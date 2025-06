งานดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด! Crafts Bangkok 2025 คาดเงินสะพัดมากกว่า 100 ล้านบาท

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่! งาน “Crafts Bangkok 2025” งานแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมฝีมือคนไทย 18 - 22 มิ.ย. 68 นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT ย้ำเดินหน้ายกระดับศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล ผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหัตถกรรมแห่งอาเซียน คาดเงินสะพัดมากกว่า 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 30,000 รายเดินทางต่อเนื่องมาถึงปีที่ 7 แล้ว สำหรับ Crafts Bangkok ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT โดยงาน Crafts Bangkok 2025 ในปีนี้ ได้คัดสรรและรวบรวมสินค้าจากฝีมือการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย จากทั่วทุกภูมิภาคของไทยมาให้ชมและช้อปกันอย่างจัดเต็มเช่นเดิม อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ ความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญางานหัตถกรรมไทย กระตุ้นให้เกิดไอเดียสร้างสรรค์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ สู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์งาน Crafts Bangkok 2025 ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 โดยมีนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานมากมาย ทั้ง Mr. Melihcan Ersen อุปทูตสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย Ms. Soohyun Kim Regional Director (UNESCO) นายวรวงศ์ รามางกูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.เสรี นนทสูติ ประธานกรรมการ SACIT ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการ SACIT และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่ 2568 (New Young Craft 2025) ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศ ขณะที่ SACIT คาดหวังว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีเงินสะพัดมากกว่า 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 30,000 ราย อีกทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยและนวัตกรรม สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้สู่ชุมชน และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ไปสู่ตลาดโลก ผลักดันมูลค่าการส่งออกงานหัตถกรรมไทยให้เติบโตในตลาดสากลต่อไปอย่างยั่งยืนเพราะงานศิลปหัตถกรรมของไทย คือ Soft Power อีกหนึ่งด้านซึ่งกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ เนื่องจากมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง ซึ่งพิสูจน์ได้จากงาน Crafts Bangkok ที่มีโปรดักต์สวย ๆ ดีไซน์เก๋ ๆ มาให้ชมและช้อปอย่างหลากหลาย ดึงดูดความสนใจผู้เข้าร่วมงานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีทั้งนี้ ในมุมมองของนายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่า งานหัตถกรรมควรเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีความร่วมสมัย และน่าภาคภูมิใจเหมือนสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ซึ่งในจุดนี้ถือว่า SACIT ทำได้ดีมากอย่างน่าชื่นชม“เราต้องการเห็นผลิตภัณฑ์แบบ ‘Louis Vuitton แห่งไทย’ ที่สามารถมอบเป็นของขวัญให้แขกบ้านแขกเมืองได้ ขอชื่นชมการพัฒนาของ SACIT ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากรากฐานท้องถิ่นสู่ระดับสากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเต็มที่ นี่คือภาพลักษณ์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาที่ต้องแตกต่าง มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่า” นายพิชัย กล่าวชื่นชมและตอกย้ำถึงความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวถึงการจัดงาน Crafts Bangkok 2025 ภายใต้แนวคิด “Weaving Past to the Future” การถักทออดีตสู่อนาคต สะท้อนถึงความพยายามของ SACIT ในการยกระดับงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยการผสมผสานดีไซน์และการปรับองค์ประกอบใหม่ ๆ เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่“เราพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการจับมือเดินเคียงข้างจากชุมชนสู่เมือง จากฝีมือสู่แบรนด์ จากท้องถิ่นสู่สากล เสมือนนักปั้นดาวแห่งหัตถศิลป์ไทย เพื่อให้ผลงานจากภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ยังคงอยู่และเติบโต เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง” ดร. อนุชา กล่าวแสดงความเชื่อมั่นภายในงาน Crafts Bangkok 2025 ผู้เข้าชมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจกับเสน่ห์แห่งหัตถศิลป์ไทยที่หลากหลาย จากผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย มากกว่า 320 คูหา โดยแบ่งออกเป็นโซนกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่1. Silpacheep : ส่วนจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง2. SACIT Craft Space : ส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยร่วมสมัย มากกว่า 300 คูหา ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกซื้องานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้• Meet the masters : งานฝีมือชั้นครู สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือ แห่งมรดกภูมิปัญญา ตั้งแต่ต้นกำเนิดจนถึงการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน• Be conscious : งานฝีมือที่สะท้อนความยั่งยืนผสานความคิดสร้างสรรรค์ ผ่านคลื่นลูกใหม่ของงานฝีมือ สะท้อนศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของความคิดสร้างสรรค์• Trendy look : งานฝีมือแห่งอนาคต สะท้อนเสน่ห์ของงานฝีมือที่เชื่อมต่อคนหลาย Generation ร้อยเรียงแก่นแท้ของงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรม3. SACIT Studio : พื้นที่แห่งการสร้างแรงบันดาลใจแบ่งเป็น 3 ส่วน• สร้างแรงบันดาลใจกับผลงานการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย SACIT Concept 2025• ชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมไทยกับช่างฝีมือรุ่นใหม่ New Young Craft 2025 ที่สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยด้วยทักษะและภูมิปัญญาดั้งเดิมมาผสมผสานกับแนวคิดและนวัตกรรม• ร่วมพูดคุยกับชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่น4. The Craft Connect : ส่วนจัดแสดงเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCO ทั้ง 7 ประเภทเมืองสร้างสรรค์ของไทย ที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมือง, การจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมจากประเทศตุรกีเป็นต้น5. Weaving Past to the Future : พื้นที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และเรื่องราวของช่างฝีมือไทยที่ฝึกฝนพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรม สู่ชิ้นงานคุณภาพนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายในงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรมไทย อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยจากกลุ่ม New Young Craft 2025, กิจกรรมลุ้นรับของรางวัลทั้งในรูปแบบ On Ground และ Online, กิจกรรมจำหน่ายสินค้าผ่าน Social Media รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและความบันเทิงจากศิลปิน และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดการจัดงานสำหรับผู้สนใจสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัยฝีมือคนไทย ที่คงคุณค่าในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ควรพลาดงาน Crafts Bangkok 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์