TWEA จัดงาน International Women in Engineering Day 2025

สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) ร่วมฉลอง International Women in Engineering Day 2025 “Together We Engineering” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้วิศวกรหญิงรุ่นใหม่สมาคมวิศวกรหญิงไทย (TWEA) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 และจัดงานฉลองในวัน International Women in Engineering Day 2025 ภายใต้ธีม “Together We Engineering” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 ณ บ้านดุสิตธานี เพื่อยกย่องบทบาทของผู้หญิงในสายงานวิศวกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรหญิงรุ่นใหม่กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากรหญิงที่โดดเด่นในหลากหลายวงการ คือ นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) บรรยายในหัวข้อ Beyond Blueprint: The Power of Collaboration and Interdisciplinary Engineering กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการบูรณาการข้ามสาขาในโลกวิศวกรรมยุคใหม่ โดยเน้นว่าการทำงานแบบแยกส่วน ในอดีตไม่สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้ และความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อความท้าทายสมัยใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความซับซ้อนของปัญหาการเมืองในแต่ละภูมิภาค ดังนั้นในการทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายสาขาวิชาและมุมมองที่แตกต่างกัน การทำงานแบบข้ามสาขา (Interdisciplinary Collaboration) เปิดโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆดังนั้น วิศวกรทุกคนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะข้ามสาขา นอกกรอบของความเป็นวิศวกร และสิ่งที่สำคัญที่สุดในอาชีพของวิศวกรคือการดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิศวกร และต้องกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องผศ.ดร.ถวิดา มณีวรรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ไร่นา โรโบเทค จำกัด บรรยายในหัวข้อ Robotics for Sustainable Agriculture in Thailand โดยกล่าวว่า ปัจจุบันการเกษตรและการสร้างห่วงโซ่อาหารอย่างยั่งยืน เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทย การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้ ทั้งในแง่มุมของการลดการใช้แรงงาน การพัฒนาเครื่องจักรการเกษตรที่ใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน ลดการใช้สารเคมีและลดขยะพลาสติกโดยอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักรเพื่อสร้างความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ทางการเกษตรนางสาวมนสินี นาคปนันท์ ประธานสมาคมผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย บรรยายในหัวข้อ Pioneering Inclusive Fintech Innovation for Better Livesว่า ความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการอย่างเต็มที่ (underserved) โดยพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตจากการทำความเข้าใจบริบทและ pain point ของผู้ใช้งาน ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อมูลทางเลือก เพื่อสร้างโซลูชันทางการเงินที่เข้าถึงง่าย เป็นธรรม และตอบโจทย์ชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นบริการชำระเงิน สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ ผลิตภัณฑ์การออมและลงทุนขนาดย่อม Embedded Finance หรือระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ AI ตรวจจับและยับยั้งธุรกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์ บนพื้นฐานของความเชื่อว่าทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองอย่างเท่าเทียม เป็นการสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ยั่งยืน