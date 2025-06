“ ดีพร้อม”เดินหน้ายกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนฯ เพิ่มรายได้โตกว่า10%กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย เดินหน้า “โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย (Local Chef Restaurant) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก” มุ่งหวังยกระดับร้านอาหารท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเกิดเครือข่ายเชฟชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังการแถลงกิจกรรมพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทย(ภาคกลางและภาคตะวันออก)เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2568ว่า รัฐบาลผลักดันยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมไทยให้สามารถแข่งขันในระดับสากล ขับเคลื่อนผ่านกลไก One Family One Soft Power (OFOS) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในทุกครัวเรือนสามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้ว มาต่อยอดสร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ และสร้างสรรค์ธุรกิจเชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ หนึ่งในตัวอย่างของการขับเคลื่อนที่เห็นผลชัดเจนคือการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในมิติที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศและเป็นจุดแข็งระดับโลก ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมด้านรสชาติแล้ว แต่ยังสื่อถึงวัฒนธรรม เรื่องเล่า วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ฝังอยู่ในอาหารทุกจานอย่างชัดเจนดังนั้น กิจกรรมพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทยในภูมิภาคต่าง ๆ จึงสะท้อนภาพการนำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ใช้วัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้วในพื้นที่ มารังสรรค์ให้ทันสมัย สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และกลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนายสุรพล กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) ได้รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทย (Soft Power) ใน2สาขา คือ สาขาอาหาร และสาขาแฟชั่น โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร 2 โครงการ ได้แก่1. โครงการยกระดับหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย เป็นการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านอาหารไทยแก่ประชาชนที่สนใจให้เป็นแรงงานทักษะสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร 1.8หมื่นคน โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี อาทิ อาหารไทยต้นตำรับเพื่อการประกอบอาชีพ อาหารไทยสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ ขนมหวานไทยประยุกต์ อาหารไทย Street Food พร้อมขายออนไลน์ ฟิวชั่นอาหารไทยกับรสชาติสากล2. โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย (Local Chef Restaurant)” โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพร้านอาหารชุมชน (HiddenGem) ในปีงบประมาณ 2568 จำนวน 100 กลุ่ม บุคลากรได้รับการพัฒนา จำนวน 400 คน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ได้แก่ 1. ภาคเหนือ 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.ภาคกลางและภาคตะวันออก และ 4. ภาคใต้ ผ่านการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ การคำนวณต้นทุน การบริหารจัดการของเสีย เทคนิคการประกอบอาหาร และสร้างสรรค์เมนูใหม่เพื่อนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารระดับพรีเมียมให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและสากล โดยเปิดรับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมแล้วตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2568 ผ่าน www.ofos.thacca.go.th และเริ่มอบรมตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนของการดำเนินโครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย (Local Chef Restaurant) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทั้งในด้านการประกอบอาหารไทย และ Fine Dining มีห้องปฏิบัติการครัวมาตรฐาน ที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมและสามารถจัดการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับเชฟชุมชนให้มีความสามารถในการนำเสนออาหารถิ่นในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อมุ่งการยกระดับร้านอาหารท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ โดดเด่น และสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นรศ. ดร. อนินท์ มีมนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกิจกรรมพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทยภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวว่า โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นไทย (Local Chef Restaurant) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีเป้าหมายในการยกระดับร้านอาหารชุมชนให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และการปูพื้นฐานให้ชุมชนก้าวสู่การเป็น “1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์” หรือ One Family One Soft Power ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกและการเชื่อมโยงมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารแก่ผู้ประกอบการ และคาดหวังว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทำให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์อาหารถิ่นของตนเอง เกิดการกระจายรายได้และการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมโดยพื้นที่เป้าหมายของโครงการ จะครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งล้วนมีมรดกอาหารท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่พร้อมจะถูกต่อยอดสู่ตลาดสากล