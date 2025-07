เวียตเจ็ทไทยแลนด์ จัดงาน Sky Career Festival ครั้งที่ 7 รับสมัคร”นักบิน ลูกเรือ”รองรับขยายเส้นทางบิน

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ จัดงาน Sky Career Festival ครั้งที่ 7 วันที่ 12 ก.ค.นี้ ในธีม ‘Road to the Sky 2025’ปลุกพลังและศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางอาชีพการบิน ปีนี้ รับสมัครลูกเรือกว่า 120 คนนักบิน 80 คน ตั้งเป้าขยายทีมจาก 1,300 คน สู่ 5,000 คนภายในปี 73 รองรับขยายเส้นทางบิน(กรุงเทพฯ, 4 กรกฎาคม 2567) – เวียตเจ็ทไทยแลนด์เตรียมจัดมหกรรมจัดหางาน Sky Career Festival ครั้งที่ 7 ภายใต้ธีม ‘Road to the Sky 2025’ เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสในอุตสาหกรรมการบิน คัดสรรบุคลากรคุณภาพ และส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่สายอาชีพด้านการบิน งานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 เวลา 10:00 – 18:30 น. ณ อินฟินิท ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยเปิดต้อนรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและมุ่งมั่นภายในงานปีนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและค้นหาเส้นทางสู่อาชีพในฝัน เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานต่าง ๆ รวมถึงเซสชั่นรับสมัครงาน พร้อมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้สัมผัสวัฒนธรรมองค์กรของเวียตเจ็ทไทยแลนด์อย่างใกล้ชิด เพื่อปูทางสู่การร่วมงานกับหนึ่งในสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคนายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า มหกรรมจัดหางานครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นพบอาชีพที่ใฝ่ฝัน ปลุกพลังและศักยภาพในตัวเอง และก้าวสู่เส้นทางในอุตสาหกรรมการบินอย่างมั่นใจ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสร้างและผลักดันบุคลากรคุณภาพสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการบินไทย และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศหลายพันคนSky Career Festival เป็นมหกรรมจัดหางานครั้งใหญ่ประจำปีของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความฝันได้ค้นหาเส้นทางอาชีพกับองค์กรระดับนานาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมเชิงบวก สนับสนุนการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างอนาคตที่มั่นคงในสายงานการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านฝูงบิน เครือข่ายเส้นทางบิน และกำลังคน โดยตั้งเป้าขยายทีมจาก 1,300 คน สู่กว่า 5,000 คนภายในปี 2573 พร้อมเปิดรับสมัครลูกเรือกว่า 120 คนในปีนี้ รวมถึงนักบิน 80 คนภายในปี 2569 พร้อมด้วยตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เช่น วิศวกร ช่างซ่อมบำรุง พนักงานภาคพื้นดิน และสายงานสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การเงิน และอื่น ๆในฐานะสายการบินยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เวียตเจ็ทไทยแลนด์เปิดต้อนรับบัณฑิตจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการก้าวสู่สายอาชีพด้านการบิน เพื่อสานฝันให้กลายเป็นจริง