“สุทธิสาร”นำCRCโหมเมนสตรีม แผน 3 ปีทุ่ม 4.7 หมื่นล. ชู 5 แกนหลัก

ผู้จัดการรายวัน 360 – ซีอาร์ซี ภายใต้ ซีอีโอใหม่ “สุทธิสาร จิราธิวัฒน์” ทุ่มงบ 3 ปี(พ.ศ. 2568-2570) รวม 47,000ล้านบาท ขยายธุรกิจต่อเนื่อง ในตลาดหลักทั้ง ไทย เวียดนาม อิตาลี พร้อมเดินหน้าโฟกัสธุรกิจกลุ่มเมนสตรีมมากขึ้น วางเป้าเติบโตเฉลี่ยปีละ 5%นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC เปิดเผยว่า เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในทุกมิติภายในระยะเวลา 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2568-2570) โดยตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ และ EBITDA ต่อปีประมาณ 5% ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 45,000-47,000 ล้านบาทการลงทุนดังกล่าวจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการขยายศักยภาพองค์กร เสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอกย้ำภาพผู้นำตลาดค้าปลีกและค้าส่งอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ซีอาร์ซียังคงมุ่งเน้นตลาดหลักเดิมคือ ไทย เวียดนาม อิตาลี โดยจะยังคงไม่มีการซื้อห้างสรรพสินค้าอื่นหรือการขยายกิจการในยุโรป หรือประเทศอื่นโดยแผนการลงทุนภายใน 3 ปีนี้ ทั้งในไทยและต่างประเทศหลักๆวางแผนว่าจะเปิดห้างสรรพสินค้าใหม่ประมาณ 1-2 สาขา และรีโนเวทหรือรีโมเดลประมาณ 4-6 สาขา, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต ประมาณ 25-30 สาขา รีโนเวทและรีโมเดล 8-10 สาขา, ไทยวัสดุ ประมาณ13-16 สาขา รีโนเวทหรือรีโมเดล 8-10 สาขา, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 2-3 สาขา รีโนเวทหรือรีโมเดล 5-7 สาขา, โกโฮลเซลล์ 4-6 สาขา รีโนเวทหรือรีโมเดล 6-8 สาขา และ มินิโก ประมาณ 12-15 สาขาสำหรับในไทยทางซีอาร์ซี มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มเมนสตรีม (MAINSTREAM ) มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนอยู่แล้วมีความต้องการบริโภคและอุปโภค ทั้งธุรกิจที่มีอยู่แล้วกับธุรกิจโมเดลใหม่ๆที่ซีอาร์ซีจะพัฒนาตามมาอีกมาก ซีอาร์ซีมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มเมนสตรีมนี้เพียง 20%โดยการขยายธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มเมนสตรีมเช่น ร้านไทวัสดุ ร้านออโต้วัน ร้านโกโฮลเซลล์ เป็นต้นนายสุทธิสาร กล่าวว่า เซ็นทรัล รีเทล กางโรดแมป 3 ปี ชูกลยุทธ์ “New Heights, Next Growth” ดัน 5 แกนหลัก ยกระดับศักยภาพองค์กรสู่การเติบโตครั้งใหม่ตลอดช่วงปี 2568-2570 ประกอบด้วย1. Reinforce Customer Focus เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านการเสริมแกร่ง The 1 Loyalty Program ในไทย และเวียดนาม ที่มีจำนวนสมาชิกรวมกันกว่า 26 ล้านราย2. Strengthen CRC Foundation เสริมรากฐานขององค์กรให้แข็งแกร่ง ด้วยการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหลัก ทั้งด้านยอดขายและกำไร รวมถึงการขยายและปรับปรุงสาขา พร้อมทั้งรวมเทคโนโลยี แพลตฟอร์ม ให้เป็นหนึ่งเดียว3. Expedite New Growth เร่งสร้างการเติบโตให้กับ New Growth Engine ของเซ็นทรัล รีเทล4. Scale Synergy สร้างความร่วมมืออย่างเข้มข้นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับธุรกิจทั้งหมดในเครือเซ็นทรัล รีเทล และเซ็นทรัลกรุ๊ป5. Disciplined Financial Management บริหารการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนายสุทธิสาร มองภาพรวมเศรษฐกิจด้วยว่า เศรษฐกิจโดยรวมอาจจะไม่ได้เติบโตมากมายเหมือนในอดีตแล้ว ทางกลุ่มซีอาร์ซี ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยอาศัยฐานข้อมูลจากเดอะวันที่เรามีสมาชิกมากกว่า 20 ล้านคน เพื่อ่แยกแยะความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนขณะเดียวกันภาครัฐก็น่าจะมีมาตรการต่างๆมาสนับสนุนเศรษฐกิจให้ดีกระเตื้องขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังซื้อหายไปพอสมควรตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทั้งที่ในภาพรวมไตรมาสแรกปีนี้ยังดีอยู่ ส่วนปัญหาเรื่องสงครามนั้นคงส่งผลกระทบระยะสั้นมากกว่า และไม่คิดว่าจะดำเนินไปเป็นระยะเวลาที่นาน“การทำธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่เซ็นทรัล รีเทล ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เรามองความท้าทายเหล่านี้เป็นโอกาส และเป็นแรงขับเคลื่อนให้ เซ็นทรัล รีเทล คิดใหม่และทำใหม่ (Rethink & Reset) โดยนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมแกร่งให้กับการทำงานในทุกมิติขององค์กร ทั้งในแง่การเสริมศักยภาพให้บุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงทำให้เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้ลึกกว่าเดิม เพราะผู้บริโภคในทุกวันนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่มองหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุ้มค่า สะดวก ง่าย และรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นโจทย์ให้เซ็นทรัล รีเทล มุ่งตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้ทั้งในช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ บนอีโคซิสเต็มของเราที่มีความยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และพร้อมปรับตัว เพื่อก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ” นายสุทธิสาร กล่าว