ห้าดาว เปิดตัว “ไก่จ๊อไข่ผำ”ชูวัตถุดิบอาหารแห่งอนาคต สู่เมนูอร่อยตอบโจทย์สุขภาพ

นายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด กล่าวว่า ห้าดาวได้เปิดตัวเมนูใหม่ “ไก่จ๊อไข่ผำ” สินค้าอร่อยแบบรักสุขภาพ เสริมโปรตีนจากธรรมชาติ ดีต่อใจ ดีต่อร่างกาย“ในยุคที่ใคร ๆ ก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น อาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อร่างกาย กลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนรุ่นนี้ หนึ่งในวัตถุดิบที่มาแรงและได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือ ไข่ผำ หรือGreen Caviar หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า ไข่น้ำ ซูเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาติที่เล็กแต่คุณค่าทางอาหารไม่เล็ก”โดย“ไข่ผำ” เป็นพืชน้ำขนาดจิ๋วที่เต็มไปด้วยโปรตีนจากพืชสูง ย่อยง่าย ไขมันต่ำ และยังอุดมด้วยกรดอะมิโนจำเป็น วิตามิน A, B, E รวมถึงแร่ธาตุอย่างธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ช่วยบำรุงสายตา เสริมระบบประสาท บำรุงเลือดและกระดูกได้ดีมาก ๆ เรียกได้ว่าเล็กแต่ครบ จบในคำเดียวห้าดาว ได้นำ “ไข่ผำ” มารังสรรค์เป็นเมนูใหม่สุดพิเศษ “ไก่จ๊อไข่ผำ” เมนูอร่อยที่ทั้งครอบครัวทานได้ และสายเฮลท์ตี้ก็ต้องเลิฟ จุดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่การผสมผสานเนื้อไก่บดแน่นๆ กับไข่ผำจากแบรนด์ “Flo” ที่เพาะเลี้ยงผำอย่างสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี ห่อด้วยฟองเต้าหู้คุณภาพดี แล้วนำไปทอดจนกรอบนอกนุ่มใน ได้รสชาติกลมกล่อมแบบกินเพลิน แถมได้สารอาหารครบครันในทุกคำทั้ง ไก่จ๊อไข่ผำ ไม่ใช่แค่เมนูใหม่ธรรมดา แต่ เป็นทางเลือกของคนที่อยากดูแลสุขภาพ โดยไม่ต้องแลกกับความอร่อย สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อไก่จ๊อไข่ผำได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ร้าน Five Star ห้าดาว ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมี โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาจำหน่ายเหลือเพียง 20 บาทจากปกติ 30 บาท เรียกว่า อร่อยง่าย ได้ประโยชน์ ในราคาสบายกระเป๋าสำหรับผู้สนใจ ติดตามข้อมูล เมนูใหม่ ๆ หรือกิจกรรมดี ๆ จากห้าดาว อย่าลืมติดตามเราได้ที่ Facebook: Five Star Chicken และ Line Official Account: @fivestarth อร่อยแบบรักสุขภาพ เริ่มต้นได้ที่ห้าดาว