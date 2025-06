ฟื้นสนามบินเบตง! ทย.ดึง อีซี่แอร์ไลน์ เปิดบินปฐมฤกษ์“หาดใหญ่–เบตง"

“มนพร” ร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์อีซี่แอร์ไลน์ เส้นทาง “หาดใหญ่–เบตง” เชื่อมต่อการเดินทางเมืองหลักสู่เมืองรอง ส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นวันนี้ (27 มิถุนายน 2568) นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเดินทางในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines) เส้นทาง “หาดใหญ่ - เบตง” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญภายใต้มาตรการส่งเสริม “New Route - New Airline” ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) หลังจากไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการมาเกือบ 3 ปีนางมนพร เจริญศรี กล่าวว่า สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์อีซี่แอร์ไลน์ เส้นทาง “หาดใหญ่ - เบตง” ในวันนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดัน โดยเส้นทางบิน “หาดใหญ่ - เบตง” จะช่วยเปิดประตูใหม่สู่เบตง ทำให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางทางอากาศ แทนการใช้รถยนต์ที่ใช้เวลาหลายชั่วโมง และต้องผ่านเส้นทางคดเคี้ยว การเดินทางที่ง่ายขึ้นนี้ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรองอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาท่าอากาศยานในสังกัด ทย. มีการเปิดเที่ยวบินในเส้นทางบินใหม่ และสายการบินใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มาตรการ New Route - New Airline สร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับสายการบิน สอดคล้องกับนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” ของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการเชื่อมต่อการเดินทาง และสร้างโอกาสการเดินทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด สำหรับการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานเบตงได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และจัดให้มีการให้บริการรถรับจ้างเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เพียงพอในทุกเที่ยวบินด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า การเปิดเส้นทางบินหาดใหญ่ - เบตง ของสายการบิน Ezy Airlines สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เส้นทางบินใหม่ (New Route) ตามมาตรการ New Route - New Airline ที่จะได้รับส่วนลดค่าบริการการขึ้น - ลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยานในอัตราร้อยละ 50 เป็นเวลา 1 ปี โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ Cessna Grand Caravan ขนาด 10 ที่นั่ง ให้บริการในรูปแบบเที่ยวบินประจำ (Scheduled Flight) และเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เป็นประจำในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สำหรับท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Certificate) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมีความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารในทุกเที่ยวบินทั้งนี้ เมื่อเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าวเดินทางถึงท่าอากาศยานเบตง ได้มีการต้อนรับด้วยพิธีทำอุโมงค์น้ำ (Water Salute) ในโอกาสนี้ นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง ผู้แทนจาก กพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน