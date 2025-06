MISTINE ยกทัพความงามบุก 2 งานใหญ่ “Cosmoprof CBE ASEAN 2025” และ “สหกรุ๊ปแฟร์ 2025”

นอกจากนี้ มิสทิน ยังได้รับรางวัลการันตีความเป็นแบรนด์ไทยที่เติบโตและเป็นที่นิยมในตลาดต่างประเทศ ก็คือ คุชชั่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากตลาดจีน คว้ารางวัล “Make Up Product of the Year” จาก COSMOPROF Awards 2025 ประเทศอิตาลี และ MISTINE ACNE CLEAR FACIAL FOAM คว้ารางวัล “Best Facial Cleanser Award” จาก Daraz (แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในเอเชียใต้) ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลของแบรนด์ไทยอย่างแท้จริง แล้วคนไทยจะไม่เลือกใช้แบรนด์ที่ต่างชาติยังไว้วางใจได้อย่างไร?• Best Seller ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในตลาดจีน และตลาดต่างประเทศ• NPD (New Product Development) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวภายในงาน• QUA (Quality, Innovation, Technology) ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนมาตรฐานระดับโลก ด้วยคุณภาพและนวัตกรรมที่โดดเด่น• MISTINE AQUA BASE ULTRA PROTECTION DAIRY SUNSCREEN PRO SPF50+PA++++ หรือ “กันแดดหมวกเหลือง” รุ่นที่ 6 ซึ่งพัฒนาสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปกป้องผิวจากทุกแสงแดด ครองอันดับ 1 ด้านยอดขายในประเทศจีน 4 ปีซ้อน (2021–2024)• MISTINE SOFT GLOW ESSENCE CUSHION FOUNDATION คุชชั่นผิวฉ่ำวาวดั่งทำสปาผิว ได้รับรางวัล Cosmoprof Awards 2025 ที่ Bologna ประเทศอิตาลี• MISTINE THAI LATTE LIP GLAZE ลิปสุดไอคอนิก สะท้อนดีไซน์ความเป็นไทย ผ่านแนวคิดเครื่องดื่ม “ชาไทย” โดดเด่นทั้งดีไซน์และเนื้อสัมผัส โดยได้รับรางวัลการันตีจาก Muse Design Awards 2024• สินค้านวัตกรรมใหม่ MISTINE SUNSCREEN AMPOULE เปิดตัวในไทยที่แรกในงาน Cosmoprof เป็นกันแดดเอสเซ้นส์เข้มข้น ที่เป็นทั้งกันแดดและครีมบำรุงผิวใน 1 เดียว 1 แคปซูลเพียงพอต่อการใช้ 1 ครั้ง สะดวก พกพาง่าย และปกป้องผิวด้วย SPF 50+ อย่างเต็มที่• Mistine Acne Clear Facial Foam โฟมล้างหน้าลดสิว มียอดขายสะสมกว่า 100 ล้านหลอดทั่วโลก และยังคงเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์ม Daraz อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในประเทศบังกลาเทศ ทั้งยังการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark• Mistine Angel Powder หรือแป้งนางฟ้า ได้ครองตลาดในประเทศลาวมากว่า 10 ปี ด้วยยอดขายสะสมกว่า 5,000,000 ตลับ และเป็นแป้งพัฟอันดับ 1 ในประเทศลาว• Mistine White Spa Lotion Series เป็นโลชั่นบำรุงผิวยอดนิยมอันดับ 1 ในประเทศเมียนมา และในปีนี้ได้เปิดตัวพร้อม บรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ความพรีเมียม• Mistine Bulgarian Yogurt Series ซึ่งเป็นโลชั่นโยเกิร์ตที่มอบความชุ่มชื้นและกลิ่นหอมละมุน ได้รับรางวัล Lifeplus Award จาก Lifeplus ร้านค้าความงามอันดับต้น ๆ ในประเทศเมียนมา• Mistine Top Country – 30 ปี Legendary เป็นผลิตภัณฑ์ระดับตำนานที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและกานา โดยเฉพาะแป้ง Mistine ที่กลายเป็น “แป้งที่มีอยู่ในทุกบ้าน”• Mistine Lady Care – Feminine Wash ผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้น ครองอันดับ 1 ในประเทศลาว ด้วยสูตรอ่อนโยน ปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคในตลาด CLMV• Mistine Bright & Men Foam ซึ่งเป็นโฟมล้างหน้าสูตรใหม่ โดย Bright Foam สำหรับผู้หญิงให้ฟองนุ่ม เพื่อผิวสะอาด กระจ่างใส และ Men Foam สำหรับผู้ชายช่วยควบคุมความมันและทำความสะอาดล้ำลึกต่อเนื่องความสำเร็จ มิสทิน ยังร่วมงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ 2025” มหกรรมงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่หลายคนกำลังคิดถึง สนุกใหญ่ ใหม่กว่าเดิมกับ "Saha Group Fair & Fest ครั้งที่ 29" เต็มอิ่มกับความบันเทิงสุดปัง! ตลอด 3 วัน ทั้งคอนเสิร์ต เกมส์ กิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ และสิทธิพิเศษที่ห้ามพลาด สหกรุ๊ปแฟร์ 2025 ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และครั้งนี้ มิสทิน มาพร้อมนวัตกรรมเพื่อความงามอย่างแท้จริง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ไบเทค บางนา - BITEC ผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปไม่ควรพลาด• สาวกความงามห้ามพลาด! พบกับบูธจัดแสดงสินค้าของ มิสทิน ที่ครั้งนี้มาแบบจัดเต็ม ทั้งนวัตกรรมความงามใหม่ล่าสุด! ยังไม่หมดเท่านั้น เพราะมิสทินยังขนทัพ สินค้าตัว ท็อป และ ไอเทมขายดีตลอดกาล พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ!!! ที่เตรียมไว้ให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งงานบริเวณ Hall100 เลขที่ B37 แล้วคุณจะรู้ว่า ความสวยล้ำสมัยแบบไทยๆ ที่ครองใจสาวๆ มาอย่างยาวนานนั้น น่าค้นหาแค่ไหน• มีสินค้ามาให้ช้อปแบบจุใจ สามารถซื้อสินค้าในราคาพิเศษ!!!ได้ บริเวณ Hall 99 เลขที่ E31 และ E36• หากท่านใดสนใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ก็ติดตามผ่าน Live ขายสินค้าใน TIK TOK : MISTINE SHOP