สบพ.ย้ำผู้นำ หลักสูตรผลิตนายช่างภาคพื้นดิน ป้อนอุตฯการบินสู่"ฮับ"ภูมิภาค

สบพ. ตอกย้ำผู้นำ การผลิตนายช่างภาคพื้นดิน หลักสูตรรับรองจาก กพท. แห่งแรกในไทย พร้อมป้อนกำลังคนสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาคนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดเผยว่า สบพ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะสถาบันหลักเฉพาะทางในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศ ได้เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร “นายช่างภาคพื้นดิน” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ตามนโยบายของรัฐบาลโดยหลักสูตรนี้ได้เปิดสอนมานานกว่า 6 ทศวรรษ และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 65 มีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ (UNSF), องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และรัฐบาลไทย ปัจจุบัน สบพ. ได้เปิดหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (B1.1, B1.2) และสาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (B2) ภายใต้การรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เป็นแห่งแรกของไทยนอกจากนี้ สบพ. ยังเป็น สถาบันแห่งเดียว ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร “Aircraft Maintenance Engineer License - Airframe & Powerplant” สำหรับเครื่องบินลูกสูบไม่เกิน 5,700 กก. หรือ UNPRESSSURIZED PISTON ENGINE AIRPLANES MAXIMUM TAKE OFF MASS NOT EXCEEDING 5700 KGS) รวมถึงหลักสูตรทบทวน Aeroplane Piston Refresher (APR) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากหลักสูตรอนุปริญญาเดิม เมื่อปี 2562 เพื่อยกระดับการฝึกอบรมช่างอากาศยานสู่มาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อบังคับของ กพท. โดยใช้อากาศยานจริง อุปกรณ์ที่ครบครัน พร้อมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ สบพ.ยังมีความร่วมมือกับบริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานชั้นนำ อาทิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อก จำกัด และบริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงเมื่อจบหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินในคุณวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา จาก สบพ. ภายใต้การรับรองจาก กพท. และมาตรฐาน ICAO ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในสายงานบำรุงรักษาอากาศยาน“วันนี้ สบพ. ไม่ได้เป็นเพียงผู้บุกเบิกหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดินของประเทศไทย แต่เป็นสถาบันที่รักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเป็นกำลังหลักของชาติในการผลิตบุคลากรด้านการบินต่อไป ” ผู้ว่าการ สบพ. กล่าวขณะนี้ สบพ. กำลังจะได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน ตามมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (Foreign EASA Part-147) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ หลังจากได้รับการรับรองแล้ว สบพ. จะสามารถผลิตช่างอากาศยานที่มีคุณสมบัติทำงานในประเทศที่ใช้มาตรฐาน EASA ได้และสามารถขยายการฝึกอบรมไปสู่ลูกค้าต่างประเทศได้ในอนาคตได้อีกด้วย