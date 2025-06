กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปิดท้ายเส้นทาง L-U-C-K @ ชุมพร ล่องใต้สัมผัสอัตลักษณ์วิถีชุมชน-ภูมิปัญญา-ธรรมชาติ ต่อยอด 4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น ‘ชุมพรมีดี’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปิดท้ายเส้นทาง L-U-C-K ณ จังหวัดชุมพร ล่องใต้ สัมผัสอัตลักษณ์วิถีชุมชน-ภูมิปัญญา-ธรรมชาติ ต่อยอด 4 ผลิตภัณฑ์ชุมชนเด่น ‘ชุมพรมีดี’ ที่บอกเล่าเอกลักษณ์ของชุมพรผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและงดงาม ทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และเรื่องราว พร้อมต่อยอดสู่นวัตกรรมทางธุรกิจ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเตรียมแถลงความสำเร็จ 4 เส้นทางผลิตภัณฑ์ชุมชนมีดี ช่วยขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการชุมชนได้จริงนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เส้นทาง L-U-C-K นับเป็นอีก 1 กิจกรรมเรือธงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการชุมชน สร้างการรับรู้ถึงความ ‘มีดี’ ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเป้าหมายสำคัญของเส้นทาง L-U-C-K คือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการเชื่อมโยงภูมิปัญญา อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่า วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน “มีดี” พลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นเส้นทางสุดท้ายของเส้นทาง L-U-C-K ณ จังหวัดชุมพร ‘ชุมพร มีดี’ โดยบอกเล่าเรื่องราวอันโดดเด่นของ 4 ผลิตภัณฑ์ที่นำผลผลิตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ 1) กาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร ที่ปลูกในพื้นที่เชิงเขาธรรมชาติ อุดมด้วยดินภูเขาและแร่ธาตุจากธรรมชาติที่เหมาะต่อการเพาะปลูกเป็นหุบเขาแห่งกาแฟโรบัสต้า พัฒนากระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมตู้อบลมร้อน กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกาแฟถ้ำสิงห์ ที่มีรสเข้ม หอมกลิ่นคาราเมล ฝาดละมุนลิ้น เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของคนกาแฟทั่วประเทศ 2) ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชุมพรอบแห้ง (ปุณิกา) อำเภอปะทิว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางในพื้นที่ ด้วยกระบวนการผลิตและรักษาคุณค่าทางโภชนาการส่งต่อความนุ่ม หนึบ หวานละมุนจากธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร พร้อมเติมรสชาติต่างๆ เพิ่มความสนุกในการทาน ที่สำคัญคือมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบครัน 3) ฮ๊อม หอม กล้วยหอมทองกรอบแก้วอำเภอสวี ของ บริษัท เลิฟ บานาน่า จำกัด (แบรนด์ฮ๊อม...หอม) พลิกโฉมกล้วยหอมทองจากสวน สู่การแปรรูปอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้กล้วยหอมทองกรอบแก้ว ที่บาง กรอบ และดีต่อสุขภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบการรับประทานกล้วยหอมแปรรูป สุดท้ายกับการสืบสานงานหัตถศิลป์ผ้าบาติกที่ได้แรงบันดาลใจจากท้องทะเล และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 4) บาติกผาแดงครูอนงค์ อำเภอเมืองชุมพร เรื่องเล่าผ่านเส้นใยธรรมชาติ สร้างสรรค์เทคนิคเขียนเทียนแบบดั้งเดิม ผสานภูมิปัญญาชุมชน ถ่ายทอดลายอัตลักษณ์ “ชุมชนยลวิถี ปากน้ำชุมพร” สะท้อนวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามของชุมพรเส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนมีดีสาย L-U-C-K ทั้ง 4 เส้นทาง 4 จังหวัด (L) ลำพูน มีดี (U) อุดรธานี มีดี (C) ชุมพร มีดี และ (K) กาฬสินธุ์ มีดี ล้วนมีดีที่แตกต่างกันไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ซึ่งตลอดการเดินทางได้เปิดประสบการณ์สร้างการรับรู้มุมมองใหม่ให้กับผู้บริโภคได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ด้วยพลังของการเล่าเรื่องจากผู้ประกอบการตัวจริง สู่การสร้างภาพจำใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยในมิติที่ทันสมัยและน่าจดจำ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งหวังว่าเส้นทาง L-U-C-K ไม่เพียงแค่สร้างการรับรู้ แต่ยังวางรากฐานการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน “มีดี” เหล่านี้ ก้าวไปไกลได้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับชุมชนไทย นี่คือหัวใจของ เส้นทาง L-U-C-K ที่จะไม่หยุดเพียงแค่เส้นทาง แต่จะกลายเป็นพลังส่งต่อความยั่งยืนในทุกก้าวต่อไปทั้งนี้ เส้นทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนมีดีสาย L-U-C-K เป็นหนึ่งในสี่กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งการปรับมุมมองการทำธุรกิจที่ดีด้วยการให้คำปรึกษาแบบ one on one การบ่มเพาะทักษะการค้าเชิงลึก 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างแบรนด์การเล่าเรื่องสินค้า การจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจ และ การวางแผนโครงสร้างธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมีดี (SMART Local ME-D) มีจุดยืนในการทำธุรกิจที่เข้มแข็ง สามารถนำอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา มาถ่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง โดยมีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาทั้ง 2 กิจกรรมจำนวน 163 ราย นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องด้านการขยายเครือข่ายและช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนมีดี เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน และภายในเดือนกรกฎาคม 2568 นี้ กรมฯ เตรียมแถลงผลความสำเร็จของการดำเนินงานขับเคลื่อนศักยภาพการตลาดธุรกิจชุมชน และสร้างการรับรู้ 4 เส้นทางมีดี ที่ไม่เพียงแต่ช่วยขยายตลาดและเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการชุมชนได้จริง แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนต่างๆ มีการสร้างงาน เกิดรายได้ ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจฐานรากกว่า 75 ล้านบาท โดยกรมฯ จะต่อยอดและสานต่อภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผู้ประกอบการชุมชนมีดี SMART Local ME-D แก่ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป” อธิบดีอรมน กล่าวสรุปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4445 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th