Booking.com หนุน “เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568” กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวต่อเนื่อง พร้อมส่งแคมเปญใหม่เจาะตลาดครอบครัว-เจน Z-LGBTQ+

เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา Booking.com เห็นภาพรวมการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวดีจากมาตรการกระตุ้นของรัฐ ทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและบรรยากาศการเดินทางที่กลับมาคึกคัก ซึ่งมั่นใจว่าโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568” จะช่วยหนุนตลาดท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรอง และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น “โครงการนี้ช่วยเพิ่มดีมานด์การท่องเที่ยวไทย แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจหรือการเมือง เราเชื่อว่าการเดินทางในประเทศจะยังเติบโต และเห็นแนวโน้มใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มครอบครัวใหญ่เดินทางพร้อมกันหลายเจเนอเรชัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือกลุ่ม Gen Z ที่พร้อมจ่ายเพื่อประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มากกว่าการพักผ่อนทั่วไป”กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, สมุย, พัทยา และหัวหิน ยังเป็นพื้นที่ยอดนิยม ขณะที่ “ระยอง” เริ่มมาแรงในฐานะเมืองเงียบสงบ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย อีกหนึ่งเซ็กเมนต์สำคัญ คือ กลุ่มนักเดินทาง LGBTQ+ ที่ Booking.com ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยล่าสุดเปิดตัวแคมเปญ ‘Awaken Your Pridest Dream’ ร่วมกับ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ และ House of Heals สร้าง Safe Space สำหรับนักเดินทาง LGBTQ+ ทั่วโลกเผยว่า “ไม่ใช่ทุกที่ในโลกเปิดกว้างแบบนี้ การที่เราร่วมกับ Booking.com และโรงแรม 5 ดาวอย่างเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ช่วยยกระดับให้ LGBTQ+ ทั่วโลกมาเที่ยวไทยแล้วรู้สึกปลอดภัย เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ ทั้งยังเป็นที่เที่ยวที่ดาราระดับโลกอย่าง Lisa Blackpink, Dua Lipa หรือ CI 21 เลือกมา เพราะรู้สึกปลอดภัยและสนุกจริง”มร. เชรย์ อโรร่า รักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป เผยว่า “กว่า 20% ของพนักงานที่นี่เป็น LGBTQ+ เรามีนโยบายเทรนพนักงานให้ต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียม แขกที่มาพักรู้สึกปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน ทุกคนมีโอกาสแสดงตัวตนอย่างเต็มที่” พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมา โรงแรมร่วมโปรแกรม Travel Proud ของ Booking.com ที่เน้นสร้างความเข้าใจและมาตรฐานบริการสำหรับ LGBTQ+ โดยปัจจุบันไทยมีที่พักในโปรแกรมนี้กว่า 2,000 แห่ง มากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกจากผลสำรวจของ Booking.com ปีที่ผ่านมา พบว่า 75% ของนักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเดินทาง แต่ไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เลือกมา เพราะกฎหมายสมรสเท่าเทียมและบรรยากาศที่เปิดกว้างอยู่แล้ว “เมืองไทยไม่ใช่แค่สวย อาหารอร่อย หรือโรงแรมไม่แพง แต่ที่สำคัญคือทุกคนมาเที่ยวแล้วรู้สึกปลอดภัย เป็นตัวเองได้จริง ซึ่งเป็นจุดแข็งของไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก” แพนแพน กล่าวทิ้งท้ายBooking.com ยังเผยอีกว่า เทรนด์ใหญ่ช่วงนี้ คือ การเดินทางแบบหลายเจเนอเรชัน กลุ่ม Gen Z ที่เน้น “ประสบการณ์” มากกว่าที่พัก พร้อมจ่ายเพื่อกิจกรรมพิเศษ ส่วนแคมเปญ ‘Awaken Your Pridest Dream’ ก็ช่วยเติมเต็มทั้งการพักผ่อนและประสบการณ์แบบ Exclusive“เรายังร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเดินหน้าโปรโมทเมืองรองต่อเนื่อง เช่น เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568 ที่เรามองว่าจะช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวกันเองมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวน” นายบรานาวัน กล่าวสรุป