่วยงานพาร์ทเนอร์ ได้แก่ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จนได้ผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ทีม แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 5 ทีม ได้แก่รุ่นมัธยมศึกษา – อุดมศึกษา (อายุ 15–24 ปี) :1. ทีม Digital Angel 2. ทีมลิลลี่ยูว์จะบังพี่ทำไม? 3. ทีม Touchใจ ไม่Touchจอ อยากขอโอกาสได้ไปเที่ยวสยาม 4. ทีม APB และ 5. ทีมPP Shine Powerรุ่นบุคคลทั่วไป (อายุ 25 ปีขึ้นไป) : 1. ทีม TruthVerse 3D 2. ทีม Green white cybersafe 3. ทีม Riad Boss LV44++ 4. ทีม Readvolution และ 5. ทีม The Local Peopleทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Pre-Pitching Workshop กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสื่อ การออกแบบ และการนำเสนอ ได้แก่ ได้แก่ คุณโตมร อภิวันทนากร ศิลปินและนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่จะถ่ายทอดวิธีคิดและเทคนิคการสื่อสารผ่านสื่อสร้างสรรค์ และคุณพชร ยงจิระนนท์ โค้ช Pitching ชั้นนำของประเทศ ที่จะมาเผยสูตรลับการนำเสนออย่างไรให้มัดใจกรรมการ และพรีเซนต์อย่างไรให้โดนใจคนฟัง เพื่อฝึกฝนการสื่อสาร การสร้างสรรค์ และเทคนิคการพรีเซนต์ให้น่าสนใจ ตรงใจกรรมการและผู้ฟัง โดยแต่ละทีมจะพัฒนาแผนงานและส่งแคมเปญฉบับสมบูรณ์ (Final Campaign) ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2568 เพื่อใช้ในวันแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Format) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2568 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นปีนี้ จะได้รับรางวัลรวม 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับ EDC Trainer รุ่นที่ 4 ที่เป็นอีกกิจกรรมที่ ETDA ได้พัฒนา Trainer ทั่วประเทศ และพร้อมเป็นเครือข่ายสำคัญในการส่งต่อความรู้จากหลักสูตร EDC ไปสู่สังคมอีกด้วยมาร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจกับทุกทีมกันว่า ทีมใดจะคว้ารางวัลสุดยอดแคมเปญ จาก EDC Pitching Season 3 ภายใต้แนวคิด "Digital Space Connect: เชื่อมต่อพื้นที่การเรียนรู้สู่การพัฒนาพลเมืองดิจิทัล" สามารถติดตามการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-15.30 น. ถ่ายทอดสดพร้อมกันที่ Facebook ETDA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @edctrainer อีเมล: event@dek-d.com