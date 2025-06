“เมโทรพอยท์ แบงคอก” ทรานส์ฟอร์มธุรกิจโรงแรม ผุด “The Cloud” โคอีเวนต์สเปส ตอบดีมานด์ตลาด

นายเกษม เทียนทองดี ผู้ก่อตั้ง The Cloud at Matro Point Bangkok และ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอก เปิดเผยว่า การเปิด The Cloud at Metro Point Bangkok เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การปรับตัวของโรงแรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาพื้นที่จัดกิจกรรมที่แตกต่างจากแบบเดิม ๆ"ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันไม่ใช่แค่การให้บริการที่พัก แต่ต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าผ่านบริการต่าง ๆ The Cloud เกิดขึ้นจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ รวมถึงบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการมากเกินไป เห็นได้จากเทรนด์การจัดงานแต่งงานของกลุ่มคนดังกล่าวมักเลือกสถานที่ใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่โรงแรม ในขณะที่ยังมองหาบริการระดับโรงแรมจากสถานที่เหล่านั้น จึงทำให้เรามองเห็นโอกาสนี้" นายเกษมกล่าวThe Cloud at Metro Point Bangkok ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 130 หรือซอยรามคำแหง 81 โดยอยู่ติดกับโรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอก เป็นการเชื่อมโยงบริการของทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อบริการมาตรฐานโรงแรมในพื้นที่อีเวนต์สเปสใหม่ เฉพาะ The Cloud มีพื้นที่ใช้สอยรวมภายในและภายนอกอาคารรวมกว่า 700 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ภายในราว 310 ตารางเมตร พื้นที่สนามหญ้าด้านนอก 210 ตารางเมตร และห้องฟังก์ชันขนาดย่อยอีกกว่า 70 ตารางเมตร รองรับการจัดงานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของเจ้าของงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว สามารถจุผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 50 คน และสูงสุดถึง 250 คน นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพื้นที่จัดงานขนาดเล็ก โรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอก ยังมีห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาที่ตกแต่งอย่างเรียบหรู พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รองรับผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 50 คน ได้อย่างลงตัวอีกด้วยการออกแบบพื้นที่ The Cloud ได้แรงบันดาลใจจากลายเส้นก้อนเมฆที่สื่อถึงความนุ่มนวล ความต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามต้องการ สะท้อนแนวคิดของพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละงาน ทั้งนี้ “Cloud” ยังหมายความถึงการเปลี่ยนแปลง การนำพาโอกาสใหม่ ๆ สิ่งดี ๆ เข้ามา และนำไปสู่ความโชคดี ซึ่งเป็นความหมายใช้ออกแบบโลโก้ก้อนเมฆในรูปแบบที่แสดงถึงความไม่มีที่สิ้นสุด หรือ InfinityThe Could ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ทั้งแบบในร่มและกลางแจ้ง ประกอบด้วย Main Hall ที่สามารถปรับใช้พื้นที่ในการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ และชั้นลอยที่สามารถใช้แบ่งส่วนการทำกิจกรรม หรือเป็น Zone VIP สำหรับงาน Fan Meet หรือกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟอื่น ๆ พร้อมเครื่องเสียง ระบบไฟ และจอ LED ความละเอียดสูงขนาดใหญ่กว้าง 6 เมตร กับเทคโนโลยีทันสมัย Digital Light System และ LED Smart Light ด้านนอกส่วนกลางแจ้งมีพื้นที่เวทีและสนามหญ้า นอกจากนี้ พื้นที่ของ The Cloud เชื่อมต่อกับโรงแรมโรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอก ทำให้ผู้มาใช้บริการของ The Cloud สามารถใช้บริการอื่น ๆ อาทิ ห้องพัก ห้องประชุม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ จากโรงแรมได้อีกด้วย"เราต้องการสร้างพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่ห้องจัดงานธรรมดา แต่เป็นพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน การใช้ลายเส้นก้อนเมฆจึงเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและการไหลลื่นของกิจกรรมต่าง ๆ" นายเกษมกล่าวล่าสุด The Cloud คือการได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงาน "Steven Gerrard Fan Meet" ที่ผ่านมา โดยมีแฟนบอลลิเวอร์พูลเข้าร่วมงานกว่า 250 คน กับทีมงานและฝ่ายรักษาความปลอดภัยกว่า 50 คน โดยผู้จัดงานเลือก The Cloud เพราะพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่น สามารถจัดแบ่งโซนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ทั้งพื้นที่สำหรับแฟนคลับนั่งฟัง โซนถ่ายรูป และพื้นที่แสดงของที่ระลึก บวกกับทำเลที่สะดวกในการเดินทางโรงแรมเมโทรพอยท์ แบงคอก ตั้งเป้าหมายมีรายได้เพิ่มเติมจาก The Cloud 30% ในปีแรก โดยคาดหวังว่าจะมีการจองใช้บริการเฉลี่ย 10 - 12 งานต่อเดือน สำหรับแผนในอนาคตในอาจพิจารณาขยายแนวคิดนี้ไปยังโลเคชั่นอื่น ๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของโรงแรมให้รองรับกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นนายเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า "การลงทุนใน The Cloud เป็นก้าวแรกของการปรับโฉมโรงแรมให้เข้ากับยุคดิจิทัล เรามั่นใจว่าจะเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับตลาดกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในย่านลาดพร้าวที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง"ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการจองใช้บริการ The Cloud at Metro Point Bangkok สามารถติดต่อได้ที่ เว็บไซต์: www.thecloudbangkok.com หรือ www.facebook.com/theCloudVenue Instagram: Thecloudvenue หรือ Line: @TheCloud โทร. 02-138-7777