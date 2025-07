MEA หนึ่งในสององค์กรจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัล Gold Emblem of Sustainability จากเวที AREA 2025

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เข้ารับรางวัลชนะเลิศ รายการ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐานสากล GRI และการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสังคมขององค์กร ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งรางวัลที่ MEA ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย1. Gold Emblem of Sustainability รางวัลเกียรติคุณ (Hall of Fame) ระดับ Gold สำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลต่อเนื่อง 8 ปีจากเวที AREA โดยรางวัลที่ MEA ได้รับรางวัล เช่น ในปี 2018 สาขารางวัล Green Leadership, ปี 2020 สาขารางวัล Investment in People, ปี 2021 สาขารางวัล Social Empowerment และปี 2024 สาขารางวัล Corporate Governance Award และ Corporate Sustainability Reporting2. Corporate Sustainability Reporting Award รางวัลการเปิดเผยข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI)3. Social Empowerment Award รางวัลการดำเนินงานด้านการดูแลชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคในการยกย่ององค์กรต้นแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ซึ่งรางวัลทั้งสามสาขาที่ MEA ได้รับในปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับพันธกิจของ MEA ในการเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครอย่างมั่นคงและยั่งยืน