เปิดฉากยิ่งใหญ่! ‘AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025’

กรุงเทพฯ – 27 มิถุนายน 2568 – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อสุดยอดนักการตลาดแห่งปีนับพันคน หลั่งไหลมาร่วมงาน AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2025 งานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “จุดรวมตัวของนักการตลาดตัวจริง” แห่งประเทศไทย และเวทีใหญ่ที่สุดของสายธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย MarketingOops! สื่อธุรกิจและการตลาดอันดับ 1 ของไทยงานปีนี้มาพร้อมกับธีม “Connected Reality” สะท้อนโลกธุรกิจยุคใหม่ ที่ทุกการเชื่อมต่อ (Connectivity), ความอัจฉริยะ (Intelligence), และนวัตกรรม (Innovation) คือกุญแจสำคัญของการเติบโตเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่กลยุทธ์ Cross-Border Commerce, MarTech, Data, AI, Brand Success, Trend & Consumer Insight, ไปจนถึง SME Marketing TransformatinNetflix, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ จาก Piano&i, Pinterest, เต่าบิน, IBM Lab, Mecerdez-Benz, Wonderfruit, Mercedes-Benz, Mr.DIY, Technogym, Grab Singapore, Diageo, Plan B Media, Karava, Harmenstone, The Na Thailand, Salad Factory, KTC, Karava, Hermenstone, Aprilpoolday และอีกมากมาย ที่มาแชร์เรื่องจริง กลยุทธ์จริง ที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีจาก C-Level ถึง First Jobberไม่ว่าจะเป็น CEO, CMO, เอเจนซี่ครีเอทีฟ หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้น...เวทีนี้ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกระดับ ด้วยคอนเทนต์ที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริงExhibition Zone ที่รวม Media, AdTech, Martech, AI Tools, DATA, CRM และโซลูชันล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Braze, GrabAds, The Mall Group, Merkle, Plan B Media, LINE, Amway, Thai AirAsia, Venio CRM, Getty Images, YouGov, ChocoCRM, FreakOut, fcc, PAM Real CDP, Xpeng และอีกมากมายกว่า 60 บูธปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ MarketingOops! มี Title Sponsor ของงาน โดยได้รับเกียรติจาก AssetWise แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ที่ไม่เพียงส่งมอบบ้านและคอนโดคุณภาพ แต่ยังพร้อมตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการใช้ชีวิต เข้าร่วมเป็น Title Sponsor ของงาน โดยสนับสนุนทั้งพื้นที่การจัดงาน การสร้างบรรยากาศภายใน และกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงานกล่าวในงานว่า“AssetWise รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น Title Sponsor ของงาน Marketing Oops! Summit 2025 ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของวงการการตลาดที่รวมเอาพลังของความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ธุรกิจไว้ด้วยกัน และปีนี้ Summit ได้แสดงให้เห็นศักยภาพนั้นอย่างชัดเจนเราเชื่อว่าการเชื่อมโยงระหว่างผู้คน แบรนด์ ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่มีความหมาย คือหัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายังเชื่อมั่นว่างาน Marketing Oops! Summit 2025 จะช่วยต่อยอดการนำพาแบรนด์ AssetWise ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ด้านไลฟ์สไตล์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี”สำหรับปีนี้ เราได้นำเสนอ ‘พื้นที่แห่งความสุข’ ผ่านบูธกิจกรรมของ AssetWise ที่ตั้งใจออกแบบให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วม สนุก และสัมผัสแนวคิด We Build Happiness ในแบบที่เป็นตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเราที่ต้องการส่งต่อความสุขในทุกจังหวะของชีวิต ไม่ใช่แค่ในที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ในทุกๆ การใช้ชีวิต”โครงสร้างเวที ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย“เราภูมิใจที่งาน Marketing Oops! Summit กลายเป็นพื้นที่รวมคนที่ ‘เข้าใจตลาด’ อย่างลึกซึ้ง และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงจริง ๆ เราเชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมงาน จะกลับไปพร้อมแรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆ ที่ใช้ได้ทันที”