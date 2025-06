Shopee ผนึก ITA ปลุกพลังอีคอมเมิร์ซ สานต่อแคมเปญ “Best of Italy” ทั้งปี 68

ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย และ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันจัดกิจกรรม “Shopee x ITA Seller Conference ปีที่ 2” หลังจากประสบความสำเร็จจากแคมเปญ “Best of Italy – ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ในปี 2566 นำเสนอสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศอิตาลีมาให้ผู้บริโภคเลือกช้อป พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ โดยไฮไลท์ที่สำคัญของกิจกรรมทุกปีคือการแบ่งปันองค์ความรู้ กลยุทธ์การตลาด และแนวคิดการปรับตัวในยุคอีคอมเมิร์ซ จากกูรู ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้ โดยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้แนวคิด “Success in Motion-ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สู่ความสำเร็จ” เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในประเทศไทยได้เปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซร่วมกับช้อปปี้เปาลา กุยด้า ข้าหลวงพาณิชย์ประจำสำนักพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรม “Shopee x ITA Seller Conference ปีที่ 2” นี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมสินค้าจากอิตาลีให้เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านการแบ่งปันเครื่องมือ กลยุทธ์ และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการต่อยอดธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและโอกาสทางธุรกิจที่ช้อปปี้มอบให้ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแบรนด์อิตาลีให้ประสบความสำเร็จในตลาดไทย พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตในการถ่ายทอดคุณค่าและคุณภาพของสินค้าอิตาลีสู่ผู้บริโภคในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”นางสาวธัญญธร เหล่าวัชระ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ ประเทศไทย กล่าวว่า “ ช้อปปี้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ SME และผู้ประกอบการรายย่อยในเศรษฐกิจดิจิทัลไทย จึงมุ่งสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนผู้ขายอย่างครบวงจร ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องมือการตลาด และโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านกิจกรรมและแคมเปญต่าง ๆ โดยเชื่อว่าความสำเร็จของแพลตฟอร์มจะเกิดขึ้นได้จากการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ใช้งานทุกกลุ่มล่าสุดจึงได้ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย และ สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม “Shopee x ITA Seller Conference ปีที่ 2” หลังจากประสบความสำเร็จจากแคมเปญ “Best of Italy – ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ในปี 2566 นำเสนอสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศอิตาลีมาให้ผู้บริโภคเลือกช้อป พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษ ความร่วมมือระหว่างช้อปปี้กับสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย (ITA) และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยในแคมเปญ “Best of Italy - ยกอิตาลีมาให้ช้อป” ในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 2 หลังประสบความสำเร็จในปี 2566 ทั้งในแง่ของการกระตุ้นยอดขาย เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และการเชื่อมโยงผู้ขายกับผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ โดยในปีนี้ได้รับการตอบรับจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 70 แบรนด์ ภายใต้แคมเปญนี้ยังมีการการจัดกิจกรรม “Shopee x ITA Seller Conference ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “Success in Motion – ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ” ซึ่งมุ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้แบรนด์และผู้ขายปรับตัวทันต่อโลกอีคอมเมิร์ซ และเติบโตอย่างมั่นคง”กิจกรรม “Shopee x ITA Seller Conference ปีที่ 2” นี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวคิดการปรับตัวในยุคอีคอมเมิร์ซ ผ่าน 3 ช่วงสำคัญ ได้แก่:ช่วงที่ 1: Business Insight ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และแรงบันดาลใจจากผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จ· ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน,พิธีกรและผู้ดำเนินรายการชื่อดัง กล่าวถึงวิวัฒนาการการค้าแต่ละยุคสมัยไว้ว่า “มนุษย์หลงใหลสิ่งของจากแดนไกลมาตลอด แต่เดิมมีเพียงชนชั้นสูงที่เข้าถึงได้ ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทาง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โลกเข้าสู่ยุคการค้าระหว่างประเทศอย่างแท้จริง