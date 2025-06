ดีป้า พลิกโฉมการพัฒนากำลังคนประเทศไทย ชู Digital Skill Roadmap สร้างกำลังคนดิจิทัลเพิ่ม 1 ล้านคนต่อปี

วันที่ 30 มิถุนายน 2568, กรุงเทพมหานคร - ดีป้า เดินหน้ากลไก Digital Skill Roadmap รุกเปิด 100 หลักสูตรแรกที่ขึ้นทะเบียน พร้อมจับมือ กรมสรรพากร ช่วยผู้ประกอบการไทยสร้างกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ส่งพนักงานร่วมอัปสกิลในหลักสูตรต่าง ๆ หรือจ้างงานผู้ที่มีทักษะดิจิทัลตาม Digital Skill Roadmap ตอบโจทย์การขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลของประเทศ เติมเต็มความต้องการบุคลากรดิจิทัล โดยผู้ที่สนใจสามารถดูหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน Digital Skill Roadmap และกดรับคูปองได้ที่แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ หรือ https://techhunt.depa.or.th/digitalskillผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทย (Digital Skill Roadmap) โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ อาคาร ดีป้า (สำนักงานใหญ่) ซอยลาดพร้าว 10 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Digital Skill Roadmap คนไทยเรียน ประเทศไทยรอด’ โดยระบุว่า การพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศคือหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยเรียนรู้และประยุกต์ใช้ดิจิทัลได้เกิดประโยชน์สูงที่สุดผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ล่าสุด ดีป้า ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกส่งเสริมการยกระดับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลไทยผ่านหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นAI & Data, Cloud, Cybersecurity, Digital Marketing ฯลฯ รวมกว่า 100 หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนไทย (Digital Skill Roadmap) ครอบคลุมผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทักษะ ประกอบด้วย Digital Skill for All หรือทักษะดิจิทัลสำหรับทุกคน Digital-driven Career หรือทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพยุคใหม่ และ Digital Professional หรือทักษะดิจิทัลสำหรับอาชีพด้านดิจิทัลระดับสูง โดยมาพร้อมกับมาตรการส่งเสริม depa Digital Manpower Fund ซึ่งจะออกเป็นคูปองดิจิทัล สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน Digital Skill Roadmap และกดรับคูปองได้ที่แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงหลักสูตรทั้งหมดได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม หรือดูหลักสูตรต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนได้บนเว็บไซต์ Techhunt (https://techhunt.depa.or.th/digitalskill)พร้อมกันนี้ ดีป้า ยังได้ร่วมกับ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการจ้างงานผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี แบ่งเป็น นิติบุคคลที่ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรตาม Digital Skill Roadmap จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากค่าใช้จ่ายสูงสุด 250% และหากนิติบุคคลมีการจ้างงานบุคคลที่มีทักษะตาม Digital Skill Roadmap ซึ่งทักษะอาชีพจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 440) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 150% จากค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนตามสัญญาจ้างแก่บุคคลดังกล่าว วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อเดือน สูงสุด 12 เดือนต่อคน“การทำ Digital Transformation ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจะเกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ และกำลังคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด โดย Digital Skill Roadmap ที่ ดีป้า วางกลไกไว้จะมี Global Tech เป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร หรือแม้แต่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีทักษะที่ต้องการก็สามารถร่วมพัฒนาหลักสูตรได้เช่นกัน จนเกิดเป็นกระบวนการ ‘Train for the Future’ โดย ดีป้า ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลตาม Digital Skill Roadmap ไปถึงกว่า 500 หลักสูตรในปี 2570 และประเมินว่าจะสามารถเพิ่มบุคลากรดิจิทัลให้กับประเทศได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนต่อปี ซึ่งกำลังคนเหล่านี้จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเพิ่มโอกาสในภาคธุรกิจที่ไม่ได้มองแค่การเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กร แต่รวมถึงการมีบุคลากรขั้นสูงช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนดึงดูดให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย โดยการดำเนินงานทั้งหมดของ ดีป้า จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ไทยสามารถยืนหยัดได้ในโลกยุคดิจิทัล คนไทยเรียน ประเทศไทยรอดแน่นอนครับ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทั้งนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ ‘Skill Matters: ทักษะดิจิทัลที่โลกต้องการ คนไทยต้องมี’ โดยผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ได้แก่ คุณสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้อำนวยการ การพัฒนาทักษะเอไอ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัท SAP พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศ ได้แก่ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ คุณโอชวิน จิรโสตติกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง FutureSkill รวมถึงการบรรยาย ‘เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกรอบ Digital Skill Roadmap’ โดยคุณกัสภณ สิงห์ประเสริฐ นักวิชาการภาษี ชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากรนอกจากนี้ ดีป้า พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรยังเตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Skill Roadmap พร้อมมอบสาระความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง AI และ Cloud ใน 4 ภาคทั่วไทย เริ่มต้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม) ต่อด้วยจังหวัดเชียงใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม จังหวัดชลบุรีในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม และปิดท้ายที่จังหวัดขอนแก่นในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand และเข้าดูหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน Digital Skill Roadmap ได้ที่ https://techhunt.depa.or.th/digitalskill หรือดูหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนและกดรับคูปองได้ทางแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’