NIA จับมือ UNIDO หนุนไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอุตฯ ซีเมนต์-คอนกรีต

NIA จับมือ UNIDO ผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน เร่งสร้างสตาร์ทอัพผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดงาน Open House เปิดตัวโครงการ “Innovation Acceleration Programme for Decarbonization of the Cement and Concrete Industries” โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศและส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดยเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “การลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตในประเทศไทย” ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 8 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแคนาดา (ECCC)นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ สนช.ร่วมกับ UNIDO เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการสนับสนุนสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ที่มีผลงานเทคโนโลยีระดับ TRL 6 ขึ้นไป ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมซีเมนต์ คอนกรีต และก่อสร้าง ให้มีโอกาสได้นำเทคโนโลยีไปใช้งานจริง และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทั้งใน และต่างประเทศภายในงานมีตัวแทนจากองค์กรระดับนานาชาติและในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Rasha Abdrabu ผู้จัดการโครงการจาก UNIDO กล่าวเปิดงาน พร้อมการนำเสนอภาพรวมโครงการ และการเสวนาเรื่อง โอกาสของสตาร์ทอัพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และคอนกรีตอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการแบ่งปันประสบการณ์จาก ClimateX Acceleration Program Alumni ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพหนึ่งในโครงการ Innovation Acceleration Programme ภายใต้ความสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIAโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2568 โดยมุ่งเน้นสตาร์ทอัพและนักพัฒนาเทคโนโลยีด้าน:• Process Improvement Technology - เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต• Waste Circular Technology - เทคโนโลยีด้านการรีไซเคิล/หมุนเวียนของเสีย• Decarbonization Technology - เทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศและนานาชาติ ได้รับโอกาสเสนอผลงานต่อผู้บริหารในอุตสาหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุน และจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรที่เหมาะสม พร้อมโอกาสพัฒนาต้นแบบหรือโครงการนำร่อง