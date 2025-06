นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พร้อม ProPak คาดปีนี้ซื้อขายในงานสะพัด 5.5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - องค์กรนานาชาติ ร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดงาน ProPak Asia 2025 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียสร้างมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจกว่า 5.5 พันล้านบาทดร.ฟุคุยะอิ อี้โนะ ผู้แทนองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ สำนักงานอนุภูมิภาค ประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมา (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) กล่าวถึงบทบาทในการส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครอบคลุมประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน ว่า UNIDO เป็นหนึ่งในหน่วยงานเฉพาะทางของสหประชาชาติ ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือกับ ProPak Asia ในหลายปีที่ผ่านมา มีความสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และห่วงโซ่คุณค่าทางอาหาร (Food Value Chains) ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือในงาน ProPak Asia 2025 นั้น ทาง UNIDO ได้ให้ความสำคัญในทำงานร่วมกันเพื่อการส่งต่อความรู้และโอกาสในการเข้าสู่ตลาด การสร้างการรับรู้ การดึงดูดพันธมิตรใหม่ๆ และการเข้าถึงห่วงโซ่อุประทานระหว่างประเทศ ซึ่งในปีนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นจากโครงการของ UNIDO อาทิ สมาชิกจากจีน กัมพูชา ปากีสถาน มองโกเลีย ฯลฯ เข้ามาร่วมงาน เพื่อสร้างความร่วมมือและกำหนดบทบาทร่วมกันในด้าน ทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน การลดการสูญเสียอาหารและของเสีย การจำกัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบรรลุความมั่นคงทางอาหารนางลูเซียนา เปลเลกรีโน ประธานองค์กรบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) กล่าวว่า อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลกวันนี้ ขับเคลื่อนด้วย 2 แก่นหลัก คือ 1.) การผสานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และเปิดทางสู่การผลิตที่ปรับให้เหมาะกับผู้บริโภคแต่ละราย พร้อมลดของเสียและเพิ่มความยืดหยุ่นในสายการผลิต 2.) ความยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของการออกแบบและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อดินหน้าไปสู่การลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ การสร้างบรรจุภัณฑ์หมุนเวียน รวมถึงการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยองค์การบรรจุภัณฑ์โลก (WPO) เป็นองค์กรระดับสากลที่มีสมาชิกกว่า 62 ประเทศทั่วโลก มีเป้าหมายในการส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก เชื่อมโยงชุมชนบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ และแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังจับมือกับพันธมิตรในการจัดกิจกรรมและร่วมงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่ง ProPak Asia เป็นงานที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคอาเซียนที่ทางองค์กรฯ สนับสนุนมาโดยตลอด และเป็นหมุดหมายที่องค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติรอคอยที่จะได้มาร่วมงานในทุกปีในงาน ProPak Asia 2025 องค์การบรรจุภัณฑ์โลก ได้กิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ไฮไลท์สำคัญของปีนี้ คือ การสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ได้รับเกียรติจาก ดร.โยฮันเนส เบิร์กไมร์ เลขาธิการ WPO และ นางเนอริดา เคลตัน รองประธานฝ่ายความยั่งยืน โดยจะเจาะลึกในประเด็นสำคัญ ทั้งมุมมองโลกด้านบรรจุภัณฑ์ (Global Packaging Perspective) ความปลอดภัยของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร ความย้อนแย้งระหว่าง “ขยะจากบรรจุภัณฑ์” และ “ขยะอาหาร” เป็นต้นนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานฯ กล่าวว่า งาน ProPak Asia ที่จะไม่เพียงเป็นเวทีจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังสานต่อภารกิจในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของผู้อยู่ในอุตสาหกรรม ผู้คิดค้นนวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ที่มีเป้าหมายในการมุ่งยกระดับกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพก้าวสู่ความยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะในการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ ในปีนี้จึงมีแนวคิดที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “เส้นทางสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” (Carbon-Neutral Pathways to Sustainable Processing and Packaging Ecosystem)ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงานฯ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับนวัตกรรม เทคโนโลยี โซลูชันที่ล้ำสมัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การเจรจาการค้า และโอกาสทางธุรกิจ จากบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศกว่า 2,000 แบรนด์ จาก 42 ประเทศทั่วโลก พร้อม 15 พาวิลเลี่ยนจากประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ บาวาเรีย, จีน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, อเมริกาเหนือ, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สเปน, ไต้หวัน เต็มพื้นที่จัดแสดง 55,000 ตารางเมตร ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทำให้คาดว่างาน ProPak Asia 2025 จะดึงดูดผู้เข้าเยี่ยมชมงานจากทั่วโลกได้มากว่า 80,000 คน สร้างมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจสูงกว่า 5.5 พันล้านบาท