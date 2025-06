“JOURNAL” ท้าชนตลาดบอดี้ออยล์ ทุ่ม 50 ล. “พีพี–กฤษฏ์” พรีเซ็นเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - “JOURNAL” แบรนด์น้ำหอมและเครื่องหอมสัญชาติไทยเปิดเกมรุก ทุ่มงบลงทุนการตลาดกว่า 50 ล้านบาท พร้อมเปิดตัว “พีพี–กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของ “JOURNAL Body Oil” ตั้งเป้าดันยอดขายรวมสู่ 500 ล้านบาทภายในปี 2568 โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์บอดี้ออยล์ที่คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 250 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของยอดขายรวมแบรนด์ภายในปีเดียวธนัญญา สุธีรชัย กรรมการผู้จัดการ และหนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ JOURNAL เป็นผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงผิวที่มาพร้อมกลิ่นหอมผ่อนคลาย เปิดเผยว่า ท่ามกลางตลาดเครื่องหอมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาดบอดี้ออยล์ไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนเกมด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาสิ่งที่มากกว่าแค่ความหอม แต่คือการบำรุงผิว ความผ่อนคลาย และการดูแลจิตใจ โดยข้อมูลจาก Research Insights ชี้ว่า ตลาดบอดี้ออยล์และน้ำมันนวดในเอเชียแปซิฟิกเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 9.5% ระหว่างปี 2024–2031 และประเทศไทยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้คุณค่ากับ Self-Care Rituals มากกว่าการดูแลผิวในรูปแบบเดิมทางแบรนด์จึงได้เปิดตัวแคมเปญ “JOURNAL Body Oil” ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “ผิวนุ่มหอม พลังดึงดูดสูง” โดยเลือกพีพี–กฤษฏ์ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ของ JOURNAL Body Oil เพราะเขาคือภาพตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่กล้าเป็นตัวเอง ใส่ใจรายละเอียดในชีวิต และมองเห็นความสำคัญของการดูแลตัวเองในทุกวัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ JOURNAL ที่เชื่อว่าความหอมไม่ใช่แค่กลิ่น แต่คือการเล่าเรื่องตัวตนผ่านการสัมผัส เราอยากให้ JOURNAL Body Oil เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในทั้งด้านการดูแลตัวเอง และการสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายผ่านกลิ่นหอมสำหรับ “JOURNAL Body Oil” เป็นผลิตภัณฑ์ออยล์บำรุงผิวที่มาพร้อมกลิ่นหอมผ่อนคลาย ให้สัมผัสที่เบาสบาย โดยมีทั้งหมด 8 กลิ่น ได้แก่ The Legacy , First Love, Promise, Nang Ram, Charm , Mango Sticky Rice , Galanga และกลิ่นใหม่ Forever Love ใน 2 ขนาด ได้แก่ 30 ml. ราคา 390 บาท และ 180 ml. ราคา 1,190 บาทโดย “JOURNAL” ได้ชู 3 จุดแข็งที่สร้างความต่างเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ได้แก่ กลิ่นหอมที่มีเรื่องเล่า (Scent with Story), สูตรอ่อนโยน เข้าใจผิวคนไทย และสุดท้ายเป็น แบรนด์ที่เปิดกว้างและจริงใจหลังประกาศเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “JOURNAL” พร้อมเดินเกมรุกเต็มสูบ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์รีวิวจาก Influencer และกิจกรรม Pop-up มากมาย โดยในปี 2568 แบรนด์ตั้งเป้ายอดขายบอดี้ออยล์ไว้ที่ 250 ล้านบาท และยอดขายรวมแบรนด์ที่ 500 ล้านบาท พร้อมแผนขยายผลิตภัณฑ์เปิดตัวกลิ่นใหม่ และขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในประเทศไทยภายใน 3 ปีนี้ “JOURNAL” วางหมากชัดเจนสู่การเป็น แบรนด์เครื่องหอมไทยระดับโลก ที่ใช้ “กลิ่น” เป็นภาษาสื่อสารวัฒนธรรม อารมณ์ และตัวตน ผ่านการผสาน ภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมระดับสากล พร้อมขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์เครื่องหอมที่สามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้“JOURNAL” วางจำหน่ายที่ สาขาโครงการวันนิมมาน เชียงใหม่, สาขาศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ชอปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ชั้น G, สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้น G สาขาสยามสแควร์วัน ชั้น 3, สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2, สาขา เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 1, สาขา ไอคอนสยาม ชั้น 2, สาขา เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 1, สาขา สยาม เซ็นเตอร์ ชั้น M, สาขา เอ็มสเฟียร์ ชั้น 1 , สาขา เมกาบางนา ชั้น 2 , สาขาซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2 , สาขา เทอร์มินอล 21 อโศก ชั้น 3 , สาขา เทอร์มินอล 21 พัทยา ชั้น 1, สาขา ซ็นทรัล พัทยา ชั้น 1 ทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์ม E-Commerce