หวั่นพิษสงคราม-ภาษีทรัมป์ฉุดศก.ไทยทรุดหนัก ภาคเอกชนชะลอลงทุนใหม่รอความชัดเจน

เมื่อเร็วๆนี้ ปตท. แจ้งเลิกกิจการบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด (IMD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้นในสัดส่วน 40% ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (INBA) ร่วมทุนกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ถือหุ้นใน สัดส่วน 60% โดยมีทุนจดทะเบียน 282 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

ส่วนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC ได้วางกลยุทธ์รับมือเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจากจีนได้ การขยายพอร์ตสินค้าให้รองรับความต้องการตลาดทุกระดับ การบุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ หลังพบว่าบางประเทศได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐฯ และอาศัยความได้เปรียบโดยส่งออกจากฐานการผลิตที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียนที่มีอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯต่ำกว่า เช่นอาศัยฐานจากฟิลิปปินส์ในการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นต้น ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมาตรการเสริมความเข้มแข็งทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษากระแสเงินสด รวมถึงการปิดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร

ร้อยละ 30.57 จากเดิมที่เป็นบริษัทร่วม (Associated Company) เป็นการลงทุนอื่น (Other Investments) โดย SCGC จะลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ลง 10.57% เหลือเพียง 20% ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ปัจจุบันของ SCGC ในการลดภาระทางการเงิน (Deleverage) และจัดสรรเงินทุนใหม่เพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

สถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านได้ปะทุขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากอิสราเอลโจมตีฐานปฏิบัติการขีปนาวุธ และโรงงานพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านอย่างรุนแรง โดยอิหร่านก็ตอบโต้กลับทันทีด้วยโดรนและขีปนาวุธจำนวนมาก สร้างความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันได้ดีดตัวสูงขึ้นในทันที หากสถานการณ์สงครามขยายวงกว้างและยืดเยื้อ จะยิ่งกดดันทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยย่ำแย่ลงไปอีก และราคาน้ำมันกลับมาผันผวนสูงขึ้นอีกครั้งแม้ว่ากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานจะออกมายืนยันความพร้อมรับมือหากสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศราว 60วัน โดยมีน้ำมันดิบคงเหลือประมาณ 3,104 ล้านลิตร เพียงพอต่อความต้องการใช้ 23 วัน น้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่ง 2,597 ล้านลิตร เพียงพอต่อความต้องการใช้ 20 วัน และน้ำมันสำเร็จรูป 1,886 ล้านลิตร เพียงพอต่อความต้องการใช้ 17 วันนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากสงครามอิสราเอลกับอิหร่าน และข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา คงต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะจบได้เร็วหรือไม่ หากจบเร็ว ไม่ยืดเยื้อ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็จะน้อย แต่หากลากยาวและขยายวงกว้าง ย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง2568 ซึ่งจะประเมินกันอีกทีว่าจะต้องปรับลดประมาณการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทย(GDP)ในปี2568 ลงอีกหรือไม่ หลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือกกร.เพิ่งได้ประกาศปรับลดGDPในปี2568 ลงมาอยู่ที่ 1.5-2.0%เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยอมรับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งหลัง เรายังไม่เห็นปัจจัยบวกเข้ามาเพิ่ม แต่กลับมีปัจจัยลบเพิ่มขึ้นถึง 2 เรื่องทั้งปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา และสงครามอิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งได้แต่คาดหวังให้ความขัดแย้งนี้จะยุติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาส่วนความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็มีสัญญาณมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการใช้ความรุนแรง หากเหตุการณ์ยืดเยื้อและลุกลามขยายวงกว้าง จะส่งผลต่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น เพราะภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตและส่งออกน้ำมันที่สำคัญของโลก จะกลายเป็นปัญหาซ้อนปัญหา กดดันเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอยู่แล้วให้ย่ำแย่ลงไปอีกรวมทั้งส่งผลกระทบซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยที่ปีนี้มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเกือบต่ำที่สุดในอาเซียน เพราะไทยต้องเผชิญปัจจัยลบรอบด้านทั้งปัจจัยภายในจากปัญหาหนี้สาธารณะที่สูง สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อในการซื้อบ้านและรถยนต์สืบเนื่องมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่มีอัตราสูงกระทบต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเป็นวงกว้าง ฉุดกำลังซื้อคนในประเทศลดลง รวมถึงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ หากลากยาวจะมีผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในปี2567 มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาอยู่ที่ 1.75 แสนล้านบาทส่วนปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรง ทำให้สินค้าราคาถูกจากจีนไหลทะลักเข้าไทยเพิ่มมากขึ้น กดดันSMEและภาคการผลิตแข่งขันได้ยาก ขณะที่มาตรการปกป้องการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของไทยยังทำได้ไม่ดี นโยบายขึ้นภาษีของทรัมป์ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามอิสราเอล-อิหร่าน มีผลต่อราคาพลังงานทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าแพงขึ้น ขณะที่กำลังซื้อในประเทศหดหายดังนั้น กกร.เตรียมนัดหารือกับภาครัฐหารือเสริมมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและSMEไทยที่มีจ้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือสายป่านสั้นให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างไรก็ดี ในปี2568 ธุรกิจไทยส่วนใหญ่วางแผนรับมือเศรษฐกิจผันผวนโดยตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ระมัดระวังการลงทุน แต่เมื่อสหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs)เรียกเก็บกับประเทศคู่ค้า โดยไทยถูกเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้าสูงถึง 36% เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ก่อนที่สหรัฐฯจะระงับการปรับขึ้นภาษีดังกล่าวออกไป 90วัน(สิ้นสุดในวันที่ 8 กรกฎาคม) ทำให้ภาคธุรกิจมีเวลาปรับแผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อรับมือ ซึ่งเห็นชัดว่า ภาคธุรกิจมีการชะลอการลงทุนใหม่เพื่อรักษาสภาพคล่อง และWait and See รอความชัดเจนในประเด็นภาษี Reciprocal Tariffs ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านขณะที่การเจรจา Reciprocal Tariffs กับสหรัฐฯที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าทีมไทยในการเจรจา ก็ยังไม่มีความคืบหน้า แม้ว่าจะได้รับสัญญาณในการเข้าเจรจาแล้วก็ตาม แต่เหลือเวลาอีกราว 20 วัน ไม่แน่ว่าจะเจรจาทันกรอบเวลาที่ขยาย 90 วันหรือไม่ ล่าสุด มีสัญญาณว่าสหรัฐฯอาจจะขยายเวลาในการเจรจาออกไปอีก แต่การขยายเวลาออกไปนานขึ้นนั้น อาจไม่เป็นผลดีก็ได้ เพราะถ้าไม่มีผลสรุปที่ชัดเจน เชื่อว่านักลงทุนก็จะไม่กล้าตัดสินใจลงทุนใหม่ ทำให้ไม่มีเม็ดเงินทุนมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมสำหรับบริษัทเอกชนรายใหญ่ของไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)หรือ PTT บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)หรือ SCC รวมถึงบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF วางกรอบแนวทางการบริหารงานในปีนี้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไปในทิศทางเดียวกันบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ภายใต้การนำทัพของ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT ได้วางกลยุทธ์หันมามุ่งเน้นธุรกิจไฮโดรคาร์บอนที่ปตท.ถนัด ปรับพอร์ตธุรกิจสู่สมดุลใหม่ และยุติการลงทุนในธุรกิจNon Core Business ที่ขาดทุนและไร้อนาคต จึงเห็นการทยอยปิดกิจการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2567 รวมทั้งเร่งหาพันธมิตรใหม่เข้ามาถือหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นขณะเดียวกันได้จัดตั้งวอร์รูม เพื่อรับมือเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย โดยทบทวนกลยุทธ์เดิม เร่งการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ขณะเดียวกันรักษาวินัยการเงิน และรักษากระแสเงินสด ควบคู่กับการทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการและการลงทุน โดยต้องพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ รวมถึงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (Asset Monetization) ของบริษัทFlagshipด้วยบริษัท อินโนโพลีเมด ตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น หวังทดแทนการนำเข้า ซึ่งในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทยขาดแคลนหนักแต่ปัจจุบันโรคโควิด-19 ไม่รุนแรงเหมือนในอดีต ทำให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยลดลง สามารถซื้อหาได้ง่ายและราคาถูกลง ทำให้บริษัท อินโนโพลีเมด ประสบปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2564 - 2567 รวมประมาณ 84 ล้านบาท หากมองอนาคตก็ยังต้องแบกรับภาระการขาดทุนต่อไป ดังนั้นปตท.และไออาร์พีซีจึงตกลงร่วมกันยุติกิจการ IMD ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ปตท.ในการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจล่าสุดบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) (SCGC) ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ประกาศปรับสถานะการลงทุนใน PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซีย (IDX) ที่ SCGC ถือหุ้นในสัดส่วนด้านบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เป็นบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการแตกไลน์จากธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ไปสู่การจัดหาและขายส่งก๊าซธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ คลอบคลุมมอเตอร์เวย์ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การสื่อสารโทรคมนาคม และดาวเทียม ล่าสุดรุกธุรกิจบริการศูนย์ข้อมูล(Data Center)และCloudแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและไทยถูกรุมเร้าจากปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน แต่GULFยังยืนเดินหน้าลงทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ยกเว้นการควบรวมหรือซื้อกิจการ (M&A)โครงการใหม่ๆในปีนี้อาจจะไม่มี หากตัดสินใจลงทุนใหม่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น ขณะนี้ได้ Wait and See เช่นเดียวกับหลายๆบริษัทที่รอความชัดเจน Reciprocal Tariffs ผลกระทบจากสงครามการค้า รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในอนาคตนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ GULF เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลังนี้จะเห็นการขายสินทรัพย์หรือโรงไฟฟ้าออกไปบ้าง หากได้ราคาที่ดี ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ที่ผ่านมา GULFมีการขายสินทรัพย์มาโดยตลอด เมื่อมีการลงทุนหรือซื้อกิจการโครงการเข้ามา ก็จะขายสินทรัพย์ออกไป ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาส่วนข้อกังวลว่าการใช้ไฟฟ้าในประเทศจะลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจถดถอยนั้น ขณะนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญานการใช้ไฟฟ้าลดลงเลย ยิ่งมีการลงทุนโครงการData Center และยานยนต์ไฟฟ้า(EV)มากขึ้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มตามไปด้วย โดยเฉพาะData Center เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงรวมแล้ว 3-4 พันเมกะวัตต์ส่วนทิศทางเศรษฐกิจในปี2569 มองว่าเศรษฐกิจยังท้าทาย ตัวเลข GDPลดลงมาค่อนข้างมาก แต่จริงๆแล้วต้องเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน หากไทยมีGDP ถดถอยกว่าประเทศอื่นก็จะเกิดการไหลออกของเงินทุนไปยังประเทศอื่นแทน เชื่อว่าภาครัฐเร่งแก้ปัญหาอยู่