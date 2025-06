บางกอกแอร์เวย์ส คว้าแชมป์ 9 สมัย สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประกาศผล Skytrax World Airline Awards ประจำปี 2025

“บางกอกแอร์เวย์ส“สร้างชื่อเสียงให้ไทยอีกครั้ง คว้ารางวัลสองรางวัลอันทรงเกียรติยศระดับโลก สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Regional Airline) และ สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Regional Airline in Asia) จากการประกาศผล Skytrax World Airline Awards ประจำปี 2025 ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ งาน ปารีส แอร์โชว์ ประเทศฝรั่งเศสรางวัลนี้เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของอุตสาหกรรมการบิน ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก จากการสำรวจ ความพึงพอใจผู้โดยสารที่มีต่อแต่ละสายการบิน ที่ได้ใช้บริการ ปี 2568 ในการประเมินจากทั่วโลกกว่า 325 สายการบินการได้รับรางวัล Skytrax World Airline Awards สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบางกอกแอร์เวย์สในการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับ ผ่านการบริการในแบบฉบับบูทีคแอร์ไลน์อันเป็นเอกลักษณ์ บริการห้องรับรองผู้โดยสารทุกระดับชั้นโดยสาร เมนูอาหารบนเครื่องและในเลานจ์ที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน รวมถึงเส้นทางบินที่เชื่อมโยงเมืองวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภูมิภาคนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจและความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ผมขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง และโหวตให้เราเป็น สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Regional Airline) และ สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Regional Airline in Asia) ประจำปีนี้ เราจะยังคงรักษาคำมั่นสัญญาในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการ ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป