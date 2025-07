“เจซีแอนด์โค” เสริมทัพระดับภูมิภาค เจาะอินเดีย-ดันแบรนด์ไทยรุกเอเชียใต้

ผู้จัดการรายวัน 360 – บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในระดับภูมิภาค ต้อนรับ “The Mavericks” เอเจนซีสื่อสารภาพลักษณ์ระดับแนวหน้าของประเทศอินเดีย เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย One Asia Communications (OAC) เครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจประชาสัมพันธ์ในเอเชียอย่างเป็นทางการนายณภัทร กาญจนะจัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด และคณะกรรมการของ OAC เปิดเผยว่า “The Mavericks” บริษัทประชาสัมพันธ์แนวหน้าของอินเดีย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ OAC ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ OAC ในการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมประเทศหลักในเอเชียอย่างสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบบริการด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไร้รอยต่อ พร้อมความเข้าใจเชิงลึกในบริบทท้องถิ่นของแต่ละประเทศอินเดียถือเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของเอเชีย ทั้งในด้านขนาด ประชากร และศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปิดรับแบรนด์ระดับสากล การมีพันธมิตรที่มีความเข้าใจเชิงลึกในบริบทของอินเดียจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ“ความร่วมมือในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ OAC เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสสำคัญให้กับแบรนด์ไทยและนานาชาติที่ต้องการเจาะตลาดอินเดียด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและตรงจุด เจซีฯ พร้อมเป็นสะพานเชื่อมการสื่อสารระหว่างไทย อินเดีย และภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับแบรนด์ที่มองการณ์ไกล” นายณภัทร กล่าวเสริมด้าน นายเชทัน มหาจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ The Mavericks กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเครือข่าย OAC โดย The Mavericks ก่อตั้งเมื่อปี 2561 เป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์รายแรกในอินเดียที่มุ่งเน้นการให้บริการเฉพาะทาง มีสำนักงานอยู่ในกรุงนิวเดลี มุมไบ เบงกาลูรู เจนไน และโกลกาตา โดยมีจุดเด่นคือแนวคิด “Audience First” ที่ให้ความสำคัญกับความเข้าใจในผู้รับสารเป็นศูนย์กลาง“แบรนด์และองค์กรที่สนใจเจาะตลาดอินเดียสามารถติดต่อเจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ เพื่อใช้บริการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรและได้รับการประสานงานอย่างมืออาชีพร่วมกับทีม The Mavericks ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การบริหารวิกฤติ และการใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Mavericks Research LAB ในการขับเคลื่อนแคมเปญให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เราพร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางการสื่อสารระหว่างไทย อินเดีย และทั้งภูมิภาค” นายเชทัน กล่าวทั้งนี้ เครือข่าย OAC ก่อตั้งขึ้นในปี 2566 โดยเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเพียงหนึ่งเดียวที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม Local PR Agency ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคของแต่ละประเทศ และเล็งเห็นถึงพลังของการรวมทรัพยากรและประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างการเติบโตในตลาดที่ซับซ้อนของเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา จีน/ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ทำให้แบรนด์และองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในเอเชียหรือเตรียมเข้าสู่ตลาดเอเชีย สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับภูมิภาค พร้อมกับความเชี่ยวชาญเชิงลึกในแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