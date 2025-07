‘Fleen Beauty’ ขยายGen Z & Alpha โหมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง - รุกตลาด SEA

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘Fleen Beauty’ โตแรง กวาดยอดขายไปแล้ว 250,000 ชิ้น เล็งเจาะกลุ่ม-ขยายฐาน สู่ Gen Z & Alphaปีนี้ทำตลาดเข้มข้น โหมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เตรียมรุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลาดความสวยความงามโดยเฉพาะเซกเมนต์ตลาดเครื่องสำอางยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ระหว่างปี 2568 ถึง 2569 ตลาดเครื่องสำอางมีแนวโน้มขยายตัวราว 12-13% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงก่อนวิกฤติโควิด-19 เพราะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีการแข่งขันสูง รวมถึงจำนวนคู่แข่งหน้าใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนางสาวสุชาร์ มานะยิ่ง นักแสดงชื่อดังที่คลุกคลีในวงการบันเทิงมานาน 19 ปี ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ ‘Fleen Beauty’ บริษัท อินโนฟีน่า จำกัด กล่าวว่า ปัญหาที่พบเจอระหว่างแต่งหน้าอยู่บ่อยครั้งในฐานะผู้ใช้งานจริง คือยังไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะกับสภาพผิว-สีผิว เนื่องจากเป็นคนผิวแห้งมากโดยเฉพาะบริเวณใต้ตา นอกจากสีที่ถูกต้อง เข้ากับผิวคนเอเชียยังต้องให้ความชุ่มชื้นที่พอเหมาะ จากมุมมองของผู้ใช้งานจริงจึงขยับสู่สถานะของผู้ผลิต โดยนำ Pain Point ดังกล่าว มาต่อยอด จนเกิดเป็น ‘Fleen Beauty’ ในเวลาต่อมาปัจจุบัน ‘Fleen Beauty’ มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ 1. Fleen Beauty Energize Tone Up Serum ราคา 1,190 บาท 2. Fleen Beauty Youth Up Aqua Covering Pact Cushion SPF50 PA+++ ราคา 1,190 บาท 3. Fleen Beauty Soft Velvet Fluffy Cheek ราคา 690 บาท และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีการเปิดตัว 4. Fleen Beauty Skin Caring Corrector ราคา 720 บาท และ 5. Fleen Beauty Hya Plumping Concealer ราคา 720 บาท วางจำหน่ายที่EVEANDBOY Shop 19 สาขาทั่วประเทศ หรือ TikTok Shop: Fleen Beautyโดย Fleen มีที่มาจากคำว่า ‘Feel’ และ ‘Clean’ ฉะนั้น ทุกผลิตภัณฑ์จึงเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่าย ไม่ต้องเป็นมืออาชีพหรือแต่งหน้าเก่งก็ใช้งานได้ ที่ผ่านมาแบรนด์ได้รับการตอบรับที่ดีมาก แม้จะยังไม่ได้โหมแคมเปญ-ทำการตลาดเชิงรุก แต่มีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ‘Fleen Beauty Energize Tone Up Serum’ ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ขายไปแล้วมากถึง 100,000 ชิ้น และ ‘Fleen Beauty Skin Caring Corrector’ ที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุด ขายได้มากกว่า 50,000 ชิ้น Youth Up Aqua Covering Pact 40,000 ชิ้น Soft Velvet Fluffy Cheek 40,000 ชิ้น และ Hya Plumping Concealer 20,000 ชิ้น“จุดเด่นของ Fleen Beauty คือเราไม่ใช่แค่ Makeup แต่เป็นเครื่องสำอางกึ่งสกินแคร์ ซึ่งเทรนด์นี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ต้องไม่ให้แค่ความสวยงามหรือสีสันเพียงอย่างเดียว แล้ว Fleen Beauty ก็มีแนวทางแบบนั้น สินค้าทุกตัวที่เราพัฒนาต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตอนนี้เรามีสินค้าทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ เราใส่คอนเซปต์นี้เข้าไปทุกตัว คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ คุณแม่ให้นมบุตรใช้ได้ โปรดักต์เราเฟรนด์ลี่กับทุกคน และเป็นวีแกนด้วย”ปีนี้ ‘Fleen Beauty’ เน้นทำการตลาดเข้มข้นมากขึ้น ทำคอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้าง ‘Community Building’ หรือกลุ่มผู้ใช้งานจริงของ ‘Fleen Beauty’ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้สินค้า ก่อนหน้านี้ในช่วงเริ่มต้นแบรนด์มีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นฐานแฟนคลับของ ‘สุชาร์’ แต่หลังจากนี้จะเริ่มทำการตลาดด้วยการเจาะกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Alpha รวมถึงการออกสินค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ใช้เวลาในการพัฒนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งหลังจากนี้แบรนด์วางแผนขยายไลน์อัปสินค้า เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ได้ครบถ้วนเนื่องจากแบรนด์เกิดและเติบโตจากการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ปีนี้จะยังคงมุ่งเน้นทำ Digital Marketing ต่อไป ขณะเดียวกันก็ควบคู่ไปกับการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์ด้วย ทั้งนี้มีเป้าหมายต้องการขยายฐานสู่ SEA หรือประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า อยากเห็น ‘Fleen Beauty’ ก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก“เรามีมุมมองเล็กๆ ที่อยากสร้างแบรนด์ของคนไทย แล้วให้ต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเลือกหยิบซื้อกลับไป อย่างเวลาเราไปเกาหลีหรือญี่ปุ่น เราจะรู้สึกอยากซื้ออันนั้นอันนี้กลับมาเต็มไปหมด อาจจะด้วยประสบการณ์การทำงานของเราที่ได้มีโอกาสไปหลายประเทศ เห็นการแต่งหน้าหลายสไตล์ รวมถึงคนที่ติดตามเราก็มีชาวต่างชาติอยู่บ้าง จุดนี้น่าจะช่วยให้เขามองเห็นแบรนด์เราได้ด้วย” สุชาร์ มานะยิ่ง ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Fleen Beauty กล่าว