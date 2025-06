SCGCหั่นการถือหุ้นCAPลงเหลือ20% ลดภาระการเงิน-นำทุนขยายธุรกิจอนาคต

SCGCในเครือปูนซิเมนต์ไทย เตรียมลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP) ประเทศอินโดนีเชียจาก30.57%ลดเหลือ20%เพื่อลดภาระทางการเงิน (Deleverage) และจัดสรรเงินทุนใหม่เพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคตนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)หรือ SCC เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) (SCGC) ที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด จะปรับสถานะการลงทุนใน PT Chandra Asri Pacific Tbk (CAP) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอินโดนีเซีย (IDX) ที่ SCGC ถือหุ้นในสัดส่วน 30.57% จากเดิมที่เป็นบริษัทร่วม (Associated Company) เป็นการลงทุนอื่น (Other Investments)โดย SCGC อยู่ระหว่างเตรียมการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CAP ลง 10.57% เหลือเพียง 20% โดยจำนวนหุ้นที่ลดลงนั้นอยู่ระหว่างการหารือเรื่องผู้ซื้อ โดยจะถูกจัดเป็น asset held for sellอย่างไรก็ดี การปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 20%ในCAPจะลดการมีส่วนร่วมในการบริหาร CAP ตามกลยุทธ์ปัจจุบันของ SCGC ในการลดภาระทางการเงิน (Deleverage) และจัดสรรเงินทุนใหม่เพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างไรก็ดี การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการขายหุ้นเข้ามาเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในปี 2568 โดย SCC เข้าไปลงทุนใน CAP ปี 2554 ซึ่ง CAP มี Market Capitalization อยู่ที่ราว 278 ล้านเหรียญสหรัฐเทียบกับปัจจุบันอยู่ที่ 5.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 SCC คาดจะบันทึกส่วนแบ่งกำไรพิเศษ Goodwill จาก Chandra Asri หลังปิดดีลซื้อโรงกลั่น และปิโตรเคมีในสิงคโปร์ทำให้ SCCมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 คาดปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหลังได้อานิสงส์ต้นทุนน้ำมันต่ำลง, อัตรากำไรปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นจากการปรับลดส่วนลดทางการตลาดตั้งแต่เดือนมี.ค. และรับรู้เงินปันผลรับตามฤดูกาล