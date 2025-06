BEM และ SAVE DRUG by BDMS ชวนผู้โดยสารรับชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับที่ร้านยา SAVE DRUG ใกล้ MRT

นางสาวเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า “ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ใกล้ชิดกับผู้โดยสารทุกวัน BEM ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความสุข 3 ด้าน ได้แก่ ความสุขของการเดินทาง (Happy Journey) ความสุขของชุมชนและสังคม (Happy Living Society) และความสุขของโลกที่ยั่งยืน (Happy Planet) ซึ่งในมิติของการสร้างความสุขในทุกการเดินทางนั้น การส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพดีเป็นแกนการดำเนินงานสำคัญที่ BEM ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการคิกออฟโปรเจ็กต์กับ บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ SAVE DRUG ในเครือ BDMS ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการแจกชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการแรกของความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเมืองดูแลสุขภาพมากขึ้น มองเห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพราะ SAVE DRUG by BDMS เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังมีองค์กรความรู้ด้านสุขภาพมากมาย ที่จะมอบให้กับผู้โดยสาร MRT ได้ต่อไปในอนาคต”พันตรีสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล (Non Hospital) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กล่าวว่า “การร่วมมือกับ BEM เป็นการขยายฐานของการส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชน โดย BDMS เป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไทย และมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือบริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ SAVE DRUG ร้านขายยาและสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกค้า จึงได้ร่วมกับ BEM ชวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า กลุ่มที่มีความเสี่ยง มารับชุดตรวจฯ ได้ที่ SAVE DRUG 4 สาขาใกล้ MRT เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันว่าอายุ 15 ปีขึ้นไป และเคยมีประวัติการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ, มีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ หรือเคยกินยาถ่ายพยาธิใบไม้ตับ นอกจากนี้โดยความร่วมมือระหว่าง SAVE DRUG และ BEM ทาง SAVE DRUG ยังมอบส่วนลด 5% (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด) แก่ผู้โดยสาร MRT สำหรับทุกการใช้จ่ายไม่มีขั้นต่ำในทุกสาขา เพียงแสดงบัตรโดยสาร ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568”สำหรับร้านยา SAVE DRUG 4 สาขา ใกล้ MRT ได้แก่ สาขาบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า รัชดาภิเษก สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 4, สาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้าว สถานีลาดพร้าว ทางออก 3, สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ทางออก 1 และสาขาบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า รัตนาธิเบศร์ สถานีบางกระสอ ทางออก 2ทั้งนี้ ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีเพิ่มสูงขึ้นทุกปี นับเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในผู้ป่วยมากที่สุดถึง 1.4 หมื่นคนต่อปี สาเหตุหลักมาจากพยาธิใบไม้ในตับที่เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้นการตรวจด้วยตัวเองเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเป็นประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์): BEM Bangkok Expressway and Metro / Instagram (อินสตาแกรม): mrt_bangkok และ Mobile Application (โมบายแอปพลิเคชัน) : Bangkok MRT