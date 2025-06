ส.อ.ท.ผนึก4พันธมิตรทั้งภาครัฐ-เอกชน เร่งพัฒนาคนAIให้ภาคอุตฯ ชี้ปท.คู่แข่ง “มาเลย์-เวียดนาม”ตื่นตัว-ทุ่มงบฯลุยส่งเสริมAI

ส.อ.ท. ผนึก 4 พันธมิตร “สกสว.- AIEI-PSU-AWS” เปิดตัวโครงการ aFTi มุ่งพัฒนากำลังคน AI ให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม ชี้ประเทศคู่แข่งทั้งมาเลย์-เวียดนามตื่นตัว พร้อมอัดงบฯส่งเสริมAIเต็มสูบ เตือนไทยต้องเร่งสร้างบุคลากรAI เพื่อความอยู่รอดของภาคอุตสาหกรรมวันนี้ (26 มิถุนายน 2568) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์(AIEI) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) เป็นหัวหน้าโครงการ และบริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AWS เปิดโครงการ aFTi หรือโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์ในผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรม โครงการนี้เป็นไปตามกรอบแผนงานการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในประเทศให้กับ 3 อุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต รองผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIEI) และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่าโครงการ aFTi เกิดขึ้นจากปัญหาของการไม่เชื่อมโยงกันของฝั่งผู้พัฒนาของเครื่องมือ AI และฝั่งความต้องการของเครื่องมือ AI ซึ่งโครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้ออกแบบโครงการพัฒนากำลังคนทักษะสูงด้านปัญญาประดิษฐ์นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้พัฒนาเครื่องมือ AI และผู้มีความต้องการภาคอุตสาหกรรมมาเจอกัน และรับรู้โจทย์ในภาคอุตสาหกรรม และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ AI โซลูชั่นได้จริง สามารถขยายผลนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อน AI Economy Impact ให้กับประเทศทั้งในมิติของผู้ให้บริการ AIและการนำ AIไปใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนหรือเพิ่มผลผลิต“โครงการนี้ประกอบไปด้วยการพัฒนาคนที่เป็นรูปแบบทั้งด้านวิชาการ เพื่อปูพื้นฐาน AI ให้กับทั้งผู้พัฒนาและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบที่เข้าพัฒนาร่วมกันในพื้นที่จริง เพื่อให้มีการเรียนรู้แบบลงมือทำจริง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของโครงการ โดยโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลก คือ AWS ที่ให้ความร่วมมือที่จะพัฒนากำลังคนด้าน AI ไทย โดยสนับสนุนทั้งในรูปแบบของความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไว้ใช้ในการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยจะยกระดับ AI Ecosystem ให้ก้าวไปอีกขั้น“ผศ.ดร.วรรณรัช กล่าวนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ AWS ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Amazon.com กล่าวว่า จากสถิติพบว่าเกินกว่า 90%ต้องการนำAIมาใช้ในองค์กร ซึ่งไทยเองต้องการนำAIมาใช้ในองค์กรสูงถึง94% แต่พบว่ามีการนำAIมาใช้แล้วประสบความสำเร็จเพียง 30% ส่วนใหญ่ล้มเหลว ส่วนหนึ่งเกิดจากจากระบบเทคโนฯหรืออุปกรณ์ซอฟท์แวร์แบบเก่าไม่ตอบโจทย์เทคโนโลยีแบบใหม่ได้ และขาดผู้ปฏิบัติที่มีทักษะด้านAIดังนั้น AWS จึงลงทุนในประเทศไทย วงเงิน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐในเวลา 15ปี เพื่อตอบโจทย์และจะเป็นหนึ่งหนึ่งในAI HUB เราเห็นความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์เป็นหัวใจสำคัญในการนำ AIมาใช้และเชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการ aFTi ครั้งนี้นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมา โลกของเราได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้าน Digital & AI ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมและชีวิตประจำวันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หากอุตสาหกรรมไม่ปรับตัวจะถูกดิสรัปชั่น(Disruption)อย่างแน่นอนขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านกำลังตื่นตัวเร่งแข่งขันด้านAI เต็มที่ ซึ่งประเทศไทยไม่อาจรอช้าได้ ภาครัฐได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (บอร์ดAI)ขึ้นและเพิ่งประชุมนัดแรกเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา มีการวางโรดแมปของประเทศ กำหนดภายใน2-3ปีจะต้องมีผู้ใช้ AI ราว 10ล้านคน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านAIราว 9 หมื่นคน ขณะที่กำหนดตั้งงบประมาณไว้เพียงหลักพันล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ เพราะประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนAI สูงถึง 4แสนล้านบาทใน5ปี หรือเฉลี่ยปีละ 4หมื่นล้านบาท เช่นเดียวกับเวียดนามที่ให้ความสำคัญด้านAIที่ผ่านมา ส.อ.ท.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญผ่านนโยบาย “4 GO” ได้แก่ Go Digital & AI ,Go Innovation, Go Global, Go Green โดยเฉพาะ “Go Digital & AI” ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการ aFTi เป็นอีก 1 โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย Go Digital & AI ที่มีเป้าหมายส่งเสริมองค์ความรู้ การสร้างบุคลากรที่มีทักษะในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ Digital & AI อย่างเต็มรูปแบบ“ส.อ.ท.ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ aFTi ไปยัง47กลุ่มอุตสาหกรรม 11กลุ่มคลัสเตอร์ โดยมีสมาชิกรวม 1.6 หมื่นบริษัท พบว่าผู้ให้ความสนใจโครงการนี้ เพื่อนำไปพัฒนาภาคการผลิตเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการตระหนักในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ โดยส.อ.ท.ตั้งเป้าภายใน3ปีข้างหน้า สมาชิกส.อ.ท.ต้องขับเคลื่อนด้วยAI ไม่น้อยกว่า 50%” และใน5ปีต้องเพิ่มเป็น80% เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่รอดให้ได้ “นายเกรียงไกร กล่าวด้าน ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เน้นย้ำถึงความสำคัญของ AI ในภาคอุตสาหกรรมว่า ในวันนี้ถือเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เอกชนในอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการซอฟตแวร์ รวมถึงบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี AI อย่างบริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมุ่งมั่นในการรวมกันยกระดับกำลังคนทักษะสูงด้าน AI ให้กับกลุ่มคนทำงานในภาคเอกชนเพื่อให้สามารถเกิด AI Solutions / Products ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมไปถึงการทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงและใช้งาน AI solutions ที่จะช่วยให้ 47 กลุ่มอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน