บริษัท Secure Connection ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Honeywell อย่างเป็นทางการในตลาดประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2568 – บริษัท Secure Connection Limited ผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำจากฮ่องกง ประกาศขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดไทยอย่างเป็นทางการ ด้วยผลิตภัณฑ์ครบวงจรภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Honeywell โดย Secure Connection เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจาก Honeywell International Inc. แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการผลิต การตลาด การจัดจำหน่ายและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์เสียงสำหรับบ้านและบุคคลทั่วไป อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือและไอที รวมถึงระบบโครงสร้างสายสัญญาณ และสำหรับประเทศไทย คุณพงศ์ภูวัท วงศ์วัชรรักษ์ ดำรงตำแหน่ง Country Manager Thailand ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการในประเทศไทยนายโมฮิต อนันต์ ซีอีโอของ Secure Connection Limited กล่าวถึงความสำคัญของการขยายตลาดครั้งนี้ว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ด้วยเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Honeywell จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การเข้าสู่ตลาดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของไทยได้แก่ บริษัท อินแกรม ไมโคร(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โคแอน จำกัด และบริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์เทรด จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และ บริษัท ออว์ซั่ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในฐานะพันธมิตรในช่องทาง E-Commerce"ทั้งห้าบริษัทล้วนเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำของไทย ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์ Honeywell ในตลาดเมืองไทย โดยทั้ง Secure Connection และพันธมิตรต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ Honeywell ใดบ้างที่ทาง Secure Connection มุ่งเน้นทำตลาดในประเทศไทย นายโมฮิต กล่าวว่าเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์หลักของ Honeywell ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ อุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับบ้านและบุคคล อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถือและไอที รวมถึงระบบสายสัญญาณโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในด้านสุขภาพ ความบันเทิง การเชื่อมต่อ และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล“Secure Connection มีแผนขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายผ่านความร่วมมือกับร้านค้าปลีกรายใหญ่และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริการในกรุงเทพฯ และหัวเมืองสำคัญ เสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดประเทศไทย และดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในแบรนด์อย่างยั่งยืนเรามีแผนจัดตั้งศูนย์รับประกันสินค้าในกรุงเทพฯและหัวเมืองหลัก ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย พร้อมพัฒนาทีมช่างเทคนิคมืออาชีพ และรวมถึงมีศูนย์รับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Honeywell ที่จำหน่ายในประเทศไทยได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ โปร่งใส และสม่ำเสมอ”นายโมฮิต ยังกล่าวถึงการปิดยอดขายในไตรมาส 4 หลังสิ้นปี 2568 ในไทยว่า ตนยังตอบตัวเลขไม่ได้ สำหรับยอดขายในปี 2568 นี้ ทั้งนี้ตนหวังว่าประชาชนและผู้บริโภคชาวไทยจะเปิดใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์และสินค้าของ Honeywell ซึ่งถ้าประชาชนชาวไทยให้การยอมรับมากขึ้นเท่าไร เราก็จะไม่หยุดพัฒนาสินค้า และพยายามหาสินค้าใหม่ๆมาตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันให้เป็นแบรนด์ชั้นนำในไทย และถ้าเป็นเช่นนั้น เป้าหมายสิ้นปี 2568 ที่เราต้องการ 19 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ คงจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน“เราฟันธงไม่ได้ว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ Honeywell ที่จะก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ที่ทำรายได้หลักให้เรา เพราะเท่าที่ทำตลาดหรือวางจำหน่ายในแต่ละประเทศ สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าแต่ละ Product จะเกาะกลุ่มอยู่ที่ 25-35 % ไม่เคยมีสินค้าตัวไหนที่สามารถทำยอดขายได้โดดเด่นสูงถึง 65 %เลย สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของ Honeywell เราจะเน้นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป”คุณพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "เรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในครั้งนี้กับ Secure Connection ด้วยเป้าหมายและแนวทางที่สอดประสานกัน เรามั่นใจว่าการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Honeywell จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดไทยได้อย่างแท้จริง"คุณศรัล ดุรงค์เดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การร่วมมือกับ Secure Connection ถือเป็นก้าวสำคัญของเราในการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ Honeywell ให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม"คุณลักษณ์วัตร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคแอน จำกัด กล่าว"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Secure Connection ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันของเราจะช่วยส่งเสริมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Honeywell ซึ่งมีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เปลี่ยน แปลงไปอย่างต่อเนื่อง"คุณจินห์ณิภา ศิริกุลประดิษฐ กรรมการบริษัท บริษัท ซี.เอส.ไอ.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าว "เรารู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Secure Connection ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ Honeywell ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภคไทยในยุคปัจจุบัน"คุณเจษฎา ภวภูตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออว์ซั่ม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าว "ความร่วมมือครั้งนี้กับ Secure Connection เป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ Honeywell สู่ตลาดไทย ด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายเรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจและคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน"การขยายตลาดครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของ Secure Connection ในการขับเคลื่อนแผนการเติบโตระดับโลกโดยแสดงถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ พร้อมกับการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดเมืองไทยSecure Connection มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 30 ปีในการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชั้นนำระดับโลก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภค เครื่องฟอกอากาศ ผลิตภัณฑ์เสียงสำหรับบ้านและบุคคลทั่วไป อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือและไอที และระบบโครงสร้างสายสัญญาณ โดยมีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์ สร้างความภักดีของผู้บริโภค และมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.honeywellconnection.comหมายเหตุ: เครื่องหมายการค้า Honeywell ถูกใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Honeywell International Inc. โดย Honeywell International Inc. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือรับประกันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตโดย Secure Connection Limited ฮ่องกง