จนมาวันนี้ทุกคนมี ‘ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก’ ในมือผ่านแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปี้ซึ่งโดยส่วนตัว มีการสั่งสินค้าจากอิตาลีเป็นประจำโดยเฉพาะในช้อปปี้ เสน่ห์ของสินค้าจากอิตาลีอยู่ที่ “Craftmanship” งานฝีมือที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ สินค้าเหล่านี้เปรียบเสมือนทูตที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม และผลักดันเศรษฐกิจของอิตาลีให้อยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำของโลก”· คุณโอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล, นักแสดง โปรดิวเซอร์ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “Oab’s” เล่าถึงการปั้นแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ว่า “จากจุดเริ่มต้นที่คนจดจำ “Oab’s” ในฐานะแบรนด์ของดารา ในวันนี้เราเติบโตด้วยคุณภาพ โดยปัจจัยสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ผ่านเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช้อปปี้ช่วยสนับสนุน โดยไม่พลาดทดลองทุกแคมเปญที่แพลตฟอร์มแนะนำ โดยเฉพาะ Shopee Live ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างยอดขายได้จริง และทำให้เราได้โต้ตอบฟังเสียงผู้บริโภคได้โดยตรงทุกวัน ปรับคอนเทนต์และเวลาตามพฤติกรรมผู้บริโภค เราจึงสามารถใช้ทุกความคิดเห็นมาพัฒนาสินค้าที่ปลอดภัย ซื่อสัตย์ และตอบโจทย์จริง ๆ ให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น· คุณจิม ปิยะภาพ เลิศธนไพบูลย์, กรรมการผู้จัดการแบรนด์เครื่องสำอางค์ไทยชื่อดัง “Her Hyness” ได้บอกเล่าถึงเทรนด์ของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซยุคใหม่ว่า “ในยุคที่การขายออนไลน์ดุเดือด ความน่าเชื่อถือและความจริงใจคือหัวใจสำคัญของแบรนด์ รีวิวจากผู้ใช้จริง (User-Generated Content) อย่างตรงไปตรงมา จะช่วยสร้างความไว้วางใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรูปแบบวิดีโอสั้นที่กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ และเพิ่งเปิดตัวในช้อปปี้ เป็นอีกเครื่องมือที่น่าสนใจที่แบรนด์ควรเรียนรู้และใช้ทุกเครื่องมือให้เป็น พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและบอกต่อด้วยความภาคภูมิใจ”ช่วงที่ 2: เปิดมุมมองอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจผ่านช้อปปี้· คุณกิ๊ฟซ่า ปิยา พงศ์กุลภา นักร้อง นักแสดง เผยเส้นทางความสำเร็จจาก “Shopee Affiliate Marketing Solutions” (AMS) ว่า “AMS ของช้อปปี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ เพียงแค่สร้างลิ้งค์ แล้วแชร์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Shopee VDO ลิ้งค์ใน IG Story หรือแม้แต่โพสใน Facbook ก็ทำได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงหรือเป็นดารา เพราะผู้ติดตามหรือแฟนคลับแม้จะมีความชอบในตัวบุคคลหรือคอนเทนต์ที่นำเสนอ แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าแฟนคลับจะซื้อของ ฉะนั้นต้องสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยตัวตนใหม่ในฐานะแม่ค้า จากจุดเริ่มต้นที่ยอดขายเป็นศูนย์ สู่การไลฟ์ขายสินค้าทุกประเภทด้วยความสม่ำเสมอ มีแผนคอนเทนต์ชัดเจน และเทคนิคปิดการขายแบบมืออาชีพ ทำให้สร้างยอดขายหลักล้านโดยไม่ต้องมีสต๊อกสินค้า เคล็ดลับสำคัญคือ ต้องใช้จริง รีวิวจริง และสื่อสารด้วยความรู้สึกจริง จึงถ่ายทอดออกมาให้ลูกค้าเชื่อในสินค้าและซื้อสินค้าได้”· คุณไอซ (ไอซพาดี้) ภาวิดา ชิตเดชะ, อินฟลูเอนเซอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “Happy Sunday” ได้บอกเล่าเทคนิคการสร้างคอนเทนต์เพื่อสนับสนุนการขายว่า “การขายของผ่านออนไลน์ไม่ใช่แค่การพูดให้เก่ง แต่ต้องรู้จริง ใช้จริง และเล่าให้ฟังอย่างจริงใจจุดเริ่มต้นของเราคือการทำคอนเทนต์แบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง จนสร้างความคุ้นชินกับแบรนด์เราใช้ข้อมูลหลังบ้านจาก “Shopee Affiliate Marketing Solutions” (AMS) มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อต่อยอดทุกคลิปต้องมีจุดเด่น บอก Pain Point ยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งต้องโชว์วิธีใช้จริงให้เห็นภาพเพราะแฟนคลับที่เป็นลูกค้าคาดหวังสูง เราจึงเลือกขายแต่ของที่ดีจริงเท่านั้น”ช่วงที่ 3 : เปิดมุมมองเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ Shopee University· นำเสนอฟีเจอร์และเครื่องมือทางธุรกิจบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่จะช่วยเร่งการเติบโตของผู้ขาย พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นสำหรับร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ ช้อป” โดยร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร อาทิ โค้ดส่วนลด Shopee Voucher ตลอดทั้งปี รวมถึงแคมเปญใหญ่ต่างๆ การโปรโมทผ่านหน้าแรก Shopee, Microsite แคมเปญ Shopee Live และ Shopee Video ถึง15 มกราคม2569 ผ่านช่องทาง https://shopee.co.th/m/psh-italian-trade-agency