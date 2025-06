NEPSเจาะตลาดโซลาร์ภาคครัวเรือน เปิดสาขาแรกที่เดอะมอลล์ บางแคเน้นกลุ่มบ้านพักอาศัย

NEPS รุกตลาดโซลาร์ภาคครัวเรือนนับนโยบายรัฐหักภาษีสูงสุด 200,000 บาท ลุยเปิดสาขาแรก "SOLAR SOLUTIONS by NEPS" ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เน้นเจาะกลุ่มบ้านพักอาศัยย่านบางแคนายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ NEPS เปิดเผยว่าบริษัทฯได้เปิดตัวสาขาแรก "SOLAR SOLUTIONS by NEPS" ภายใต้คอนเซปต์ "LET THE REAL EXPERTS DO IT" ที่ Power Mall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแคเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัยเป็นหลัก นับเป็นก้าวแรกในการทำให้พลังงานโซลาร์สามารถเข้าถึงคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่กลุ่มบ้านหรูหรือภาคธุรกิจเท่านั้นทั้งนี้ บริษัทมีทีมวิศวกรโซลาร์และช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับลูกค้าตั้งแต่การสอบถามการใช้ไฟจนถึงการออกแบบระบบโซลาร์สำหรับบ้านพักอาศัย และดูแลหลังติดตั้งทั้งหมดนี้จบที่เดียวภายใน 10 นาที ซึ่งการเปิดสาขาแรกที่เดอะ มอลล์ บางแค เนื่องจากเห็นว่าย่านบางแคเป็นศูนย์กลางของบ้านที่อยู่บนทำเลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านทางฝั่งราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์ หรือแม้กระทั่งกาญจนาภิเษก โดยในอนาคตจะมีการขยายอีกหลายสาขาให้ครบทุกมุมเมืองนายตรีรัตน์ กล่าวว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แค่การประหยัดค่าไฟ แต่เป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกทางภาษี ทำให้เจ้าของบ้านสามารถนำค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคามาใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 200,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาตรการนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระทางการเงินในระยะสั้น แต่ยังเป็นแรงผลักสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือนเกิดขึ้นได้จริง ช่วยให้คนไทยเข้าถึงโซลาร์เซลล์ได้ง่าย คุ้มค่าขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนNEPS ดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การขอใบอนุญาต การติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย โดย NEPS ร่วมกับ LONGi เปิดตัวแผงโซลาร์ HI-MO X6 UltraBlack แผงโซลาร์นวัตกรรมใหม่สีดำ สำหรับบ้านพักอาศัย ช่วยดูดซับแสงได้ดีและใช้อินเวอร์เตอร์ HUAWEI