“POP MART” บุกตลาดภาคเหนือ ผุดป๊อปอัพสโตร์เซ็นทรัลเชียงใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - “POP MART” บุกตลาดภาคเหนือ ผนึกเซ็นทรัลพัฒนา เปิด ป๊อปอัพ สโตร์ คอนเซปต์ใหม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 1 ในคอนเซปต์ ‘ดีไซน์มิกซ์คัลเจอร ชูอัตลักษณ์-ย้ำภาพเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวระดับโลกดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา ตอกย้ำการเป็น Your Success Partner ที่แบรนด์ระดับโลกเชื่อมั่นขยายธุรกิจกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ จับมือ บริษัท ป๊อปมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Art Toys ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน เปิดตัว POP MART Hello Central Chiangmai ป๊อปอัพ สโตร์ แห่งแรกในภาคเหนือ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 1 ในคอนเซปต์ ‘ดีไซน์มิกซ์คัลเจอร นับเป็นสาขาที่ 5 ในเครือเซ็นทรัลพัฒนา สานต่อจากความสำเร็จของแฟลกชิปสโตร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล เวสต์เกต และความสำเร็จล่าสุดกับป๊อปอัพ สโตร์แห่งแรกนอกกรุงเทพฯ ที่เซ็นทรัล พัทยา“เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การค้าบน Strategic Location ทั่วประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญคือการผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันเรายึดมั่นเป็น Your Success Partner กับพันธมิตรคู่ค้า พร้อมผลักดันให้เติบโตควบคู่ไปกับศูนย์การค้ากว่า 41 สาขาทั่วประเทศทั้งนี้ เชียงใหม่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูด Quality Tourist ทั้งไทยและต่างชาติ และยังเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงอันดับต้นของประเทศไทย จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะขยายศักยภาพธุรกิจให้กับพาร์ทเนอร์ โดย POP MART รูปแบบป๊อปอัพ สโตร์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ สะท้อนอัตลักษณ์เมืองเข้ากับป๊อปคัลเจอร์ผ่านการออกแบบในดีไซน์มิกซ์คัลเจอร์ ตอกย้ำความตั้งใจของเซ็นทรัลพัฒนาในการเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่าง Global Brands & Local Communities ชูอัตลักษณ์ชุมชนสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน พร้อมทั้งสร้างความสุขให้กับแฟนๆ อาร์ตทอยภาคเหนือรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ”เชียงใหม่เป็นจังหวัดศักยภาพสูงอันดับต้นของไทย และศูนย์กลางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรมของภาคเหนือตอนบน จากข้อมูลสหประชาชาติปี 2568 เชียงใหม่ติดอันดับ 4 เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในไทย อยู่ที่ 1,244,190 คน อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าเที่ยวของเอเชีย โดยปี 2567 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 103,822 ล้านบาท และคาดว่าปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวจะเติบโต 6.9% จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มเที่ยวบิน สอดคล้องกับข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกว่า 5 ล้านคน เพิ่มขึ้น 11.6% โดยกลุ่มหลักคือชาวจีน เกาหลีใต้ และไต้หวันขณะเดียวกัน ตลาด Art Toys ในไทยยังเติบโตต่อเนื่อง โดย POP MART Thailand มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 จาก 400 สาขาทั่วโลก จากกระแสคาแรกเตอร์ยอดนิยม การสร้างคอมมูนิตี้แฟนคลับที่แข็งแกร่ง และความร่วมมือกับแบรนด์ดังในการออกแบบสินค้าใหม่ๆ จน Art Toys กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์แฟชั่นในไทยสำหรับไฮไลต์ ‘POP MART Hello Central Chiangmai’ ป๊อปอัพ สโตร์ แห่งแรกในภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ เช่น การออกแบบ ‘POP MART POP-UP STORE’ ด้วย ‘ดีไซน์มิกซ์คัลเจอร์’: ผสมผสานระหว่างความสนุกสนานของเฉดสีสดใสสไตล์ ‘ป๊อปคัลเจอร์’ เข้ากับแนวคิด คุณค่าความงาม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ‘ล้านนา’ ผ่านอัตลักษณ์เมืองอย่าง ‘กำแพงเมืองเชียงใหม่’ และ ‘ตุงล้านนา’ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดีไซน์ POP-UP STORE ได้อย่างกลมกลืน , การเปิดตัว CRYBABY HELLO THAILAND คาแรกเตอร์มาสคอตประจำสาขา: พร้อมจุดเช็คอิน CRYBABY HELLO THAILAND BIG FIGURE และ BIG LABUBU บริเวณหน้าศูนย์การค้า เป็นต้น