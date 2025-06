ธุรกิจสื่อกระจายความรู้สู่ภูมิภาค เปิดโอกาสเข้าถึงเท่าเทียม สร้างฐานเศรษฐกิจไทย

หลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมและงานอีเวนต์จากส่วนกลางสู่ภูมิภาคได้ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม “ธุรกิจสื่อ” ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนแก่ประชาชนในวงกว้าง หลายกิจกรรมจัดขึ้นมาแล้วหลายครั้งตามหัวเมืองทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น ตอบรับกับศักยภาพของเมืองรองที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และเติบโตอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืนในระดับประเทศ“Thailand Smart Money” เทศกาลการเงินการลงทุน จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย ที่มีการขยายกิจกรรมสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด "Sustainable Investing" การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ เป็นการกระจายโอกาสทางความรู้สู่พื้นที่ต่างจังหวัด ช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคเข้าถึงข้อมูลและทักษะด้านการเงิน การลงทุนอย่างเท่าเทียม พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างฐานนักลงทุนใหม่ ยกระดับความเข้าใจทางการเงิน และกระตุ้นการออมและการลงทุนในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนงาน Thailand Smart Money ปีนี้นอกจากให้ความรู้ด้านการเงินแล้ว ยังเน้นการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับกระแสการลงทุนโลกที่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) รณรงค์ให้องคกร์ที่มาร่วมงานสามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกทั้งนี้ ภายในงานจะมีการออกบูธจากสถาบันการเงินชั้นนำ ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต และประกันภัย ซึ่งจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักลงทุนรายย่อย ตลอดจน SMEs ที่ต้องการหาคำปรึกษาด้านธุรกิจ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่มีเฉพาะภายในงานอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเสวนาเรื่อง "สลาก กอช." ทางเลือกใหม่ของการออม จากกองทุนการออมแห่งชาติ และ สัมมนาด้านการเงิน-การลงทุน จากกูรูชื่อดังด้าน หุ้น กองทุน ทอง ประกัน เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนให้ได้เลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองกำหนดการจัดงานเริ่มจากจังหวัดจันทบุรี วันที่ 6-8 มิถุนายน ชั้น G เซ็นทรัลจันทบุรี, ระยอง วันที่ 27-29 มิถุนายน ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง, อุบลราชธานี วันที่ 18-20 กรกฎาคม ชั้น 1 เซ็นทรัลอุบลราชธานี และ สุราษฎร์ธานี วันที่ 22-24 สิงหาคม ชั้น 1 เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ก่อนจัดงานใหญ่ปิดท้ายที่กรุงเทพฯ วันที่ 5-7 ธันวาคม BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว“Thairath Money Roadshow 2025” จัดโดยไทยรัฐ มันนี่ สื่อออนไลน์ด้านการเงินการลงทุนในเครือไทยรัฐกรุ๊ป นำความรู้ด้านการเงินที่ใช้ได้จริงสู่ประชาชนคนไทยใน 4 ภูมิภาคหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความรู้ทางการเงินของคนไทย ที่มีจำนวนมากยังประสบปัญหารายได้เติบโตไม่ทันรายจ่าย คนรุ่นใหม่มุ่งหาความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความท้าทายมากมาย การดูแลตัวเองทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญภายในงานโรดโชว์มีกิจกรรมหลักที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ Talk Stage เชิญอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการบริหารการเงิน Mini-Workshops ให้คำปรึกษาเรื่องการแก้หนี้ พร้อมวางแผนการลงทุน Inspiration Zone พื้นที่ปลุกพลังใจ สร้างเป้าหมายการเงิน Product Booths นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับการคัดสรรโดยไทยรัฐ มันนี่ เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้าถึงเครื่องมือและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตกำหนดการจัดงานจังหวัดนครราชสีมา 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน เซ็นทรัลนครราชสีมา, จังหวัดเชียงใหม่ 14-15 มิถุนายน เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, จังหวัดสงขลา 21-22 มิถุนายน เซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ 28-29 มิถุนายน Central World“The Secret Sauce Summit” จัดโดย The Standard ในฐานะสื่อออนไลน์ที่มีบทบาทชัดเจนด้านการสื่อสารเนื้อหาความรู้แก่สาธารณชน ปีที่แล้วได้เริ่มขยายกิจกรรมออกนอกกรุงเทพฯ ผ่านการจัดสัมมนาและเวิร์กช็อปในภาคอีสาน และล่าสุดเตรียมจัดงาน The Secret Sauce Business Weekend 2025 ที่จังหวัดขอนแก่น เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในงานจะได้อัพเดทธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง เรียนรู้และพัฒนาทักษะระดับบริหารที่จำเป็นในยุคปัญญาประดิษฐ์ ผ่านการเข้าร่วม เวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการ สร้างเสริมเครือข่ายทางธุรกิจ และ จับคู่โอกาสเพื่อขยายกิจการสู่ระดับนานาชาติภายใต้แนวคิด Global Isan ส่งออกอีสานบุกตลาดโลกกิจกรรมเหล่านี้เป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งผู้บริหารทุกระดับที่มีส่วนขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มองหาโอกาสในการเติบโต และกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ นิสิต-นักศึกษาที่สนใจธุรกิจและความเป็นผู้นำ โดยงานจะจัดขึ้นวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2568 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นและเตรียมจัดงาน The Secret Sauce Summit 2025 ภายใต้แนวคิด Unleash the Business Beast Business festival สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 16-17 กันยายน 2568 ณ UOB LIVE ชั้น 6 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์การกระจายตัวของกิจกรรมทางการเงินสู่ภูมิภาคในลักษณะนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดหรือกลยุทธ์สร้างแบรนด์ขององค์กรเท่านั้น หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยกระดับศักยภาพของประชาชนในระดับฐานราก สร้างความเท่าเทียมทางโอกาส และพัฒนาเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงในระดับประเทศ นับเป็นแนวโน้มสำคัญที่ควรจับตาอย่างยิ่งในยุคที่ความรู้คือสินทรัพย์ และการเข้าถึงข้อมูลคือปัจจัยพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว